–

De parte de Socialismo Libertario September 7, 2021 61 puntos de vista

En el Panjshir se resiste a los talibanes desde su vuelta al poder. La regi贸n del noreste es la 煤nica zona del pa铆s que nunca ha sido tomada por los ocupantes: ni por los sovi茅ticos que la invadieron en los a帽os ochenta, ni por los mismos talibanes, que controlaban el resto de Afganist谩n entre los a帽os 1996 y 2001. Las noticias son muy confusas, hasta el punto de que los talibanes han declarado varias veces la derrota de los rebeldes y la huida de Ahmad Massoud, l铆der de la resistencia, al vecino Tayikist谩n.

Pero en un mensaje de Facebook en su nombre del 4 de septiembre se ha publicado el desmentido, que recita: 鈥淣o renunciaremos nunca a la lucha por la libertad y por la justicia. La lucha en Panjshir y en Herat, con nuestras valerosas hermanas, demuestra que el pueblo no ha renunciado a reivindicar sus derechos y no teme ninguna amenaza鈥.

En efecto, en Herat, y posteriormente tambi茅n en Kabul, algunas decenas de mujeres se han manifestado en las calles heroicamente con el rostro descubierto, con zapatos y vestidos prohibidos por los talibanes y carteles por la libertad, la educaci贸n y un lugar en el gobierno para las mujeres (esta 煤ltima reivindicaci贸n es la 煤nica a la que ha dado peso la prensa occidental) y con el escrito 鈥渘o tenemos miedo porque estamos juntas鈥.

El eco de la resistencia del noreste alienta combates tambi茅n en otras provincias, como las de Wardak y Daikundi, pobladas por la minor铆a chi铆ta desde hace tiempo organizada en milicias de los hazara, que en muchos casos rechazan rendirse y reconocer a los talibanes que ya en el pasado les han perseguido ferozmente.

La resistencia es por ahora inferior en n煤mero y armamento a los talibanes y es conducida por formaciones pol铆tico-militares e isl谩micas pero hist贸ricamente adversas al fundamentalismo, a la yihad y a la sharia. No es para nada lo mejor, no por lo que nos concierne ni, creemos, por la perspectiva de las poblaciones afganas; sin duda es menos malo que los talibanes, prueba de ello es que sus representantes celebran las movilizaciones de las mujeres y publican declaraciones como 鈥淧anjshir se opone a cualquiera que quiera esclavizar al pueblo鈥 (Zahir Aghbar, embajador afgano en Tayikist谩n, Reuters) y 鈥渆stoy preparado para defender el 煤ltimo basti贸n del Afganist谩n libre junto a mis milicianos鈥 (Ahmad Massoud, Washington Post, 18 de agosto). Si Panjshir no cae, como se puede esperar, durante las pr贸ximas semanas 鈥搇os talibanes est谩n intentando una ofensiva para tener todo el territorio afgano en su posesi贸n antes de proclamar su gobierno鈥 las duras temperaturas que se producen en el 谩rea desde octubre en adelante podr铆an permitir a los resistentes estar m谩s protegidos de nuevas incursiones talibanes y reorganizarse.

El CDR de La Comune.

Agradecemos al Comit茅 de redacci贸n de La Comune la posibilidad de que demos a

conocer esta toma de posici贸n publicada en su ejemplar 384.