驴Qu茅 tienen en com煤n una reuni贸n de c谩tedra, la jornada institucional de un colegio, un congreso acad茅mico, el plenario de una agrupaci贸n o la juntada de un grupo de amigues a quienes no los une la reflexi贸n sobre un hacer compartido sino el pasado? El reforzamiento asfixiante de los lugares en los que cada uno ya estaba. Una inercia aplastante hacia la repetici贸n. Ah铆 no se va a pensar nada. Las posiciones quedan fijas de antemano. Las decisiones est谩n tomadas. Sin importar mucho las pr谩cticas (puede ser dar clases, coordinar talleres, escribir o investigar), las instituciones y sus agentes parecieran tender cada vez un poco m谩s hacia su propia reproducci贸n. Y as铆 nos vamos burocratizando. El objetivo de la reuni贸n es que se haga la reuni贸n.

Por momentos tengo la sensaci贸n de vivir clandestino. Cuando me postulo en el mercado del amor, las potenciales compa帽eras no deben darse cuenta (tan r谩pido) que mi econom铆a no tiene ninguna posibilidad de crecimiento ni proyecci贸n. En la universidad, ni los estudiantes ni los otros profesores deben notar que en verdad no s茅 demasiado sobre las materias, autores o 谩reas del conocimiento de las que hablo. Lo que s茅, en todo caso, es componer una situaci贸n de aprendizaje con los materiales que hay (textos, tiempos, personas), producto, no de mis a帽os 鈥渄e investigaci贸n鈥 (los de cuando era becario doctoral especializado en temas) sino m谩s bien de los 鈥渄e auto-investigaci贸n鈥: el per铆odo que se abri贸 cuando me mud茅 a Buenos Aires y, al decidir no seguir carrera, qued茅 boyando en un espectro de rebusques precarios, que termin贸 arrojando un mapa de la ciudad, de los trabajos, de los campos culturales (intelectual, period铆stico, literario), del estado, y de todo eso en m铆. Es decir, un saber cartogr谩fico experiencial que a priori ah铆 no cabr铆a tanto y que genera la autopercepci贸n del andar disociado.

En el marco de esa especie de closet mental-laboral, este verano le铆 Nada que esperar. Historia de una amistad pol铆tica, libro de Sebasti谩n Scolnik publicado en tridente editorial por Cordero editor, Lobo Suelto y Tinta Lim贸n. El libro, de gracios铆simas cuatrocientas p谩ginas, es una autobiograf铆a colectiva de los noventa y la primera d茅cada de los dos mil, escrito, entre otras cosas, contra: los lenguajes de la pol铆tica org谩nica, sus criterios de eficacia y sus l贸gicas transitivas de acumulaci贸n; la caricaturizaci贸n de la autonom铆a; la mediatizaci贸n del pensamiento y la conversaci贸n que suponen las asambleas partidarias, las formas del reportaje period铆stico y las ciencias sociales. Son especialmente bellos los pasajes en los que el Colectivo que integra el autor se encuentra a elaborar pr谩cticas con otros (como HIJOS, el Frente Amplio de Uruguay, la comunidad educativa Creciendo Juntos o el MTD Solano), en un contexto de total desfondamiento, y leemos sobre c贸mo se fue amasando eso que entendemos por investigaci贸n militante:

鈥淣o era una discusi贸n en la que cada quien quisiera imponerle su perspectiva al otro, ni en que las opiniones previas guiaran la conversaci贸n, sino un encuentro en el que todos dejamos de ser lo que 茅ramos, al menos por un rato, para permitirnos ser atravesados por un torrente de problemas y puntos de incertidumbre鈥. 鈥淣unca en toda nuestra vida pol铆tica la atenci贸n estuvo en un estado de inocencia tan radical. Como si fu茅ramos ni帽os aprendiendo una lengua (鈥) Pura materialidad del signo, ejercicio m谩ximo del entendimiento, capacidad de ligar los hechos con las palabras sin ninguna estructura previa de sentido鈥. 鈥淧ensar era producir afectos y conceptos, enunciados y proyectos. Porque s贸lo se puede conocer amando (鈥) No hab铆a objeto ni exterioridad del conocimiento, s贸lo intentos de conquistar una virtud en la que el mundo se nos revelara como invitaci贸n y posibilidad concreta de vivir de otro modo鈥.

驴C贸mo volver a la vida civil despu茅s de toda esa manija?, plantea el final de Nada que esperar, no sin cierta amargura met贸dica. Tal vez hoy la pregunta circule en direcci贸n contraria. 驴C贸mo rechazar la vida personal? 驴C贸mo pasar de la amistad social a una 茅tica de la interlocuci贸n? 驴C贸mo comunicarnos con los dem谩s a partir de lo material concreto que hacemos y no en base a aquello a lo que en abstracto adherimos o repudiamos? 驴C贸mo sacarle el cuerpo a las cartas ajenas? Y como siempre, el gran problema: qu茅 instituciones (re)inventar, a la altura de los saberes informales, de autoconocimiento, vitales que todes tenemos, capaces de promoverlos y ponerlos en valor, as铆, porque s铆, sin tanto acuerdismo con nosotros mismos, sin tanta negociaci贸n.

