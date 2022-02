–

Dominadores autoorganizados

A partir de ahora, los que saben acceder a la informaci贸n aut茅ntica tienen evidencias irrefutables: los miembros de la oligarqu铆a mundial, representados por el Foro Econ贸mico Mundial, lo han escrito y declarado p煤blicamente.

1) Debemos reducir la poblaci贸n mundial, considerada excedentaria en relaci贸n a los recursos naturales disponibles (la idea naci贸 ya, hace mucho tiempo, con Malthus, 1798); la parte sobreviviente, decidida por la oligarqu铆a mundial, podr谩 disfrutar de los beneficios del planeta Tierra.

2) Hay que robotizar y 鈥渢rans-humanizar鈥 (en realidad 鈥渢rans-robotizar鈥) en exceso. Por una parte, para deshacerse de la mano de obra humana: los robots no hacen huelga, no necesitan sindicatos, no necesitan salarios y trabajan 24 horas al d铆a; en resumen, la esclavitud absoluta a trav茅s de la tecnolog铆a. Por otra parte, la robotizaci贸n y la mal llamada 鈥渋nteligencia鈥 artificial(1) permitir谩n a la oligarqu铆a del planeta controlar el 鈥渞eba帽o鈥 y neutralizar a las 鈥渙vejas negras鈥 recalcitrantes a la dominaci贸n olig谩rquica. 鈥溌o tendr谩s nada y ser谩s feliz!鈥, proclama el Joseph Goebbels del Foro Econ贸mico Mundial, Klaus Schwab. S铆, el pueblo no tendr谩 nada (salvo sus 鈥渟mart鈥-鈥渋nteligentes鈥-cadenas tecnol贸gicas) mientras que sus dominadores tendr谩n todo el capital, y ellos ser谩n los felices.

Desde los a帽os 70, las acciones de la oligarqu铆a mundial prueban la realidad de su programa de dominaci贸n planetaria, en forma de 鈥渘eoliberalismo鈥 (m谩s exactamente neocapitalismo): creaci贸n del Club de Roma por Rockefeller (con sus 鈥渓铆mites al crecimiento鈥, -adivinen de qui茅n-), creaci贸n de la Comisi贸n Trilateral por el mismo Rockefeller, Margaret Thatcher y Reagan en el poder,鈥 hasta el Vaticano, que entr贸 en una 鈥淎lianza Global鈥 con Rothschild, la Fundaci贸n Rockefeller y otros buitres de las finanzas para llevar a cabo el 鈥淕ran Reinicio鈥, este intento desesperado de salvar al capitalismo de su crisis m谩s grave: la deuda ilimitada e imposible de pagar.

Sin embargo, la mayor铆a de la poblaci贸n, atrapada en las cadenas del trabajo agotador y el 鈥渙cio鈥 cretinizante, no dispone de la informaci贸n necesaria. Los medios de comunicaci贸n de la oligarqu铆a la mantienen en la ignorancia programada, a trav茅s de vigilantes bien pagados (鈥溌ay que vivir y alimentar a la familia!鈥, 驴no?).

La misma oligarqu铆a mundial dispone de todos los medios para dominar; magistrados y leyes (nunca han sido la expresi贸n de la justicia sino del equilibrio de poder), pol铆ticastros (2) y gobiernos, por tanto sus fuerzas de represi贸n, medios de condicionamiento y 鈥渆ntretenimiento鈥.

Dominados desorganizados

Frente a la dominaci贸n de esta oligarqu铆a mundial, 驴qu茅 disponen sus v铆ctimas?

Una minor铆a consciente y comprometida(3).

Pero esta minor铆a, 驴d贸nde est谩n sus leyes y sus magistrados (expresi贸n de la verdadera justicia), sus pol铆ticos (verdaderos defensores de los intereses del pueblo), sus fuerzas defensivas (la no violencia, bien interpretada, es una de las formas) contra la represi贸n violenta, sus medios de descondicionamiento y de liberador entretenimiento?

Todo lo que constituye la fuerza de la oligarqu铆a proviene en primer lugar de su capacidad de autoorganizarse de forma libre, aut贸noma y solidaria.

Por el contrario, sus v铆ctimas no tienen ninguna forma de organizaci贸n, al menos efectiva. Los partidos pol铆ticos supuestamente al servicio del pueblo y los sindicatos supuestamente al servicio de los trabajadores muestran lo que son: los mercenarios de la oligarqu铆a, la correa de transmisi贸n entre 茅sta y la 鈥減opulacho鈥.

Mientras que la minor铆a consciente y activa sufre, a nivel local, nacional e internacional, de una carencia casi total de autoorganizaci贸n. Sin embargo, sin organizaci贸n, toda acci贸n es in煤til. Y cualquier organizaci贸n que no se autoorganice est谩 condenada a ser tomada por la oligarqu铆a, aunque se proclame 鈥渃omunista鈥, 鈥渟ocialista鈥, 鈥減opular鈥, 鈥渄emocr谩tica鈥 y otros adjetivos tan encantadores como enga帽osos.

Esta necesidad de autoorganizaci贸n est谩 tan ausente entre los dominados que la mayor铆a de los escritos y declaraciones de los que resisten a la dominaci贸n olig谩rquica dedican su energ铆a a la denuncia, ciertamente leg铆tima, a veces proponen soluciones pero siempre parciales y sesgadas; pero rara vez, muy raramente, se evoca la necesidad de autoorganizaci贸n en todos los 谩mbitos de la actividad social, a todos los niveles: local, regional, nacional, mundial.

Seg煤n parece que la mayor铆a de los ponentes, generalmente intelectuales no organizados o al menos no organizados en colectivos ciudadanos, tienen la creencia m谩s o menos inconsciente de que los ciudadanos, incluso su minor铆a consciente y activa, son incapaces de autoorganizarse y s贸lo necesitan 鈥淪alvadores鈥 que prediquen desde su torre de observaci贸n. La autoridad y la jerarqu铆a siguen siendo la ideolog铆a dominante, incluso entre los resistentes intelectuales.

Sin embargo, no hace falta ser Nostradamus para afirmar que, frente a un enemigo autoorganizado, los resistentes que no dispongan de las mismas armas ganar谩n como mucho algunas batallas, pero no la guerra. Podr谩n, por ejemplo, acabar con el 鈥渘azi-pass鈥 sanitario, pero no con la dominaci贸n de la casta gubernamental, instrumento de la oligarqu铆a mundial. Encontrar谩 otras t谩cticas para seguir dominando, incluso hasta la impostura de llamar 鈥渋nteligentes鈥 a sus medios de dominaci贸n: ciudades 鈥渋nteligentes鈥, tel茅fonos 鈥渋nteligentes鈥, veh铆culos 鈥渋nteligentes鈥, etc.

En resumen: acabar con la amenaza de eliminaci贸n de la mayor铆a de la humanidad y la robotizaci贸n a los que se libraron es el programa de un adversario autoorganizado. Por lo tanto, es a trav茅s de la autoorganizaci贸n que debemos luchar contra ella. Por supuesto, se trata de una empresa muy dif铆cil. Pero 驴qu茅 lucha no es dif铆cil cuando se trata de la lucha despiadada entre dominadores y dominados? Sin embargo, es cierto que pensar y practicar la autoorganizaci贸n ciudadana es complejo. Corresponde a las mejores mentes de la humanidad aceptar el reto. No es una cuesti贸n de diplomas: el maestro Nguyen Giap venci贸 a los s煤per doctores franceses y luego a los estadounidenses.

Recordemos: las fuerzas a disposici贸n de los adversarios son desiguales. La oligarqu铆a tiene el poder material y medi谩tico. Pero la historia nos ense帽a: simb贸licamente, David derrot贸 a Goliat, realmente la inteligencia (茅sta es aut茅ntica) del pueblo vietnamita derrot贸 a los franceses y luego a la maquinaria b茅lica imperialista estadounidense.

Se objetar谩 que las formas autoorganizadas de combate fueron todas derrotadas: la revuelta de los esclavos dirigida por Espartaco, la revuelta de los campesinos dirigida por Thomas Munzer, los 鈥淚guales鈥 derrotados por los jacobinos robespierristas, la Primera Internacional Obrera, la Comuna de Par铆s, los Soviets de 1917 en 1921, las colectividades libertarias espa帽olas de 1936 en 1939, la autogesti贸n obrera y campesina en Argelia. Pues bien, se trata de estudiar las lecciones te贸rico-pr谩cticas y de trabajar los cerebros si realmente queremos derrotar el programa criminal de robotizaci贸n de la humanidad y transformarla en una humanidad basada en la libertad, la igualdad y la solidaridad.

El Joseph Goebbels, del Foro Econ贸mico Mundial, declar贸 que la llamada 鈥減andemia鈥 del covid19 es una 鈥渙portunidad鈥 y que el mundo posterior no se parecer谩 en nada al anterior. Pues bien, aprendamos de nuestro enemigo y busquemos la manera de vencer esta guerra de guerras entre dominadores-opresores-explotadores y dominados-oprimidos-explotados.

隆Dominaci贸n delenda est! Carpa 隆Libertad, igualdad, solidaridad!

(1)La inteligencia implica emociones y sentimientos, que la m谩quina m谩s avanzada no posee.

