De parte de Periodico Anarquia April 10, 2021

Lo sist茅mico carece de 茅tica. Precisamente porque es un sistema, este capitalismo posindustrial funciona mec谩nicamente. Su fin 煤ltimo es la acumulaci贸n de riqueza per se. 鈥淧or la evoluci贸n humana鈥 es solo un verso ideol贸gico. M谩s bien vamos hacia el debacle ecol贸gico y social, si no hacemos nada para pararlo.

En el auge del mundo fabril el obrero era una pieza m谩s de la m谩quina. Ahora somos un dato m谩s en el ciber-espacio, tele-explotadxs, 鈥渆mprendedores鈥 (auto-explotadxs), esclavxs de la incertidumbre, del trabajo inestable o transitorio.. Est谩 claro que la historia es acumulaci贸n, siguen existiendo tambi茅n las f谩bricas. Hay una constante en estas formas de dominio; la cosificaci贸n de los individuos.

Este sistema se legitima a s铆 mismo con mitos tales como la meritocracia, el progreso tecnol贸gico, etc. Hay que superar el capitalismo para superarnos como humanidad.