July 24, 2022

Contra la resiliencia: a favor de la lucidez; de Carlos Javier Gonz谩lez Serrano

Publicado originalmente en Ethic.

A lo largo de los 煤ltimos a帽os se ha normalizado el uso de f谩rmacos destinados a aplacar los s铆ntomas producidos por trastornos como la ansiedad o la depresi贸n, hasta el punto de que, a nuestro alrededor, siempre hay alguien de quien sepamos que ha recurrido a ansiol铆ticos, antidepresivos o sustancias similares para afrontar circunstancias adversas o para superar momentos dif铆ciles. A veces, esas personas somos nosotros mismos. Y entonces, como declaraba en un bell铆simo poema la uruguaya Idea Vilari帽o, llega la constataci贸n: Uno siempre est谩 solo / pero / a veces / est谩 m谩s solo.

Es indudable que la vida nos pone contra las cuerdas en muchas ocasiones. Ahora bien, quiz谩 deber铆amos preguntarnos a qu茅 se debe este aumento del consumo psicofarmacol贸gico cuando los datos a nivel mundial hablan de un claro declive en el 谩mbito de la salud mental鈥 a pesar de su empleo. A diferencia de otros campos de la medicina en los que el progreso es palpable 鈥揷omo la investigaci贸n en c谩ncer, inmunolog铆a y antivirales o la aplicaci贸n de la edici贸n gen茅tica con CRISPR鈥, en salud mental se constata una tendencia a la inversa.

James Davies explica en su fundamental y clarividente libro Sedados. C贸mo el capitalismo moderno cre贸 la crisis de la salud mental que 芦solo en Estados Unidos ya se han gastado unos 20.000 millones de d贸lares en investigaci贸n psiqui谩trica y neurobiol贸gica, pero aun as铆 no se ha conseguido mover el contador en lo que respecta a la reducci贸n de los suicidios o de las hospitalizaciones, ni tampoco mejorar los resultados en materia de recuperaci贸n para las decenas de millones de personas aquejadas de dolencias mentales禄. Algo similar ocurre en Reino Unido, donde, seg煤n datos p煤blicos, el Servicio Nacional de Salud dedica 18.000 millones de libras anuales a los servicios de salud mental y a casi un 25% de la poblaci贸n se le ha recetado alg煤n medicamento psiqui谩trico.

Pero ni el gasto en investigaci贸n, ni la amplia cobertura m茅dica han conseguido que la salud mental mejore. 驴A qu茅 se debe esta excepci贸n? Sin duda, resulta fundamental dotar al individuo de recursos personales que puedan ayudarle a superar cualquier desregulaci贸n psicol贸gica. Pero es llamativo (e incluso perverso, adem谩s de una muestra nula empat铆a y conocimiento del contexto que vivimos) obviar las condiciones estructurales en las que se dan los 鈥搒upuestos鈥 trastornos psicol贸gicos que, con quiz谩 demasiada facilidad, suelen aplacarse con medicaci贸n psicofarmacol贸gica.

En este mismo sentido se expresa Davies, profesor titular de Antropolog铆a Social y Psicoterapia en la Universidad de Roehampton en Sedados: 芦Desde la d茅cada de 1980, los sucesivos Gobiernos y las grandes corporaciones han contribuido a promover una nueva concepci贸n de la salud mental que sit煤a en el centro un nuevo tipo ideal: una persona resiliente, optimista, individualista y, sobre todo, econ贸micamente productiva; las caracter铆sticas que necesita y desea la nueva econom铆a禄.

Uno de los defensores (y 鈥榗readores鈥) de la resiliencia, Boris Cyrulnik, de una manera muy similar a Viktor Frankl, define la resiliencia como la capacidad para 芦transformar el dolor en fuerza motora para salir fortalecido禄. Estas nuevas espiritualidades resilientes nos invitan a aceptar el dolor, pero no cuestionan su origen. Existe una peligrosa rama de la autoayuda y del automanagement que, amparada bajo la enga帽osa denominaci贸n de neoestoicismo, nos invita a mantener intactas las competencias y el nivel de adaptaci贸n tras un suceso doloroso o a fortalecernos frente a la adversidad, sean cuales sean nuestras circunstancias.

El lenguaje econ贸mico, cuando sirve para aludir a lo emocional, esconde tiran铆a. Gestionar, adaptar(se), superar(se). La autoayuda de la resiliencia carga al individuo con toda la culpa: es 茅l quien ha de cambiar su visi贸n del mundo y reinterpretar sus sufrimientos para ser adaptativo, para ser funcional. En lugar de cuestionar las causas sist茅micas que provocan ciertas angustias, se acusa al sujeto. Ahora bien, romantizar el sufrimiento tiene el precio de llegar a venerarlo como un bien necesario. 芦Aprovecha los inconvenientes禄, 芦hazte fuerte en el sufrimiento禄 o 芦todo lo puedes禄 son consignas que patologizan al individuo y obvian la ra铆z 茅tica de la realidad. Se pierden de vista las necesarias virtudes, otrora tan imprescindibles, de la autonom铆a, la independencia de criterio y el cuestionamiento.

En este panorama en el que el sujeto parece quedar inerme ante lo 驴inevitable?, aparece el miedo, como ha se帽alado Bernat Castany Prado, profesor de la Universidad de Barcelona, en su espl茅ndido ensayo Una filosof铆a del miedo (Anagrama, 2022): 芦El miedo es una especie de eclipse cognoscitivo que cubre nuestros sentidos con una niebla amenazadora que solo cuando se retira nos deja volver a ver con cierta claridad禄. Elocuente expresi贸n la de eclipse cognoscitivo. Es decir, el miedo no nos permite discernir con claridad, nos atenaza y encierra en un encapsulamiento emocional y afectivo que colapsa cualquiera posibilidad para llevar a cabo un an谩lisis certero y, sobre todo, libre de la realidad. Nos anquilosa y paraliza. Nos hace superfluos porque nos imposibilita pensar. Y no pensamos porque, a menudo, nos sentimos culpables. Nos hacen sentir culpables.

Tambi茅n de manera brillante, Jos茅 Mar铆a Ripalda, catedr谩tico de la UNED, apunta en Filosof铆a en tiempo de descuento (Siglo XXI) que se ha disparado 芦la incapacidad de los individuos para asumir la amenaza cotidiana, el incremento de los ritmos exigidos, la inminente exposici贸n y labilidad de los aspectos fundamentales del d铆a a d铆a禄. Tambi茅n menciona Ripalda a Cyrulnik, autor de 芦un psicoan谩lisis sin las complejidades filos贸ficas de un Lacan o un Derrida; una versi贸n 鈥榩ositiva鈥 de lo que antes se llam贸 autoayuda 鈥揳hora se llama desarrollo personal鈥 que anima a reconstruirse, reinventarse y crecer frente a las dificultades禄. 芦Un nuevo concepto brilla amablemente desde Bruselas entre las declaraciones del presidente Macron o el Plan de Recuperaci贸n y Resiliencia para Espa帽a禄, apunta.

Por todas partes nos piden resistencia, resiliencia 鈥揺sa nueva palabra m谩gica que oculta una naturalizaci贸n de una presi贸n dif铆cilmente soportable鈥. En fant谩stica expresi贸n, Ripalda a帽ade que se trata de un 芦rodillo psicol贸gico normalizador禄 que sustituye ventajosamente a la filosof铆a (como elemento cr铆tico, pensante, disidente) y, por supuesto, abre un nuevo espacio de negocio multimillonario: apropiarse de nuestra culpa por no llegar a los est谩ndares que marca ese tozudo rodillo.

La resiliencia se ha convertido en el nuevo mantra que permite solventar problemas con los que ella misma parece alinearse. Quien no se adapta ha sucumbido a las circunstancias. Resiliencia o muerte emocional. Como escribe James Davies en Sedados, se achaca 芦el sufrimiento a unas mentes y cerebros defectuosos en vez de vincularlo a unas condiciones sociales, pol铆ticas y laborales nocivas禄 mientras se promueven 芦intervenciones medicalizadas sumamente rentables que, si bien son una magn铆fica noticia para las grandes empresas farmac茅uticas, a la larga se convierten en un lastre para millones de personas禄.

Sin ning煤n tipo de rubor (y cabr铆a decir, con nuestro paulatino consentimiento y el apacible apadrinamiento de empresas, Gobiernos y gur煤s de la autoayuda), se han impuesto las condiciones y necesidades de la econom铆a a las humanas, mientras se anestesian nuestras herramientas intelectuales para practicar un juicio cr铆tico y aut贸nomo sobre nuestro panorama socioecon贸mico. La usual expresi贸n de gestionar las emociones se ha convertido en un terrible eufemismo de transigir, de soportar. La resiliencia es ahora una sedaci贸n que nos conduce al borde del abismo psicol贸gico.

La autoayuda (junto a la resiliencia) comercia con el estr茅s y lo convierte en culpa individual, sin un cuestionamiento de las condiciones sociales en las que aparece. Hay un inter茅s declarado por convertir a la ciudadan铆a en una masa vulnerable frente a la dominaci贸n psicol贸gica con consignas que patologizan al individuo y obvian la ra铆z 茅tica de la realidad. Se dice que hay que reformar el yo mediante el esfuerzo personal, la autoayuda y el consumo de todo tipo de sustancias, mientras las condiciones de posibilidad para que aparezcan las dolencias y malestares psicol贸gicos quedan absolutamente ilesas.

Es decir, mientras no se cambia nada y se juega con la culpabilidad del sujeto. Es la democratizaci贸n del sufrimiento, la culpabilizaci贸n masiva. En definitiva, la ret贸rica del m谩s dulz贸n optimismo se convierte en una cruel y premeditada herramienta de manipulaci贸n socioemocional cuando nos emplaza a esperar tiempos mejores 鈥揳 cambio de eludir la capacidad de asociaci贸n frente al sufrimiento estructural injusto鈥 y patologiza el pensamiento disidente.

Todo ello oculta, como muy bien expresa James Davies en Sedados, una ideolog铆a del sufrimiento que opta por situar sus causas en el sujeto, en cada uno de nosotros, mientras se camufla como una ventaja para el individuo, pues el mensaje que subyace es que somos libres para salir o no adelante lo mejor que podamos. Todo queda en nuestras manos. Y apunta Davies: 芦El sufrimiento derivado del fracaso social 鈥揳batimiento (distimia), miedo (ansiedad) y desmoralizaci贸n (depresi贸n)鈥 se considera producto de una deficiencia personal o de una dolencia m茅dica que la tecnolog铆a posiblemente permitir谩 eliminar alg煤n d铆a禄.

Una ideolog铆a que incluso se est谩 implantando ya en los centros educativos con expresiones como no es lo suficientemente ambicioso, no es lo bastante emprendedora, etc. Una jerga econ贸mica que pretende rentabilizar emociones y reformular nuestro sufrimiento como una falla individual, como un cortocircuito de lo esperado, de lo normalizado y rentable para el sistema socioecon贸mico imperante.

驴Qu茅 hacer frente a esta despiadada manipulaci贸n emocional y la despolitizaci贸n del sufrimiento? Solo cabe una mayor (y mejor) educaci贸n. Sobre todo, de aquellas disciplinas que nos hacen observar y analizar la realidad en sus dimensiones globales, estructurales, en su aspecto macro. Fomentar este trabajo en casa, en centros educativos y en nuestros c铆rculos de proximidad es m谩s imprescindible que nunca.

Cada vez que nos inviten a ser resilientes deber铆amos preguntarnos qu茅 estructuras est谩n permitiendo un discurso en el que la resistencia ante cualquier circunstancia onerosa se vende como el valor preferible. Porque no hay que aguantar todo, ni aguantarlo siempre: ni en lo personal ni en lo social. Siempre, a favor de la lucidez, de los ojos en pasmo, del asombro ante lo que nos presentan como inevitable. Porque quiz谩 lo inevitable solo lo sea en apariencia. Si ejercemos la valent铆a del pensamiento y la autonom铆a, si la palabra se hace p煤blica y, en vez de transformar nuestro yo interior en una soledad encapsulada luchamos por una mejor situaci贸n social y nos negamos a ser t铆teres de la manipulaci贸n emocional. Siempre en el gerundio: pensando. Para actuar.