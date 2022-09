芦鈥ste texto, que m谩s que un libro de ensayo es un cuaderno de notas, un amoroso vagabundeo al pa铆s de la literatura y la poes铆a, una investigaci贸n abierta al encanto de los encuentros y al azar de las preguntas en esos lugares de 鈥渞etiro鈥, recoge las cosas que he visto禄

Esto dice Laura Adler (Caen, 1950) refiri茅ndose a un libro de Victor Hugo, El arte de ser abuelo, y ciertamente a lo que ella se entrega en su 芦La viajera de noche禄, editado por Ariel, se podr铆a aplicar palabra por palabra a su libro; hay notas, reflexiones, an茅cdotas, ejemplos, citas, etc.. La periodista, ensayista editora , productora de radio y c茅lebre bi贸grafa (son destacables sus acercamientos a Marguerire Duras, Hannah Arendt, Fran莽oise Giroud y Simone Weil), habla en esta ocasi贸n de s铆 misma, de escenas vividas por ella o por otras, al tiempo que busca apoyos en diferentes escritores, m煤sicos, cineastas y artistas (la lista resultar铆an interminable, as铆 que me limitar茅 a unos cuantos: Paul Nizan, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Marcel Proust, Gustave Flaubert, Ren茅 Chateaubrian, Virginia Woolf, Jean-Luc Godard 鈥搎ue la terre soit douce pour vous; mientras escribo se da la noticia de su fallecimiento-, Claude Monet, G眉nther Anders, Nathalei Sarraute, Michel de Montaigne, Emmanuel Kant, Emmanuel L茅vinas, Paul Celan, Philip Roth, R茅gis Debray, Johnny Halllyday, etc., etc., etc.), tomando algunas palabras de sus obras o de sus diarios, o an茅cdotas de su vida, tom谩ndoles, en algunos casos como verdadero ejemplo de vidas vividas intensamente (Marguerite Duras, Annie Ernaux, Simone de Beauvoir y Edgar Morin, de manera relevante), sin dejar de dar alg煤n tir贸n de orejas que otro a algunas voces que caen en los t贸picos discriminatorios, al tiempo que racistas o similares.

芦Hay algo peor que un viejo sin ning煤n signo distintivo: una vieja. Hay algo peor que una vieja, y es un viejo pobre. Hay algo peor que un viejo pobre: una vieja pobre禄, desde el principio se ve la direcci贸n que adopta la autora, y el acento feminista que marca su trayectoria: luchar contra la discriminaci贸n y marginaci贸n que padecen los viejos y, de manera especial las viejas, que en algunos casos cobran jubilaciones realmente m铆seras o no las cobran. En esta sociedad -se refiere de manera detallada a la situaci贸n de su pa铆s del que aporta cifras relacionadas con la demograf铆a y las previsiones de 茅sta- en que impera el consumo, la hiperproducci贸n, el af谩n por la novedad permanente, y la juventud como modelo, los viejos鈥oco menos que tienen como destino la poubelle. Son reducidos, los viejos, en general a seres sobrantes, no productivos a los que se les asignan lugares que en no pocas ocasiones son salas de espera para la muerte; las viejas, ya a partir de cierta edad, son consideradas como objetos, no de deseo como lo fueron en sus tiempos j贸venes, sino como trstos inservibles, y si se muestran competitivas en ciertos terrenos se las considera como impostoras o como usurpadoras鈥谩s si se refiere al ejercicio f铆sico (significativa la an茅cdota de una se帽ora que siendo virtuosa en nataci贸n, fue reprendida, en la piscina, por un joven molesto que consideraba que la mujer quer铆a hacer ostentaci贸n de que era m谩s que los dem谩s) y nada digamos si alguna se campanea en relaci贸n al sexo: a cierta edad de eso no se habla, y si se hace, del mismo modo que si el modo de vestir resulta -digamos que- seductor, los insultos o descalificaciones surgen de inmediato: qu茅 se habr谩 cre铆do, no se da cuenta de que es una vieja. Saca a relucir la autora el ejemplo de otras sociedades actuales, obviando las de la Antig眉edad, en las que no solamente se respeta a los anciano sino que se les venera al considerarles la viva imagen de los ancestros (los kikuyu); entre los wolof y los serer, en Senegal, la anciana madre del rey era venerada; estos casos responden a una visi贸n bastante com煤n en la 脕frica negra. No sucede lo mismo en otras latitudes en las en las que se responsabiliza a las viudas de la muerte de sus maridos, expuls谩ndolas de la sociedad, caso que se da en la India, mas, sin ir tan lejos en otros pa铆s m谩s cercano que tambi茅n empieza por i, Italia se celebraba el cuarto domingo de Cuaresma una fiesta de significativo nombre: la aserradura de la vieja鈥a imagen dominante de las viejas como brujas, locas, seres que quiebran el orden simb贸lico de la sociedad, impera en la literatura, en las im谩genes y en el imaginario social.

Distingue Laure Adler, entre sentimiento de la edad y la experiencia de la vejez. En lo que hace al primero, se帽ala que cada cual se considera joven o viejo dependiendo no solamente de su car谩cter, sino tambi茅n de diferentes momentos que hacen que en un mismo d铆a uno se pueda sentir viejo y en otro joven, ya que una cosa es ser y otra es sentirse, y no resulta adecuada ni pertinente la edad del carnet de identidad, sino que hay otros factores que juegan en la construcci贸n de la vejez, como es, adem谩s de la mirada propia ante el espejo, y la mirada de los otros, nada digamos si la mirada de otros va acompa帽ada de palabras, que puede suponer una desagradable toma de conciencia repentina y cruel. Se puede constatar que hay viejos a los veinte a帽os y j贸venes a los setenta, a los que se puede a帽adir un abanico fluctuante.

El paso del tiempo atraviesa nuestras vidas y hace que aumente la edad, con celebraciones de cumplea帽os que a algunos repatean y a otros deprimen directamente al pensar en la cifra鈥e ah铆 esas zarandajas de la crisis de los cuarenta, de los cincuenta o de los vaya usted a saber; Michel Tournier cuando cumpli贸 los setenta y cinco a帽os declar贸: 芦hoy es mi cumplea帽os. 驴Diremos que soy un adulto viejo o un joven anciano? Me da igual禄鈥 es que el tiempo fluye y muchas veces se da la pretensi贸n de frenarlo de creer que no se mueve. No le faltaba raz贸n a Pierre Bourdieu cuando dec铆a que 芦no se sabe a qu茅 edad empieza la vejez, igual que no se sabe a qu茅 edad comienza la riqueza禄.

El cambio de los tiempos tambi茅n provoca cambios en el lenguaje y as铆 se emplean t茅rminos que evitan nombrar la temida y aborrecida vejez, como edad avanzada, tercera o cuarta edad (a no mucho tardar se hablar谩 de la quinta), los seniors, se habla de la silver life, y estos vericuetos del lenguaje acaban desvelando una marca de distinci贸n entre quienes tienen medios para vestir guay, para ir al gimnasio y atiborrarse a masajes, cremas y otras vainas, lo que hace de ellos unos viejos con dignidad, y quienes no tienen d贸nde caerse muertos, poseedores de una indigna vida鈥el mismo modo que hay residencias para ancianos con todo tipo de comodidades y otras que se asemejan a guarder铆as en las que se trata a los internos como verdaderos idiotas, infantili谩ndolos. Menci贸n especial merecen las cuidadoras que con salarios de miseria hacen la vida m谩s llevadera a no pocos ancianos y ancianas, a pesar de que con respecto a ellas se dan unos niveles de consideraci贸n nulos, cuando no abiertamente despectivos.

El libro, que en el mercado hexagonal vendi贸 m谩s de 120000 ejemplares, tom贸 el t铆tulo, inspir谩ndose en el 煤ltimo texto que escribi贸 Chateaubriand en el que Laure Adler ley贸: 芦la vejez es una viajera de la noche: la tierra queda oculta para ella, solamente puede ver el cielo禄, es una abierta reivindicaci贸n de los valores de la vejez, del debido respecto hacia ella, y una llamada a asumir el paso del tiempo, apostando por seguir siendo yo misma, aun siendo ya otra.

Un libro que presta atenci贸n a un tema que no ha de ser preocupaci贸n de una franja de la sociedad sino que ha de interesar a todas las edades si en cuenta se tiene que el trato y consideraci贸n de los mayores, de las viejas y viejos, es una marca del nivel de civilizaci贸n鈥iendo, por otra parte, el horizonte que a todos espera.

Por I帽aki Urdanibia para Kaosenlared