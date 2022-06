–

Socialismo Libertario June 15, 2022

El pasado 7 de junio se dio luz verde en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de PP y Unidas Podemos, a la tramitaci贸n de la proposici贸n de ley del PSOE para modificar el C贸digo Penal y perseguir con mayor contundencia el proxenetismo. Se pretende ampliar este t茅rmino incluyendo en 茅l no solo a quienes obtienen lucro de la prostituci贸n ajena a trav茅s de la explotaci贸n, sino tambi茅n a quienes se benefician del dinero obtenido por la mujer prostituida (familiares, por ejemplo) y a quienes lo hacen alquilando locales para el ejercicio de la prostituci贸n (lo que se llama la tercer铆a locativa), y se aumentan las penas para todos ellos as铆 como para quienes hacen uso de ella. Por contra, se pretende evitar que las mujeres prostituidas puedan ser sancionadas (algo contemplado en la Ley Mordaza), y que pasen a ser consideradas v铆ctimas de un delito y receptoras de los derechos recogidos en la ley de Libertad sexual (cuya aprobaci贸n est谩 pendiente del paso por el Senado), derechos que pasan por su consideraci贸n como v铆ctimas de violencia machista.

Son, la verdad, peque帽os pasos, que dejan sin embargo grandes agujeros. Por ejemplo, sin derogar la Ley de Extranjer铆a, aumenta la situaci贸n de vulnerabilidad de muchas mujeres indocumentadas, y sobre esto ni la Ley ni el Congreso han dicho una palabra. Por otro lado, se puede hacer una Ley y despu茅s no destinar recursos a las mujeres que logran salir de la prostituci贸n, y no queda tan claro este aspecto crucial, como denuncian mujeres comprometidas al respecto como Mabel Lozano o asociaciones como Apramp (organizaci贸n para la Prevenci贸n, Reinserci贸n y Atenci贸n a la mujer prostituida).

En todo caso no basta una ley para afrontar una expresi贸n de la violencia machista y patriarcal tan cruenta como difundida y aceptada. No olvidemos que seg煤n M茅dicos del Mundo el 99% de las v铆ctimas son mujeres y ni帽as, que Espa帽a es el primer pa铆s de Europa en consumo de prostituci贸n y el tercero del mundo, y que 4 de cada 10 hombres reconocen haber hecho uso de ella. No contribuye a la batalla contra la misma, que es una batalla por la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres as铆 como por un rescate de los mejores hombres, los discursos cada vez m谩s difundidos que defienden la consideraci贸n de la prostituci贸n como 鈥渢rabajo sexual鈥 (de hecho, parte de Unidas Podemos, los partidos que han apoyado al Gobierno en su investidura y Ciudadanos o han votado en contra o se han abstenido porque no se explicita la 鈥渓ibertad de las mujeres a prostituirse鈥). Son discursos que apuntalan el patriarcado, normalizan el hecho de que un hombre se sienta legitimado a practicar sexo con una mujer sabiendo que ella no lo desea, cosifican y objetivizan a las mujeres y constituyen un tremendo peligro para sus vidas. De hecho, el argumento de que donde se regulariza la prostituci贸n disminuye la trata se revela falso viendo los lugares donde es as铆.

Queda un largo camino, s铆 de lucha por leyes mejores, pero sobre todo de batalla cotidiana por una posible alianza de mujeres y hombres contra el machismo y por lo tanto tambi茅n de afrontar la prostituci贸n.