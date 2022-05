CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL EN IVECO

May 24, 2022

CONCENTRACION FRENTE AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Mi茅rcoles 25 de mayo, 12:00 horas

Ante los 煤ltimos hechos represivos contra militantes de nuestra organizaci贸n en Iveco Valladolid y Madrid, la Federaci贸n Metal煤rgica de la CGT (FESIM) ha convocado una concentraci贸n para este mi茅rcoles 25 frente al Congreso de los Diputados.

Desde CGT FESIM se denuncia que, durante el 煤ltimo a帽o, se han producido dos despidos totalmente injustificados, ya que el verdadero motivo del despido es su afiliaci贸n y militancia en CGT, y que sean personas que siempre reivindican sus derechos de una manera notoria. Por si no fuera poco el hecho de que la empresa te despida, el compa帽ero de Iveco Valladolid est谩 viviendo una represi贸n policialinjustificada, debido a la repercusi贸n social que este despido est谩 teniendo en Valladolid. No es la primera vez que Iveco ataca a personas de nuestra organizaci贸n, ya que a estos hechos hay que a帽adir sanciones a delegados y situaciones de despido similares en momentos anteriores. CGT FESIM se帽ala que, en ambos casos, el montaje orquestado por la empresa y las mentiras vertidas contra los trabajadores para llevar a cabo sus despidos, est谩n sembrando un precedente muy peligroso, tanto dentro de la multinacional, como en todo el mercado laboral general, por lo que 鈥渘o vamos a consentir que empresas como Iveco tengan estos comportamientos, y vamos a denunciar y a llegar donde haga falta para que estos hechos salgan a la luz鈥. 鈥淒esde CGT y desde esta Federaci贸n no vamos a consentir que multinacionales como Iveco intenten coartar la libertad sindical que todos los trabajadores y trabajadoras han de tener y que est谩 recogida en la Constituci贸n, ni tampoco vamos a consentir que se criminalice, se se帽ale y se despida a personas que luchan por sus derechos鈥.

隆隆NOS VEMOS EL MIERCOLES!!