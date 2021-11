–

Si eres de los que se da un ba帽o en el mar con la mascarilla y los guantes puestos; o si eres de los que le encasqueta la mascarilla al cr铆o de cuatro a帽os; o si eres de los que considera que llevar la mascarilla ocho, diez, doce o catorce horas en el puesto de trabajo es un derecho de los trabajadores y no un atentado contra su salud y su dignidad; o si eres de los que piensa que llevar mascarilla es de ser buen ciudadano; o si eres de los que va a la manifa contra los recortes, contra el racismo o contra la ley mordaza con la mascarilla puesta; o si est谩s conforme con que entre en vigor en Catalu帽a la obligaci贸n de llevarla siempre, aunque haya distancia de seguridad; o si sencillamente eres de los que no entiende por qu茅 hay que pon茅rsela a la fuerza y encima creerse que eso puede ser bueno para algo鈥 entonces tal vez te interese leer esta hoja, en la que se dan ALGUNAS RAZONES CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA.

Si te parece oportuna y 煤til para lo que sea, dif煤ndela y rep谩rtela de la manera que mejor te parezca.

驴TE HAS PARADO A PENSAR EN SI LA MASCARILLA OBLIGATORIA DE VERDAD SIRVE PARA LO QUE NOS DICEN QUE SIRVE?

驴TE HAS PARADO A PENSAR EN QUE PARA LO 脷NICO QUE SEGURO QUE SIRVE ES PARA NO DEJARNOS HABLAR NI RESPIRAR, PARA ALIMENTAR EL CLIMA GENERALIZADO DE MIEDO, PARA QUE CADA CUAL MUESTRE SU OBEDIENCIA, PARA SE脩ALAR AL QUE NO SE SOMETE?

驴TE HAS PARADO A PENSAR EN QUE, CUANDO UNA ORDEN ES TAN EST脷PIDA Y TAN DA脩INA, SE PUEDE DESOBEDECER?

CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA,

驴TE HAS PARADO A PENSAR?

Desde la orden gubernamental del 19 de mayo, confirmada y retocada por Real Decreto el 9 de junio (es decir, en pleno estado de excepci贸n), y hasta que el gobierno tenga a bien declarar 芦finalizada la situaci贸n de crisis sanitaria禄 (es decir, hasta no se sabe cu谩ndo), 芦las personas de seis a帽os en adelante禄 est谩n obligadas a llevar mascarilla.

Son muchos los estudios que muestran que las mascarillas no sirven para impedir el contagio de enfermedades respiratorias del tipo del virus corona (1). La propia OMS reconoce que 芦no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso de mascarillas (m茅dicas o de otro tipo) por personas sanas禄 (2). 驴Qu茅 sentido tiene entonces imponer su uso por ley, y encima a enfermos y sanos por igual?

Por otra parte, se nos ha obligado a usar mascarilla justo cuando lo peor de la epidemia ha pasado. Los hospitales ya no est谩n saturados. Y no tiene sentido querer frenar a cualquier precio una enfermedad que, al menos en este momento, s贸lo resulta peligrosa en una parte muy peque帽a de los casos. Siempre ha habido enfermedades de transmisi贸n similar y nunca se nos ha obligado a llevar mascarilla. Ahora mismo hay menos peligro que en plena temporada de gripe en otros a帽os.

Pero no es s贸lo que haya muchas dudas, y muy razonables, sobre la capacidad de la mascarilla para evitar contagios. Es que adem谩s puede ser perjudicial para la salud. Cualquiera sabe que llevar mascarilla es un incordio y una guarrer铆a que no puede sentar bien a nadie. Pero si alguien necesita que se lo confirme la ciencia, que sepa que no faltan cient铆ficos que avisan de que el vapor que exhalamos y se va acumulando en la mascarilla es un caldo de cultivo perfecto para virus, bacterias, hongos y par谩sitos presentes en el aire, y de que las mascarillas impiden que eliminemos correctamente el anh铆drido carb贸nico que exhalamos, haciendo que ese desecho nocivo vuelva a entrar en la sangre a trav茅s de los pulmones, de modo que, en lugar de nutrir las c茅lulas con el ox铆geno que necesitan, se les devuelve una sustancia t贸xica, lo que puede hacer enfermar de maneras mucho m谩s graves que las que se pretenden impedir con la mascarilla (3). 驴C贸mo puede ser que en nombre de la salud se nos impida respirar bien?

Si no sirve para lo que dicen que sirve, 驴para qu茅 sirve entonces la mascarilla obligatoria?

Utilizar correctamente una mascarilla exige el cumplimiento constante de una serie de instrucciones bastante engorrosas (cambiarla cada cuatro horas, lavarse las manos antes y despu茅s de tocarla, etc.) que nadie o casi nadie observa. Cada cual lleva la mascarilla como buenamente puede. O sea, mal. Y no pasa nada, porque lo 煤nico que est谩 mandado es que la lleve. Esta imposibilidad de usar correctamente la mascarilla, y la palmaria indiferencia de las autoridades al respecto, demuestra que la funci贸n de la mascarilla no es sanitaria, sino pol铆tico-religiosa: no se trata de recomendaciones m谩s o menos razonables, sino de una imposici贸n legal, de un acto de fuerza; no se trata de mirar por la salud, sino de que se cumpla el ritual de adhesi贸n y de obediencia, que es la manera 煤nica y obligatoria de conjurar la amenaza abstracta y de evitar el castigo concreto.

Pero cualquiera se da cuenta de que el efecto principal que tiene esta imposici贸n legal y este ritual supersticioso es el de separar (en el doble sentido de aislar y clasificar) a la gente: la mascarilla hace que sea muy dif铆cil hablar, oculta la mitad de la cara o m谩s y alimenta as铆 la idea de que somos peligrosos los unos para los otros, dejando se帽alado como 芦ego铆sta禄 (y qui茅n sabe qu茅 m谩s) a quien no se somete, de forma que los obedientes puedan volverse contra 茅l. La agresividad, los malos modos y la intimidaci贸n contra quienes se resisten m谩s o menos a llevar la mascarilla, y el desprecio absoluto por las razones que puedan asistirles, est谩n ya a la orden del d铆a.

Pues bien, contra una norma tan est煤pida y tan da帽ina, o sea, tan irracional, cabe desobedecer, o al menos no obedecer m谩s de lo que manda la propia Ley. Digan lo que digan polic铆as, vigilantes, empleados de comercios y servicios p煤blicos y nuestros propios vecinos, por ahora la mascarilla s贸lo es obligatoria por ley cuando no se puede guardar la distancia de seguridad de metro y medio, lo mismo en sitios cerrados que abiertos, y en los transportes p煤blicos. Y est谩n exentos de ella los ni帽os de menos de seis a帽os; quienes hagan deporte al aire libre; personas en supuestos de fuerza mayor o situaci贸n de necesidad; quienes tengan alg煤n problema de salud que les impida llevarla; quienes est茅n haciendo cosas incompatibles con el uso de mascarilla. As铆 que quienes coman pipas en el tren, quienes se besen en los autobuses, quienes se suenen los mocos o fumen o beban o lo que sea donde sea han de estar exentos. Claro que las principales actividades incompatibles con el uso de las mascarillas son hablar y respirar. Exentos est谩n tambi茅n quienes tengan, por ejemplo, algo de asma o les d茅 ansiedad llevarla, y esto 煤ltimo da la impresi贸n de que nos pasa m谩s o menos a todos. Como las autoridades tienen la man铆a de no creer a la gente y la cosa se ha puesto tan violenta, hay quien prefiere que un m茅dico le certifique por escrito esta incompatibilidad suya con las mascarillas. Otros prefieren obedecer de manera par贸dica o exagerada y pintarse en la mascarilla lemas como 芦Yo obedezco禄, o el dibujito que ilustra este panfleto, o se ponen un bozal encima de la mascarilla, o salen a la calle con una escafandra o con un burka鈥 Otros desobedecen sin m谩s y no se la ponen nunca, o no se la ponen hasta que no les obligan. Las ocurrencias de la inteligencia no sometida no tienen fin.

Porque la salud no puede ser obligatoria

Porque no tiene sentido perder la vida para salvarla

Porque lo que nos est谩n obligando a sacrificar no son nimiedades

o lujos prescindibles, sino la vida misma鈥

CONTRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA,

驴POR QU脡 NO DAMOS LA CARA?

NOTAS

(1) https://contraelencierro.blogspot.com/#Mascarillas

(2) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

(3) https://www.youtube.com/watch?v=c0F6bopeS40&feature=youtu.be, minuto 33 y ss.