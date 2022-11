DISSABTE 19 DE NOVEMBRE 2022 A BARCELONA

Vivim un moment cr铆tic. L鈥檈ncariment dels preus est脿 penalitzant terriblement la classe treballadora, portant-nos a nivells que freguen la mis猫ria. Si el 2021 vam acabar l鈥檃ny amb un IPC del 6,5% (la taxa m茅s alta dels darrers 10 anys), des de comen莽ament del 2022 l鈥橧PC s鈥檋a situat ja per sobre del 10%. L鈥檋ivern 茅s a tocar i el cost de l鈥檈nergia el猫ctrica s鈥檋a disparat, el transport ha patit un increment de m茅s del 16,2%, l鈥檋abitatge continua pujant a una taxa anual del 23% respecte de l鈥檃ny anterior, la benzina fregant els 2 euros鈥 Tot pels n煤vols!

I els increments de les pensions i els salaris? Convenis pactats amb pujades rid铆cules de mitjana del 2,6% i unes pensions de mis猫ria per sota de la mitjana europea.

A m茅s a m茅s, novament, l鈥檃mena莽a de reformes de les pensions que empitjoraran les condicions per poder accedir a elles.

D鈥檃ltra banda, la ciutadania est脿 patint la desforestaci贸 dels serveis p煤blics. Menys recursos i menys personal, que impedeixen a les persones, moltes vegades, a accedir als serveis b脿sics. I com a peda莽, m茅s oficines virtuals, que representen la falsa efici猫ncia d鈥檜n sistema que redueix els seus recursos i serveis a marxes for莽ades durant els 煤ltims anys.

Ens estan ofegant, cada cop ens asfixien m茅s i ja no podem respirar, per aix貌 hem de sortir al carrer. Si no ens movem, res canviar脿 i cada cop serem m茅s pobres i els rics m茅s rics.

Per tot aix貌, la Federaci贸 Local de la CGT de Barcelona participem en la manifestaci贸 el proper dissabte 19 de novembre de 2022, a les 10:45鈥 hores, en l鈥檈difici Telef贸nica de Pla莽a Catalunya (BARCELONA).

Hem de dir JA EN TENIM PROU! No podem continuar mirant cap a una altra banda. SORTIM AL CARRER!

La classe treballadora no pot contemplar aquesta tremenda agressi贸 sense fer un pas endavant. 脡s moment de lluitar, de reclamar solucions i remeis m茅s justos a la creixent precarietat. Cal frenar l鈥檈scanyament que s鈥檈st脿 perpetrat a la classe treballadora i pensionistes.

PRENEM AIRE, INUNDEM ELS CARRERS!AQUEST 19 DE NOVEMBRE DIGUEM PROU A LA PUJADA GENERALITZADA DE PREUS I ALS SALARIS I PENSIONS DE MIS脠RIA!

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/11/comunicat-manifestacio-novembre-19-barcelona.pdf

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/11/comunicado-manifestacion-noviembre-19-barcelona.pdf