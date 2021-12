–

De parte de Algrano Sembrando La Duda December 13, 2021 10 puntos de vista

Europa, Espa帽a, Extremadura,.. la tierra seca, castigada, exprimida, est谩 pidiendo un cambio a voces. Quiere hacernos

ver que las 煤ltimas d茅cadas han sido muy duras para ella, esclavizada y ensuciada. El modelo econ贸mico industrial ha

impactado en todos los 谩mbitos de la vida, bas谩ndose en los combustibles f贸siles, extrayendo m谩s y m谩s, sin dar nada a cambio.

Ya se oyen voces humanas: emergencia clim谩tica, extinci贸n de especies, disminuci贸n, racionamiento y encarecimiento del agua disponible, escasez de materias primas, vaciamiento de los pueblos, pandemia,鈥

El crecimiento econ贸mico moderado, inferior al previsto, hace tambalearse a los gobiernos, urge actuar, 驴de la manera

correcta? 驴poniendo a las personas y al medio por delante de la econom铆a, como promueve la propia Comisi贸n Europea? No, de la manera que saben. Ojal谩, pero no, de la 煤nica manera que entienden: pisar el acelerador, consumir m谩s combustibles, extraer m谩s recursos, transformar y colonizar m谩s espacios, urbanizar m谩s tierra, exprimir m谩s los factores de la ecuaci贸n, de los que dependemos realmente las comunidades humanas,.. pero con nuevos nombres que repiten insistentemente, insultantemente, como una taladradora gigante que agujerea la tierra por donde despu茅s entrar谩 la dinamita que reventar谩 monta帽as o valles, con palabras de moda: energ铆as renovables, miner铆a verde, econom铆a circular, transici贸n energ茅tica ecol贸gica, sostenibilidad. Sin escr煤pulos, sin verg眉enza.

鈥淓s que la miner铆a se ha realizado hist贸ricamente en Extremadura鈥. Por eso no la queremos, sabemos que no ha hecho

m谩s rica a esta tierra, que promete hasta conseguir la explotaci贸n y que no restaura, que las empresas salen corriendo

con los bolsillos llenos de subvenciones y los trabajadores en las calles se manifiestan enga帽ados, dependiendo de un

modelo incompatible que arruina otros sectores sostenibles. Sabemos que el rendimiento de partes de metal por roca es 铆nfimo , lo que obliga a buscar el m铆nimo coste de extracci贸n, con un gran coste para el ambiente y la sociedad.

鈥淓s que Extremadura siempre ha producido energ铆a鈥. Por eso este hartazgo, porque sacrifica nuestros campos, nuestros r铆os y montes para producir para otras comunidades y pa铆ses sin recibir a cambio m谩s que las migajas, pagando un precio demasiado alto. La producci贸n de energ铆a no ha hecho m谩s rica a Extremadura.

El siglo pasado remat贸 a una regi贸n ya castigada: productora de alimentos, productora de energ铆a, productora de mano de obra para otras regiones. Una colonia en el siglo XXI con sus caciques haciendo negocios con recursos que son p煤blicos, 煤nicos e insustituibles, necesarios para afrontar los cambios, intemporales.

Y sin embargo los mediadores (intermediarios suena m谩s al caso porque alude a los medios de un plan, no a un acuerdo entre partes en conflicto) recorren Extremadura de arriba abajo, acelerando su coche grande para visitar otro despacho: caf茅s entre 鈥渁migos鈥, promesas de trabajo para familiares cercanos, incentivos para el consumo, buenos sueldos, apunte, 鈥渁煤n m谩s puestos de trabajo鈥.

Flotas de coches devorando kil贸metros entre plantas fotovoltaicas, nuevas l铆neas de media y alta tensi贸n que compiten

entre s铆 por un espacio de cielo como sus empresas en el IBEX35, maquinaria pesada de alto consumo y dinamita, agua en cantidades industriales para los relaves, escombreras perpetuas de metales pesados junto a los cauces, desplazamiento de comunidades, enfermedades diversas generadas de manera deliberada: la Traici贸n Ecol贸gica del gobierno se consuma implacable sobre los m谩s desfavorecidos, quienes dependemos de los recursos cuyos proyectos escritos en verde sobre papel reciclado sacrifican: 鈥淧or no tener no ten茅is ni un tren digno. Qu茅 os谩is pedir entonces鈥.

El Nuevo Pacto Verde, la Econom铆a Circular 2030, el Extractivismo Verde, los pol铆gonos industriales de Energ铆as

Renovables de cientos de hect谩reas de h谩bitats pseudo esteparios y especies ya en v铆as de desaparici贸n, los proyectos

e贸licos cuya 煤nica planificaci贸n es la disecci贸n para causar menos revuelo,鈥 escrito por los mismos autores, a costa de lo que haga falta, como siempre han hecho. 鈥淢aldita ciudadan铆a informada que desvela nuestros macabros planes鈥.

Ya basta. Es que la emergencia clim谩tica obliga a parar y reflexionar, a elaborar un nuevo modelo en el que participemos todas, que parta de las comunidades locales y se expanda y comparta consensuado. Porque no hay minerales para tantos planes, lo dicen los estudios. No hay capacidad material para mantener este sistema que pretenden prorrogar. Las comunidades vivas, los ecosistemas, no soportan m谩s presi贸n y ya sufren un desequilibrio de consecuencias indeseadas y dimensiones desconocidas.

La pol铆tica de gobiernos y empresas insiste en la extracci贸n de la manera barata conocida y la generaci贸n inacabable de residuos antes que en la investigaci贸n en el reciclaje y la reutilizaci贸n, oportunidad existente, pues los Planes de

Recuperaci贸n contemplan inversiones para una implementaci贸n real del reciclaje y reutilizaci贸n, donde adem谩s prima la mano de obra. Pero en lugar de ello, prefieren invertir fondos en la ingenier铆a social, en la manipulaci贸n y la extorsi贸n para conseguir la 鈥淟icencia Social鈥 de la que presumir en sus redes con el camino allanado. No en nuestro nombre, no contar谩n con Licencia Social.

Su 煤nica propuesta de reutilizaci贸n es que las zonas de sacrificio creadas con la extracci贸n sean despu茅s un inmenso

vertedero. La l贸gica de su econom铆a solo quiere ganar m谩s, no cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Se

desprecia tanto la cultura ancestral de nuestros mayores, existe tanto desarraigo, que hoy nadie quiere pensar en reutilizar ni reciclar, y as铆, cosificados tambi茅n, nos convertimos en comunidades de usar y tirar, mano de obra que desplazar.

Necesitamos reestructurar esta m谩quina devoradora de recursos y cultura. Necesitamos parar a estos pol铆ticos que

incluso promueven el incumplimiento y modificaci贸n a la carta de leyes y normas. Necesitamos replantear d贸nde

ponemos nuestros ahorros, nuestras inversiones, poner nombre a los bancos y fondos de inversi贸n que permiten y exigen que la excavadora contin煤e su camino. Cada peque帽o gesto cuenta, cada persona que cambie a un banco m谩s humano y respetuoso supone otro rayo de esperanza.

Necesitamos una relocalizaci贸n basada en un uso adecuado del territorio: para producir alimentos sanos, para proveernos de calor, electricidad con una adecuada gesti贸n a trav茅s de comunidades energ茅ticas, consumo de cercan铆a, compra

p煤blica, cadenas de valor justas.

La alianza con el territorio es una alianza con el planeta, con legar a nuestras generaciones futuras un planeta habitable basado en la econom铆a circular y en la igualdad de oportunidades para satisfacer nuestras necesidades vitales.

隆POR UN MODELO ENERG脡TICO DISTRIBUIDO Y JUSTO!

隆SALVEMOS EXTREMADURA DEL EXPOLIO!

+ ORGANIZAN:

鈥 ALIENTE-Extremadura (Alianza Energ铆a y Territorio)

鈥 Ecologistas en Acci贸n Extremadura

+ APOYAN:

鈥 Plataforma C铆vica Sierra de Mont谩nchez-Natura

鈥 Plataforma Zona Villuercas Oeste

鈥 Plataforma Salvemos la Monta帽a de C谩ceres

鈥 Plataforma Sierra de Gata Viva

鈥 Plataforma La Raya Sin Minas

鈥 Plataforma Salvemos Las Villuercas

鈥 Plataforma Dehesa Sin Uranio

鈥 Plataforma Comarca de Olivenza Sin Minas

鈥 Plataforma Campi帽a Sur Sin Megaminas

鈥 Plataforma No a la Mina de Ca帽averal

鈥 ADENEX (As. Defensa Naturaleza y Recursos Extremadura)

鈥 Ecologistas Extremadura

鈥 Foro Extreme帽o Antinuclear

鈥 ATTAC-Extremadura (Justicia Econ贸mica Global)

鈥 Sociedad Zool贸gica de Extremadura

鈥 Plataforma Defensa Animal Extremadura

鈥 Campamento Dignidad

鈥 Tren Ruta de la Plata

鈥 Sindicato 25 de Marzo

鈥 Red de Solidaridad Popular (RSP)

鈥 Juventud por el Clima 鈥 Fridays for future

鈥 Mujeres Sembrando

鈥 Al Grano Extremadura

鈥 La Enredadera Extreme帽a (Debate, Creaci贸n y Conocimiento)

鈥 Agrupaci贸n de Asociaciones Vecinales de C谩ceres

鈥 Asociaci贸n Taller de Educaci贸n en Valores Alternativos

Colectivos Locales, es una categor铆a gen茅rica para las publicaciones de art铆culos interesantes de colectivos y plataformas que nos parece relevante compartir pero que no tienen vinculaciones con Algrano. En todas las publicaciones aparecer谩 la autor铆a propia as铆 como enlaces para buscar mas informaci贸n relacionada sobre los colectivos y las plataformas.

Compartir en redes:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…