De parte de Federacion Anarquista De Rosario February 25, 2022

Una declaraci贸n del presidente ruso Vladimir Putin di贸 luz

verde a la invasi贸n militar rusa de Ucrania. Putin afirma que el acto de guerra

de Rusia contra Ucrania tiene como objetivo apoyar a Crimea, ocupada por Rusia,

y a las Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk de Ucrania, que coquetea con

el ingreso en la OTAN por instigaci贸n de Occidente. El martes 22 de febrero,

Rusia ha reconocido la independencia de sus protectorados informales en Donb谩s,

agravando las tensiones existentes con el eje euroatl谩ntico que apoya al

r茅gimen ucraniano.

No hay que olvidar que en Ucrania existe una guerra civil de

baja intensidad desde 2014, cuando el entonces gobierno prorruso del presidente

Yanuk贸vich fue derrocado por una “Revoluci贸n naranja” que llev贸 al

poder a un r茅gimen pro-occidental dispuesto a ponerse del lado del eje

euroatl谩ntico. El golpe de Estado del Euromaid谩n, dirigido por Estados Unidos,

sac贸 a Ucrania de la esfera de influencia de Rusia. Tambi茅n fortaleci贸 a la

extrema derecha ucraniana, que obtuvo cargos en el parlamento y desarroll贸

unidades paramilitares que cometieron atrocidades contra los rusoparlantes y

los miembros de los sindicatos. Este r茅gimen es reconocido y apoyado

financieramente y militarmente por los Estados pertenecientes a la Uni贸n Europea

ya la OTAN, al mismo tiempo que se filtran im谩genes de esv谩sticas en edificios

p煤blicos a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, quienes ahora buscan

soluciones diplom谩ticas para que prevalezcan los “valores democr谩ticos

occidentales”.

Por otra parte, Rusia no estaba dispuesta desde el principio

a perder su posici贸n imperialista en Ucrania y especialmente en la regi贸n de

Crimea, independientemente de la voluntad del pueblo ucraniano. Puede que el

levantamiento del Euromaid谩n haya dado lugar al r茅gimen neoconservador que lo

sucedi贸, pero nadie se hace ilusiones de que el rechazo a ese r茅gimen surgiera

del sentimiento “antifascista” de Rusia o de su “necesidad de

proteger a los ciudadanos rusos”. Despu茅s de todo, el r茅gimen autoritario

de Putin en Rusia ha recompensado a los nazis y fascistas dentro del pa铆s

encarcelando y matando a los antifascistas, mientras que las numerosas

intervenciones del imperialismo ruso en zonas de la antigua URSS no necesitaban

tal justificaci贸n. Rusia quer铆a y sigue queriendo una cosa: imponer sus propios

t茅rminos en la evoluci贸n de los antagonismos imperialistas. No tolerar谩 el

cerco militar al que reclama est谩 siendo sometida por la OTAN, la instalaci贸n

de armas nucleares a sus puertas, la inducci贸n occidental de Ucrania a entrar

en la OTAN, el intento de bloqueo energ茅tico de sus suministros de gas a los

pa铆ses de la UE y la reducci贸n de su control sobre la antigua periferia

sovi茅tica. Otro factor es el estridente nacionalismo de la clase dominante rusa

– el Estado ruso tiene or铆genes en territorio ucraniano (el Rus de Kiev) – y la

zona este de Ucrania es habitada por rusoparlantes. As铆, si no por la doctrina

irredentista del triple pueblo ruso, Ucrania es vista por dicha clase (junto a

Bielorrusia) como parte integrante de la gran naci贸n rusa.

Por otro lado, Estados Unidos y el campo euroatl谩ntico, con

el Reino Unido a la cabeza, est谩n impulsando, en violaci贸n de los acuerdos

internacionales, la expansi贸n oriental de la OTAN, el ejercicio de presi贸n

econ贸mica y energ茅tica sobre Rusia a favor del gas natural licuado (GNL)

estadounidense y el control de la ruta comercial del 脕rtico, que se est谩

abriendo con el deshielo debido al efecto destructivo del capitalismo sobre el

entorno natural y el ecosistema. Tanto Rusia como Estados Unidos est谩n tratando

de exportar su crisis interna al extranjero, al tiempo que intentan provocar

cambios en la jerarqu铆a imperialista mundial.

Rusia ha acumulado unos 200.000 soldados en la frontera con

Ucrania. El ej茅rcito ruso est谩 bombardeando todo el territorio ucraniano. En el

momento de escribir este comunicado, est谩 atacando principalmente desde Crimea,

Lugansk y Kharkiv. Las primeras v铆ctimas de

la guerra imperialista son un hecho. Ya se habla de v铆ctimas

civiles. El Gobierno ucraniano, que no lo olvidemos, es una amalgama de

neoliberales y neoconservadores, ha declarado la ley marcial en todo el pa铆s.

Unidades militares y paramilitares est谩n impidiendo que los civiles salgan de

Kiev para ser utilizados como “escudo” para los bombardeos rusos. Todav铆a

estamos al principio de los horrores de la guerra…

Los 煤nicos perdedores de la guerra ser谩n las clases

oprimidas a nivel mundial, especialmente las de Ucrania y Rusia. Ellas son las

destinadas como carne de ca帽贸n de los Estados y las clases dominantes.

La guerra imperialista se libra por el reparto de las

esferas de influencia, las rutas energ茅ticas y el reordenamiento del poder

geopol铆tico. No nos interesa luchar por los intereses de los poderosos, por los

intereses de la clase dominante. Adem谩s, se espera que el estallido de la

guerra traiga consigo nuevos aumentos de precios e inflaci贸n, tanto en la

energ铆a como en los productos b谩sicos, lo que supondr谩 una carga a煤n mayor para

los bolsillos de quienes ya no pueden satisfacer sus necesidades b谩sicas. No

hay que olvidar que la guerra es una soluci贸n del capital para superar las

crisis estructurales de sobre-acumulaci贸n de las que peri贸dicamente adolece el

capitalismo. La destrucci贸n del capital fijo (medios de producci贸n) y variable

(fuerza de trabajo) allana el camino para la reconstrucci贸n y el desarrollo

capitalista.

Nuestro deber revolucionario y de clase dicta la

organizaci贸n y el fortalecimiento del movimiento internacionalista, antib茅lico

y antiimperialista de las clases oprimidas. La l贸gica del imperialismo m谩s

agresivo o m谩s progresista es una l贸gica que conduce a la derrota de la clase.

No puede haber una v铆a imperialista pro-popular. Los intereses de los/as de

abajo no pueden identificarse con los de los capitalistas y las potencias

imperialistas. El sabotaje de la m谩quina de guerra, la organizaci贸n del

movimiento antib茅lico clasista e internacionalista y el fortalecimiento de las

luchas sociales y de clase en la direcci贸n de la revoluci贸n social mundial para

la construcci贸n de una sociedad comunista libertaria son las tareas urgentes e

hist贸ricas de los oprimidos y explotados de todo el mundo. No podemos ni

debemos conformarnos con acuerdos mediocres y perjudiciales.

Los/as trabajadores/as, los/as desempleados/as y la juventud

no tienen ninguna raz贸n para ir a la guerra a batallar por los intereses de la

clase dominante. Seamos conscientes de nuestra posici贸n social y de nuestros

intereses de clase. Que estos sean los indicadores de nuestra actitud y acci贸n

y no la ret贸rica beligerante, ordenadora y nacionalista que promueven los

patrones y los medios de propaganda que controlan. No pagaremos la crisis del

sistema capitalista con nuestra sangre. No nos mataremos con los pobres diablos

de otros pa铆ses. Por el contrario, es nuestro deber bloquear la m谩quina de

guerra y reconstruir las resistencias sociales y de clase, teniendo como

principio rector la promoci贸n de los intereses de clase y las necesidades

materiales de la base social. Organizarnos en las formaciones sociales y de

clase, organizando as铆 el contraataque de nuestra clase de forma masiva y

militante. Este sistema origina guerras y es responsable de la pobreza, la

injusticia, la explotaci贸n y la opresi贸n. Por lo tanto, es hora de desafiarlo

de manera organizada y din谩mica, organizando su derrocamiento a escala

internacional.

隆NI MOSC脷 NI LA OTAN!

隆SABOTAJE CLASISTA E INTERNACIONALISTA DE LA M脕QUINA DE

GUERRA IMPERIALISTA!

隆CONTRA EL MILITARISMO Y LA GUERRA: POR LA LUCHA

AUTOGESTIONADA Y LA REVOLUCI脫N SOCIAL!

隆ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!

鈽 Alternativa Libertaria (AL/FdCA) 鈥

Italia

鈽 Anarchist Communist Group (ACG) 鈥

Gran Breta帽a

鈽 Anarchist Federation 鈥

Grecia

鈽 Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) 鈥 Aotearoa/Nueva Zelanda

鈽 Federaci贸n

Anarquista de Rosario (FAR) 鈥 Argentina

鈽 Federaci贸n

Anarquista Uruguaya (FAU) 鈥 Uruguay

鈽 Embat, Organitzaci贸

Llibert脿ria de Catalunya 鈥

Catalu帽a, Espa帽a

鈽 Libert盲re Aktion (LA) 鈥 Suiza

鈽 Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) 鈥 Australia

鈽 Organizaci贸n

Anarquista de C贸rdoba (OAC) 鈥 Argentina

鈽 Organizaci贸n

Anarquista de Santa Cruz (OASC) 鈥 Argentina

鈽 Organizaci贸n

Anarquista de Tucum茅an (OAT) 鈥

Argentina

鈽 Organisation Socialiste Libertaire (OSL) 鈥 Suiza

鈽 Roja y Negra 鈥 Anarchist

Organisation (Buenos Aires) 鈥 Argentina

鈽 Union Communiste Libertaire (UCL) 鈥

Francia, B茅lgica y Suiza

鈽 V铆a Libre, Anarchist Group 鈥 Colombia