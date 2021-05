–

N貌nimo Lustre*. LQS. Mayo 2021

驴Por qu茅 el Estado sionista, teocr谩tico y militar de Israel ha comenzado el en茅simo genocidio contra Gaza? Como desconf铆o de las explicaciones pol铆ticas porque prefiero las b茅lico-econ贸micas, me limito a responder: para renovar su arsenal. Es decir, para gastarlo y para que los EEUU les suministren sus 煤ltimos modelos de armas. Estoy seguro de que, como buen pupilo, Tel Aviv experimentar谩 con las nuevas armas gringas pero todav铆a no s茅 cu谩les ser谩n.

[NB. En el siguiente texto utilizo el t茅rmino sionista pero tambi茅n los de israel铆/hebreo/jud铆o. Debo aclarar que, por sionista, me refiero a los partidarios de la segregaci贸n y del genocidio. Los israel铆es/hebreos/jud铆os son personas humanas (sic) contra las que, evidentemente, no tengo nada en contra. Lo subrayo aunque s茅 que la Hasbar谩 -polic铆a cibern茅tica sionista- me clasificar谩 como anti-semita y, si conocen mis antecedentes familiares, incluso como otro self-hating jew]

Por otra parte, el gobierno sionista no est谩 suficientemente satisfecho con las bandas de sicarios que, en Jerusal茅n y en otras ciudades, emplean el terror de sus armas contra los palestinos -y tambi茅n contra los 谩rabes israel铆es, sean cristianos o musulmanes. Su nazismo cong茅nito quiere m谩s y m谩s all谩 s贸lo tienen el comod铆n de exterminar a los gazat铆es 鈥揹icen que, cuando se aburr铆an, los alemanes de otrora invad铆an Polonia; para Tel Aviv, el gobierno Gaza es su Polonia.

A fecha de hoy, frente a una desconocida m谩quina de matar, 驴qu茅 pueden oponer los gazat铆es? Escrib铆 hace pocos a帽os: 鈥淯nos cobetes de feria compuestos por una pizca de TNT, nitratos de urea y de potasio (fertilizantes comunes) y az煤car. El detonador es un cartucho de escopeta, un muelle y un clavo. Las aletas estabilizadoras son trozos de lata. Los sionistas dicen que, en los 煤ltimos 30 a帽os, estos petardos han matado a 15 israel铆es -habr谩 sido del susto.鈥

Hoy dicen que Gaza s贸lo tiene unos pocos misiles tierra-tierra, en especial unos pocos misiles guiados antitanque Kornet. El Tsahal/IDF 鈥揺l ej茅rcito sionista- nos asegura que, de los m谩s de 1.000 cohetes disparados contra Israel durante los 煤ltimos d铆as, unos 200 se quedaron cortos y cayeron en Gaza. Pero, suponiendo que sea verdad -驴qu茅 tipo de enloquecido citar铆a al Tsahal como una fuente fidedigna?-, que disponen de esos proyectiles, la asimetr铆a con el arsenal de Israel es tan apabullante que llamar 鈥榞uerra鈥 al actual ataque contra Gaza 鈥撯渓a mayor prisi贸n del mundo鈥- es miserable e injusto hasta el genocidio. Ya que, desde el punto de vista militar, poco podemos ayudar a los gazat铆es, por lo menos no admitamos el repugnante uso de 鈥榞uerra鈥, esa repugnante palabra que tan repetidamente usan esos media que justifican su canaller铆a aduciendo que no conocen cualquier otra palabra.

En cuanto a la renovaci贸n del arsenal, algo sabemos de a帽os atr谩s: en la matanza de L铆bano 2006, Israel ensay贸 uranio empobrecido, armas qu铆micas, minas antipersonas, bombas de racimo 鈥搇as preferidas por Instalaza, la empresa de Moren茅s, ministro de Defensa con Rajoy-, y buster bombs o bombas de gran perforaci贸n. En la matanza de Gaza 2008-2009, la innovaci贸n provino de la DIME o bomba de tungsteno/volframio que produce micro-c谩nceres. Pero la estrella medi谩tica fue el muy fotog茅nico f贸sforo blanco. Y a帽adamos el empleo de francotiradores, quienes recib铆an una doble medalla cuando demostraban que hab铆an matado a una ni帽a, as铆 se premiaba la eliminaci贸n de una futura madre 鈥搚 luego vociferan que los padres encierran a sus hijas鈥

Gringos y sionistas, 驴qu茅 habr谩n inventado en estos 煤ltimos a帽os? La micro-bomba nuclear ya est谩 representada por el muy experimentado uranio empobrecido; los drones y los robots est谩n m谩s que vistos; Israel intent贸 encontrar un arma 茅tnica pero tuvo que abandonar los ensayos porque, gen茅ticamente hablando, los palestinos est谩n demasiado cerca de los sionistas (cf. infra); la guerra ionosf茅rica (proyecto HAARP para cambiar el clima) es inviable porque la franja de Gaza es exigua; el arma biol贸gica m谩s potente 鈥揺l hambre-, lleva d茅cadas siendo utilizada contra los palestinos鈥

鈥淚srael fue creado como un refugio para los jud铆os sobrevivientes del Holocausto鈥

La Historia Sagrada -u Oficial- es un vertedero de patra帽as propaladas por acci贸n o por omisi贸n. Pero raras veces se encuentra una que sea m谩s f谩cil de desmontar. El t铆tulo entrecomillado de este par谩grafo es, precisamente, la m谩s grosera de todas ellas. No hace falta ser un especialista en Oriente Medio para demostrar que 鈥淚srael鈥 naci贸 mucho antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Veamos los antecedentes:

El milagro de la Cruz de Caravaca

No voy a detenerme en la fecha de origen del sionismo; 驴desde Ad谩n y Eva o s贸lo desde Abraham? 鈥揵ueno, esta Patriarca no porque los sionistas no querr铆an compartirlo con cristianos y musulmanes. Para no enredarnos en el tiempo y sabiendo que fue anterior, por travieso convencionalismo, pongamos que naci贸 en 1911 y que su catalizador fue un milagro de la Cruz de Caravaca. S铆, en ese a帽o, Caravaca recibi贸 a un viajero ilustre, Mark Sykes, precisamente el grand铆simo hideputa que, junto con el franc茅s Fran莽ois Georges-Picot, perge帽贸 pocos a帽os despu茅s de su visita a Murcia el Tratado secreto Sykes-Picot, piedra angular del actual desastre del Oriente Pr贸ximo. Sykes dej贸 escrito que Caravaca ten铆a entonces 鈥渁lrededor de 80.000 habitantes鈥 (隆) quienes, 鈥渘unca hab铆an visto a un ingl茅s鈥 (驴). Anota Sykes que subi贸 al 鈥渃astillo moro鈥 dentro del cual le esperaban un cura, unos polic铆as y una horda de ni帽os perfectamente alineados en la puerta de una imponente capilla de m谩rmol rojo que destacaba en medio de las ruinas del castillo. Y contin煤a en el tono mordaz propio de los hijos de la P茅rfida Albi贸n: 鈥淢e llevaron hasta las escaleras del altar, el anciano cura se arrodill贸, el monaguillo toc贸 la campanilla, el cura abri贸 el sagrario (Tabernacle), el monago volvi贸 a campanillear, el cura levant贸 un trapo p煤rpura y se arrodill贸, el ni帽o volvi贸 a redoblar. Entonces, el sacerdote me ense帽贸 una cosa que refulg铆a con diamantes, rub铆es, zafiros y 贸palos: una cruz de unas seis pulgadas, Hoc est Lignum Crucis, dijo el cura, y me la di贸 a besar, y despu茅s la besaron los ni帽os y la besaron los polic铆as. Es una reliquia muy famosa y es llamada la Cross of Caravaca. No pude dormir en toda la noche por culpa de las campanillas鈥 (cf. Mark Sykes. His Life and Letters; pp. 132-133, pr贸logo de Winston Churchill. Londres, 1923) 驴Qui茅n se atrever铆a a negar que, probablemente, Israel coloniz贸 la pesadilla murciana de Sykes?

Desde 1914

Hacer nacer Israel de un milagro de la Cruz de Caravaca puede parecer una humorada 鈥搇o es- pero la Historia Sagrada est谩 plagada de milagros a煤n m谩s inveros铆miles. Documentalmente hablando, el sionismo se discuti贸 por primera vez en el gobierno brit谩nico el 09.XI.1914, cuatro d铆as despu茅s de la declaraci贸n de guerra brit谩nica contra el Imperio Otomano. Tras unos cuantos refritos que hoy llamar铆amos 鈥榠nformes de consultoras鈥, se decidi贸 que el futuro Estado de Israel ser铆a peque帽o 鈥損ara que necesitara la ocasional defensa que le regalara el Reino Unido- y que tendr铆a que garantizar el libre acceso de los peregrinos cristianos.

En plena I Guerra Mundial, el Reino Unido (UK) y Francia urden el famoso Tratado Sykes-Picot o Acuerdo sobre Asia Menor de 1916 -firmado en secreto en un hotel cerca de Bruselas. Francia se queda ejerciendo una sphere of influence sobre Siria y L铆bano mientras que UK se roba sin disimulo todos los pa铆ses al sur, incluyendo la soberan铆a directa sobre Palestina -nada de indirect rule a la hindost谩nica. Esta componenda delimita Oriente Medio bajo el 煤nico criterio de divide et impera. En otras palabras, crea Estados imposibles, garantizan la destrucci贸n perpetua de Irak, Siria, L铆bano, etc. y, peor a煤n, asesina a millones de personas a lo largo de todo un siglo.

La sinvergonzoner铆a Sykes-Picot no es demasiado conocida o lo es menos que la Declaraci贸n Balfour (02.XI.1917), muchas veces citada como el Acta de Nacimiento de Israel. Fue un regalo del UK al bar贸n Lionel Walter Rothschild鈥 y un paso m谩s en la pol铆tica brit谩nica para adue帽arse del petr贸leo del Oriente Pr贸ximo. Sus consecuencias son de todos conocidas por lo que s贸lo me voy a fijar en sus cuidadas palabras (wording): escribe Balfour que se establecer谩 en Palestina una national home para los jud铆os pero resulta que esos dos t茅rminos no est谩n en el Derecho internacional ergo, evidentemente, son un eufemismo por Estado. Asimismo, se escribe humanitariamente que 鈥渘o se har谩 nada que perjudique a los derechos civiles y religiosos de la comunidades no-jud铆as de Palestina鈥. Sin comentarios. Lo importante es que Balfour se dirigi贸 al sionismo internacional cuando, desde el a帽o anterior, ya estaba cocinada la destrucci贸n de Oriente Medio y hasta cartografiada por Sykes-Picot.

(Dicho sea de paso, esta Declaraci贸n contradice las promesas anteriores que UK hizo por escrito a Husayn Ben al Hashimi, jeque de La Meca)

Para finiquitar este par谩grafo, si nos posee la mala leche, podr铆amos explicar 鈥搉unca justificar- el antisemitismo de los nazis como su -criminalmente pragm谩tico- modo de evitar que los brit谩nicos se hicieran con un portaaviones de piedra incrustado en la cuna del petr贸leo.

La invasi贸n, la Naqba

Por ser suficientemente conocida, no voy a narrar que la petrobulimia 鈥損rimero brit谩nica y despu茅s universal-, condujo a la invasi贸n armada de Palestina que, a su vez, produjo la llamada Napba y esos millones de deportados que todav铆a est谩n dispersos por el mundo y cuya 煤nica propiedad son las viejas llaves de sus casas. S贸lo voy a ilustrarla con tres vi帽etas:

Hoy, 驴guerra o genocidio?

Comencemos con una vi帽eta que ilustra con una apariencia equidistante la antig眉edad de las actuales campa帽as de propaganda sionista: el soldado sionista Guilad Schalit (n. 1986), prisionero de Ham谩s entre 2006 y 2011, representa un caso que Israel airea o esconde seg煤n la coyuntura. Una veces se subraya que es 鈥榗iudadano honorario鈥 de Paris, Rome, Miami, New Orleans, Baltimore y Pittsburgh. Y otras veces, Israel prefiere olvidar que invadi贸 Gaza para rescatarlo pero no le encontr贸鈥 hasta que Ham谩s lo liber贸 en la frontera con Egipto.

Una vez demostrado que estar por encima del bien y del mal 鈥搗ulgo, mentira- es una costumbre occidental que viene de antiguo, prosigamos con las actuales modalidades de la equidistancia 鈥搇茅ase, de la censura ideol贸gica- destacando en primer lugar el odioso cuchitril al que han relegado el noble arte de la cartograf铆a:

Todo sea para incrustarnos hasta en el cerebelo la idea de que el actual genocidio es una guerra. Pero, si los palestinos disponen de tan tremendo arsenal, 驴por qu茅 los gazat铆es siempre mueren en infinita mayor medida que los sionistas?

Los dibujantes palestinos

Habr谩n comprobado que, en este post, no he utilizado fotos sino s贸lo vi帽etas 鈥搚 alg煤n mapa. Me explico: los media nos apabullan con innumerables fotos y videos haci茅ndonos creer que son la cumbre de la transparencia, la inmediatez, la transparencia y, en definitiva, la verdad de lo que ocurre en Palestina. Pocos espectadores son conscientes de que, detr谩s de esas im谩genes, no hay ninguna inmediatez ni menos a煤n transparencia sino que han pasado docenas de filtros 鈥揺mpezando por los camar贸grafos y siguiendo con los editores, los jefes de redacci贸n y, sobre todo, con los due帽os de los media. Por ello, he colegido que es mejor acudir a un arte que, evidentemente, es una fuente secundaria pero que est谩 firmada.

Desde que los sionistas invadieron Palestina, los dibujantes palestinos est谩n en el punto de mira de los no-tan-secretos sicarios de los herederos del Irgun -a saber, los Mossad, Sherut Bitachon Klali, SHABAK o Shin Beth. Ejemplo: en 1987, mientras paseaba por el distinguido barrio londinense de Knightsbridge, Nayi al Al铆 fue asesinado de un tiro en la nuca. Los asesinos fueron 鈥渋dentificados por testigos de los hechos como un joven de Oriente Pr贸ximo de unos 25 a帽os, y de un segundo hombre en la cincuentena que desapareci贸 de la escena del crimen a bordo de un Mercedes gris plateado seguramente europeo pues ten铆a el volante a la izquierda.鈥 (cf. J.C. Sanz, Jerusal茅n, 2017) Entre los j贸venes con aspecto de Oriente Pr贸ximo 驴c贸mo distinguir a un israel铆 de un palestino o de un 谩rabe? (ver supra la fallida guerra gen茅tica de los sionistas contra los palestinos) Las vi帽etas de este m谩rtir se convirtieron en emblema de la causa palestina poco antes de que estallara la Primera Intifada. No necesito saber m谩s.

Un 煤ltimo caso: Mohammad Sabaaneh es hoy uno de los dibujantes palestinos m谩s conocidos en Oriente y en Occidente. Huelga a帽adir que ha sido encarcelado y que puede correr la misma suerte que Nayi al Al铆. Por ello, es necesario, oportuno y hasta urgente que conozcamos m铆nimamente su nombre y su obra.

Y mientras, los EEUU queriendo irse de rositas 鈥揳unque, como era de prever, Biden acaba de solidarizarse con los genocidas 鈥搚 el Papa con todos, con las v铆ctimas y con los victimarios

