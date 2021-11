En el 煤ltimo a帽o, nuestra sociedad ha vivido un aumento del TRANSODIO. Esta oleada de violencia alcanz贸 su m谩xima el pasado 23 de octubre, d铆a en el que tuvo lugar la manifestaci贸n transexcluyente m谩s numerosa hasta el momento.

Las personas trans estamos en peligro鈥; en la comunidad de Madrid ya se ha registrado una ley que pretende derogar las leyes TRANS y LGTBI

AHORA m谩s que nunca necesitamos unir fuerzas no s贸lo para reclamar los derechos que a煤n nos faltan, sino para evitar que no nos arrebaten los que tanta lucha nos ha costado conseguir. Por ello, para el 20 de noviembre (D铆a de la Memoria Trans) convocamos MANIFESTACI脫N UNITARIA en MADRID, una convocatoria estatal al que debemos acudir TODAS para decir al fascismo que NO PASAR脕N

!!! 脷nete a nosotras y acomp谩帽anos! *CONTRA EL FASCISMO, LEY TRANS YA!

隆TODAS A MADRID!