March 25, 2021

鈥(…) Tengo, vamos a ver,

tengo el gusto de andar por mi pa铆s,

due帽o de cuanto hay en 茅l,

mirando bien de cerca lo que antes

no tuve ni pod铆a tener鈥. Tengo, poema de Nicol谩s Guill茅n,

Rolando Rensoli Medina, vicepresidente de la Comisi贸n Aponte de la Uneac, al comenzar su interveci贸n en la Mesa Redonda explic贸 que est谩 comprobado en la biolog铆a que no existen razas en la especie humana. 鈥淩aza humana y especie humana son sin贸nimos, somos una especie unirracial鈥, dijo.

Para Rensoli, 鈥渘o existen razas en el ser humano, y si no existen razas en el ser humano, no deber铆a existir toda una concepci贸n sobre racismo y discriminaci贸n racial. Tendr铆amos que hablar ahora de discriminaci贸n por el color de la piel, por rasgos f铆sicos.

鈥淣osotros nos oponemos a usar el t茅rmino raza para dividir a las personas, porque se opone la ciencia. Y la cultura del hombre debiera validar lo que la ciencia est谩 planteando鈥, a帽adi贸.

Aunque no debemos hablar de razas, el fen贸meno est谩 presente. Rensoli Medina afirm贸 que existe una discriminaci贸n por el color de la piel, por las etnias, discriminaciones inter茅tnicas en otros espacios del mundo, o que tienen que ver con enfrentamientos religiosos y culturales muy ligados tambi茅n a discriminaciones entre nacionalidades.

鈥淵 todo eso se concibe como racismo 鈥揺xplic贸鈥. Lo mismo la discriminaci贸n de los israel铆es contra los 谩rabes que la que tuvieron los alemanes contra los hebreos, como la inter茅tnica que tienen los japoneses contra los migrantes coreanos. En los Estados Unidos hay una m煤ltiple discriminaci贸n racial, contra los afroamericanos. La xenofobia est谩 ligada a estos problemas raciales鈥.

El vicepresidente de la Comisi贸n Aponte de la Uneac habl贸 del caso Cuba, en el que sucede 鈥渦n fen贸meno distinto, porque en Cuba tenemos un etnos naci贸n 煤nico, diverso, heterog茅neo, pero 煤nico y mestizo. Es diverso porque los or铆genes 茅tnicos son diversos, estamos hablando de m谩s de 20 etnias latinoamericanas, 88 etnias africanas fundamentales, pero si sumamos las subetnias y los distintos grupos, estamos hablando de m谩s de 1 500 grupos africanos culturales 茅tnicos que estuvieron presentes en la esclavizaci贸n que ocurri贸 en Cuba; adem谩s de 17 etnias hisp谩nicas, los franceses, que tienen una impronta en Cuba, o la presencia asi谩tica, que no es solo china, porque hay presencia japonesa y coreana tambi茅n鈥.

En Cuba, esos grupos 茅tnicos no se mantuvieron separados y dieron origen al cubano actual. 鈥淓n el 谩rbol geneal贸gico de un cubano aparece lo mismo un asi谩tico que un europeo, un africano o un emigrante holand茅s. Aqu铆 no nos separamos nunca por heredero de鈥 o descendientes de鈥, y eso hizo que Fernando Ortiz nos compara siempre con un ajiaco.

鈥淓s una mezcla, no estamos hablando de culturas separadas. En la historia de Cuba hubo en alg煤n momento grupos separados, hay un barrio chino en La Habana, pero los descendientes chinos est谩n mezclados. Hubo una peque帽a Italia en el barrio de los Sitios que ya desapareci贸, no porque se hayan ido, sino porque sus descendientes se mezclaron. 驴D贸nde est谩 esa descendencia? Mezclada con los cubanos de hoy. Por tanto, nosotros hablamos de un etnos naci贸n heterog茅neo. Es mestizo y es diverso tambi茅n en cuanto a coloraci贸n de la piel, pero el color de la piel en Cuba no est谩 directamente ligado a elementos 茅tnicos distintos鈥, afirm贸.

La diversidad de tonalidades de la piel del cubano es muy amplia 鈥揷ontinu贸 Rensoli鈥. 鈥淣osotros, en el programa nacional, hemos propuesto una denominaci贸n general de los cubanos. 驴Por qu茅?, porque hablamos de que, en Cuba, por la mezcla, por el ajiaco que tenemos, no tenemos pureza directa; hacia Europa unos, hacia 脕frica otros, o hacia los polos latinoamericanos, y, por lo tanto, lo que tenemos sencillamente son colores de piel. Y si hablamos de colores de piel, los podemos agrupar en tres grupos: personas de piel blanca, blancos, personas de piel negra o negros y personas de piel parda o mulatos. 驴Y por qu茅 los hemos agrupado as铆?, porque hay que buscar una generalidad鈥.

En cuanto al t茅rmino 鈥減ardo鈥, record贸 que se us贸 durante todo el periodo colonial y en las primeras d茅cadas del siglo XX cubano fue desapareciendo.

鈥淓l mapa gen茅tico del origen del etnos cubano demuestra que el pueblo cubano es gen茅ticamente mestizo en su generalidad. Somos mestizos los negros, somos mestizos los blancos, somos mestizos los pardos o mulatos.

鈥淵a no hablamos de composici贸n 茅tnica de un grupo, hablamos de composici贸n por el color de la piel, porque si no hay diversidad de etnias en Cuba, no hay afrocubanos, hispanocubanos, indocubanos, sino sencillamente cubanos de distinto color de la piel, de lo que hablamos o deber铆amos hablar entonces es de composici贸n por el color de la piel. Los documentos no deben decir ni raza ni composici贸n 茅tnica, sino deben hablar de color de la piel鈥.

Casa de 脕frica, m谩s que memoria y folclor

En otro momento de la Mesa Redonda de este mi茅rcoles, Alberto Granados Duque, director de la Casa de 脕frica de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, dijo que esta 鈥渘o surge como un museo m谩s, sino con cierta intencionalidad, bajo la iniciativa del Comandante de la Revoluci贸n Juan Almeida Bosque y Eusebio Leal, bajo esa visi贸n amplia del Comandante en Jefe Fidel Castro, cuando deciden en 1986 crear una instituci贸n cultural que divulgara la historia, el arte y la cultura africanos contempor谩neos con un car谩cter descolonizador鈥.

Fue escogido el 6 de enero de 1986 porque era el 煤nico d铆a en el tiempo de la Colonia en que los africanos, los esclavizados y sus descendientes, no trabajaban, sal铆an y se les permit铆an las fiestas, los cantos, y ellos lo utilizaban como un elemento de resistencia cultural, que la instituci贸n ha mantenido como un proceso de acercamiento a esas culturas de origen africano, explic贸.

鈥淗ab铆a que buscar la forma de que no se pareciera a ninguno de los museos en el mundo que abordan el tema de la cultura y el arte africanos. Podemos afirmar con todo orgullo que es el 煤nico museo en el mundo en el que la totalidad de objetos africanos que tenemos, y son muchos, han sido regalos y donaciones del pueblo africano al pueblo cubano.

Todo eso 鈥減ara que nuestro pueblo conociera que en 脕frica tambi茅n existieron reinos e imperios que fueron frenados brutalmente por la trata negrera y la esclavitud, pero que los africanos sabiamente supieron mantener vivas muchas de estas identidades鈥.

El museo, adem谩s de ser un lugar donde se exponen estos objetos, siempre fue un centro cultural, de investigaci贸n, destac贸 Granados.

鈥淓n marzo de 1987 se cre贸 el Comit茅 Cubano contra el Apartheid y contra la Discriminaci贸n Racial. En 1994 se cre贸 el evento de antropolog铆a social y cultural afroamericano, que cada a帽o toca estos temas y que da espacio a los j贸venes investigadores para el di谩logo 鈥搖n elemento muy importante鈥 sobre nuestros or铆genes, sobre estas religiones de origen africano que existen en Cuba, sobre los temas de racialidad. Son temas que, de alguna manera, conforman el proyecto social y cultural de la instituci贸n, y que adem谩s se mezclan con el proyecto social que tiene la OHCH鈥, apunt贸.

鈥淓stamos presentes en le proyecto de las aulas museo, un espacio que nos permite acercarnos a los ni帽os y ense帽arles la verdadera historia de 脕frica.

鈥淭ambi茅n el museo forma parte del proyecto La Ruta del Esclavo, que surge en 1994, por iniciativa de Hait铆. Cuba es miembro de ese proyecto desde el inicio. La casa es la sede del comit茅 cubano de ese proyecto.

鈥淧ero no es un proceso solo en la Casa de 脕frica, sino en las diferentes provincias. Tenemos, por ejemplo, un fuerte trabajo en Matanzas, en el Castillo de San Severino, el museo de la Ruta del Esclavo. Estos eventos que realizamos no se quedan solo en La Habana, sino que llevamos a los investigadores, a los j贸venes, a conocer esos lugares donde todav铆a existe una presencia de la cultura de origen africano fuerte, como es la provincia de Matanzas.

鈥淚ntentamos vincular la esclavitud, con un proceso de no perder la memoria hist贸rica. Para educar que la trata y la esclavitud no se vuelvan a repetir, aunque lamentablemente se repiten鈥.

Mostramos a 脕frica de una forma diferente 鈥揹ijo 鈥揷uando se visita la Casa pueden apreciar que no se encuentran representados los pa铆ses por pabellones, sino por 谩reas geogr谩ficas, por culturas. La colonizaci贸n africana lo que hizo fue dividir a esos pa铆ses y quedaron familias divididas de un lado y de otro. 鈥淣osotros hemos tratado de integrarlos desde nuestro proyecto museogr谩fico鈥, sentenci贸 Alberto Granados.

Tenemos el 脕frica nuestra, la que nos lleg贸 que est谩 en nuestra sangre. Es el 脕frica de la religiosidad que practican los cubanos, pero el continente africano ha aportado mucho m谩s que eso.

Alberto Granados director de la Casa de 脕frica dice sentir a este continente en su coraz贸n. 鈥淭uve la oportunidad de cumplir misi贸n internacionalista en 脕frica, mucho antes de pensar que iba a trabajar en este lugar y todas las injusticias las viv铆 y las sufr铆. Estos elementos han conformado parte de la educaci贸n que tengo y me ha permitido dentro del museo luchar y combatir contra la discriminaci贸n racial鈥, confes贸.

驴C贸mo aprovechan las oportunidades las personas negras y mulatas en Cuba?

La doctora en Ciencias Geidys Fundora Nevot comenz贸 su intervenci贸n en el programa televisivo reconociendo que en Cuba existe diversidad de enfoques en las investigaciones, aunque queda mucho por investigar. 鈥淯no de los enfoques es el que se desarrolla desde la red de pol铆ticas sociales, en los seminarios que desde hace cinco a帽os venimos desarrollando y que permite el acercamiento al tema de las desigualdades con otra perspectiva鈥, se帽al贸

Este enfoque apuesta por complementar los resultados de las estad铆sticas, del centro de estudios de poblaci贸n, la sistematizaci贸n de investigaciones y sobre todo la apuesta por la investigaci贸n 鈥損articipaci贸n. La tambi茅n soci贸loga y profesora de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana evidenci贸 que la participaci贸n dial贸gica permite transformar en la medida en que se investiga.

En el caso cubano,-dijo- nos interesa recalcar que no estamos con los brazos cruzados, sino que se intentan crear diversas oportunidades. Estamos identificando todas las oportunidades que se han creado, a partir de la actualizaci贸n del modelo de desarrollo cubano y luego vamos a trabajar con criterios de expertos, directamente con las personas negras y mulatas para ver qu茅 capacidad de aprovechamiento tienen estas personas de esas posibilidades.

鈥淟as investigaciones han arrojado que hay un subaprovechamiento de estas oportunidades. Por ejemplo, cuando vamos a las pol铆tica de ampliaci贸n de trabajo por cuenta propia o de promoci贸n del cooperativismo lo que nos encontramos es que las personas negras y mulatas no aprovechan por igual este tipo de oportunidades, est谩n en desventaja鈥, indic贸 Fundora Nevot

La soci贸loga explic贸 que existe un acaparamiento de oportunidades por parte de otros grupos sociales, mientras que este grupo no aprovecha completamente la oportunidad. Otro ejemplo es cuando hablamos de la pol铆tica crediticia, la vivienda, la entrega de tierras en usufructo nos encontramos que estas personas no han aprovechado estas proposiciones que ha generado el pa铆s.

Existen tres tipos de an谩lisis, aunque pueden generarse muchos otros:

Primero: C贸mo se concibi贸 esta oportunidad . En este punto existen diferentes perspectivas como construir las oportunidades demasiado homog茅neas, sin atender que las condiciones de partida pueden ser desiguales, el tema del asistencialismo, el no desarrollo de acciones que acompa帽en las pol铆ticas universales. No solo plantearse el programa en materia de acceso, sino seguirlo hasta ver los resultados.

. En este punto existen diferentes perspectivas como construir las oportunidades demasiado homog茅neas, sin atender que las condiciones de partida pueden ser desiguales, el tema del asistencialismo, el no desarrollo de acciones que acompa帽en las pol铆ticas universales. No solo plantearse el programa en materia de acceso, sino seguirlo hasta ver los resultados. Segundo: Qui茅nes implementan el proyecto. Estudiamos 174 tipos de acciones vinculadas a proyectos de desarrollo local y muy poca abordan las desigualdades por color de la piel y tambi茅n pocas son protagonizadas por personas negras o mulatas. Hay un subaprovechamiento de las estrategias que se est谩n desarrollando desde las localidades, en los programas y proyectos.

Estudiamos 174 tipos de acciones vinculadas a proyectos de desarrollo local y muy poca abordan las desigualdades por color de la piel y tambi茅n pocas son protagonizadas por personas negras o mulatas. Hay un subaprovechamiento de las estrategias que se est谩n desarrollando desde las localidades, en los programas y proyectos. Tercero: Con qu茅 recursos cuentan las personas negras y mulatas en Cuba para aprovechar las oportunidades. Hemos resuelto el problema de que la oportunidad se dise帽e de forma universal, si tenemos personas sensibilizadas con el tema y sin prejuicios racistas, entonces nos queda el tema de los activos.

鈥淓n los recursos materiales con los que cuentan las personas negras y mulatas vemos uno de los factores que dificultan que aprovechen las oportunidades. Estamos hablando que este tipo de poblaci贸n habita en viviendas de peor estado鈥 apunt贸 la tambi茅n profesora de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana.

Estamos trabajando 鈥 insisti贸- en la necesidad de pensar acciones focalizadas dentro de las pol铆ticas universales y en pol铆ticas de base afirmativa que nutren de activos de esta poblaci贸n. Hay un proyecto el impacto social de la banca, donde se est谩 pensando el tema de la inclusi贸n financiera como un elemento potenciador de la equidad social. 鈥淭ambi茅n se piensa en una mejor estrategia de trabajo social para poder acompa帽ar este tipo de poblaci贸n y que puedan aprovechar estas comunidades para que puedan participar en la vida econ贸mica, pol铆tica y social del pa铆s鈥, destac贸 La doctora en Ciencias Geidys Fundora Nevot.

El Programa Nacional vs Racismo: Integraci贸n, logros e insatisfacciones.

Rolando Rensoli Medina, vicepresidente de la Comisi贸n Aponte de la Uneac, durante su intervenci贸n en el espacio televisivo record贸 que el Programa se aprob贸 el 20 de noviembre del 2019 y justamente ese d铆a la Comisi贸n Aponte cumpl铆a un decenio.

El Programa Nacional contra el Racismo y la discriminaci贸n racial lo preside el propio presidente de la Rep煤blica, Miguel D铆az- Canel Berm煤dez y desde el a帽o 2013 desde su puesto de primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros sosten铆a un di谩logo sistem谩tico con la direcci贸n de la Comisi贸n Aponte donde se discut铆an problem谩ticas concretas.

Entre los logros que hemos alcanzado est谩 reconocer el problema, la existencia ya es un logro. Adem谩s de tener un diagnostico d贸nde est谩n evaluados los elementos objetivos y subjetivos que propician la permanencia de pr谩cticas de discriminaci贸n racial y de racismo en Cuba. Hay una mezcla de emp铆rea y de resultados cient铆ficos que dan al traste con un diagn贸stico.

Este diagn贸stico -inform贸 Rolando Rensoli- pronto ser谩 p煤blico. Otro de los logros que tenemos es que el libro Revoluci贸n cubana vs Racismo, estar谩 en versi贸n ebook. Tambi茅n ver谩 la luz un manual titulado Conceptualizaci贸n de la etnicidad cubana.

鈥淓l trabajo con lo organismos formadores es un puntal鈥, asegur贸. El Ministerio de Educaci贸n se remonta al 2010 y tambi茅n con el Ministerio de Educaci贸n Superior, el Ministerio de Salud P煤blica y con el Inder.

鈥淐omo logros del programa se debe mencionar el trabajo coherente y sistem谩tico que hacemos con el Instituto Cubano de Radio y Televisi贸n. Inclusive hemos trabajado con los realizadores y guionistas para colegiar novelas y audiovisuales.鈥

Nos queda como insatisfacciones-coment贸- no se han podido constituir las comisiones provinciales para el Programa, ni analizar los planes territoriales y su diagn贸stico en los programas ramales de los organismos de la administraci贸n central del Estado.

