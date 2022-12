Manifestaci贸 el 17 de desembre a Madrid des de la CEOE hasta el Ministeri d鈥橢conomia.

Sortiran autocars des de CGT Barcelona la nit del 16 de desembre. Apunta鈥檛 al tel 93 310 33 62 o en cgtprensabcn@cgtbarcelona.org.

A la CGT estem immerses en multitud de vagues i mobilitzacions: Renfe, Correus i Telemarketing (totes tres de Transports) a nivell estatal, mobilitzacions a nivell provincial o auton貌mic d鈥Ensenyament i Metall, i en multitud d鈥檈mpreses i licitacions locals com Teleassist猫ncia, SAD i Hospital del Mar de Sanitat; BonPreu-Esclat, H&M o Apple d鈥Hostaleria i Comer莽, i FCC Neteja vi脿ria o FCC neteja grafits del sindicat de Neteja. Tots aquests conflictes tenen el com煤 denominador de lluitar per millores en els processos de negociaci贸 col路lectiva de convenis o pujades salarials que ens compensin com a classe treballadora la precarietat que el sistema capitalista ens est脿 imposant.

El 17 de desembre tenim l鈥檕portunitat d鈥檃plegar totes aquestes lluites en una manifestaci贸 unit脿ria on tota l鈥檃filiaci贸 participi, mostrant la unitat necess脿ria que evidenci茂 la nostra fortalesa com a sindicat. Demostrem al Capital i a la societat la nostra for莽a com a sindicat combatiu que estem al carrer i que sempre reivindiquem els nostres drets mitjan莽ant l鈥檃cci贸 directa.

Vivim un moment cr铆tic. L鈥檈ncariment sostingut dels preus penalitza terriblement la classe treballadora. Si al 2021 vam acabar l鈥檃ny amb un IPC del 6,5% (la taxa m茅s alta dels darrers 10 anys), des de comen莽ament del 2022, l鈥橧PC s鈥檋a situat ja per sobre del 10%. L鈥檋ivern 茅s a tocar i el cost de l鈥檈nergia el猫ctrica s鈥檋a disparat encara m茅s que a finals de l鈥檃ny passat (50鈧/Mwh era el cost el maig del 2021, mentre que a l鈥檃gost 2022 s鈥檋a arribat a la xifra r猫cord de 459鈧/Mwh).

El transport ha experimentat un increment de m茅s del 16,2%, malgrat les esbombades mesures del pla de xoc. L鈥檋abitatge continua pujant a una taxa anual del 23% respecte de l鈥檃ny anterior i afecta les hipoteques, a l鈥檋ora que impossibilita l鈥檃cc茅s a un habitatge digne a una part de la classe treballadora. Actualment, hi ha un 43% de l鈥檌nquilinat (3,2 milions de persones) que pertanyen a llars en risc de pobresa o exclusi贸 social. Els aliments pugen un 13,5% respecte de l鈥檃ny anterior.

I els increments salarials? Els convenis pactats fins al juny de 2022 cobreixen m茅s de 7.119.0000 persones, sent la pujada salarial pactada mitjana del 2,6%. Aix貌 vol dir que s鈥檌nstitucionalitza una p猫rdua salarial de manera generalitzada del 6,6% fins a l鈥檃gost. Al seu torn, el govern intenta cargolar encara m茅s aquesta tend猫ncia, amb el 鈥淧acte de Rendes鈥 signat entre la patronal, CCOO i UGT. Una eina que estableix un control salarial, per貌 cap mena de control sobre els beneficis. Mentre que l鈥檌ncrement de salaris a la resta de pa茂sos de la Uni贸 Europea 茅s un 40% superior, tot i que la inflaci贸 no est脿 tan disparada com aqu铆.

La classe treballadora no podem quedar-nos contemplant aquesta tremenda agressi贸 sense fer un pas endavant. 脡s moment de lluitar i de reclamar solucions. Cal frenar l鈥檈scanyament que s鈥檈st脿 perpetrant sobre la classe treballadora.

Cridem a tothom a participar d鈥檃questa mobilitzaci贸!

Tota la CGT sortirem al carrer el 17 de desembre a Madrid!

