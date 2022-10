La desigualdad y la polarizaci├│n de la sociedad son extremadamente perjudiciales para el progreso. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha calificado la desigualdad como uno de los principales riesgos mundiales. A pesar de esto, en nuestra sociedad la desigualdad sigue creciendo. Seg├║n se puede apreciar en la Encuesta Financiera de las Familias publicada ese a├▒o por el Banco de Espa├▒a, el 10% de la poblaci├│n m├ís rica de nuestro pa├şs acumula el 53,9% de la riqueza espa├▒ola.

La crisis econ├│mica derivada de la pandemia no solo ha golpeado a las personas m├ís vulnerables. Los ricos tambi├ęn vieron reducida parte de su patrimonio en 2020. Las cinco fortunas m├ís grandes de Espa├▒a perdieron en conjunto m├ís de 5.400 millones de euros entre 2019 y 2020. No obstante, existe una gran diferencia en c├│mo han afrontado la recuperaci├│n las personas m├ís ricas y la gran mayor├şa social. Mientras que gran parte de la sociedad a├║n no ha recuperado el nivel de las condiciones materiales del a├▒o 2019, los ricos no solo lo han recuperado, sino que lo han mejorado sobradamente.

Aunque las quince personas m├ís ricas redujeron su riqueza acumulada entre 2019 y 2020, para 2021 ya hab├şan recuperado mucho m├ís de lo perdido. Entre 2019 y 2021, su patrimonio aument├│ un 7,6%, y desde 2020 a 2021, un 14,7%. Mientras tanto, en el periodo 2020-2021, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza aument├│ un 3%, y la riqueza de las quince personas m├ís ricas de Espa├▒a creci├│ un 17%, 13.100 millones de euros.

En 2021, las grandes fortunas espa├▒olas han llegado a acumular 153.575 millones de euros, casi el 12% del PIB espa├▒ol. Entre 2020 y 2021, cada multimillonario espa├▒ol vio crecer su riqueza en 565.000 euros al d├şa. O, dicho con otras palabras, cada multimillonario ha incrementado diariamente su riqueza en la misma cantidad que ganar├şa una persona que cobra el SMI durante cuarenta a├▒os.

La persona m├ís rica de Espa├▒a, Amancio Ortega, ha incrementado su riqueza en 10.000 millones de euros, seg├║n Forbes, pasando de los 57.000 millones de euros que pose├şa en 2020 a 67.000 millones de euros en 2021. El incremento en la fortuna de Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y segunda persona m├ís rica de Espa├▒a, fue de un 12,5% entre 2020 y 2021; y la de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, mejor├│ un 18,75%. Estas tres personas, las tres m├ís ricas de Espa├▒a, acumulan la misma riqueza que catorce millones de espa├▒oles. Tres personas, catorce millones.

Un poco de contexto

Dec├şa Jos├ę Luis Sampedro que hay dos tipos de economistas: los que trabajan para hacer m├ís ricos a los ricos y los que trabajamos para hacer menos pobres a los pobres. Sin embargo, y aunque durante las ├║ltimas d├ęcadas gran parte de la atenci├│n se ha centrado exclusivamente en estudiar y tratar de aminorar la pobreza extrema, esta es solo una fracci├│n de la ecuaci├│n de la desigualdad. Y no deber├şamos, como sociedad, obviar la otra parte de la ecuaci├│n: la concentraci├│n de la riqueza extrema.

Desde finales de los a├▒os setenta, y, sobre todo, a partir de los a├▒os ochenta, el neoliberalismo se alza como el nuevo dogma indiscutible de la econom├şa mundial. Esta ideolog├şa ha ido sentando las bases para la expansi├│n de un discurso de odio, juicio y rechazo al pobre, estigmatizando y culpabilizando a las personas por su situaci├│n socioecon├│mica al entender que solamente ellas son responsables de su destino. No obstante, deber├şamos preguntarnos de d├│nde sale la ingente riqueza de las grandes fortunas. El propio Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la econom├şa cl├ísica, escribi├│ en La riqueza de las naciones (1776) que ÔÇťall├ş donde existen grandes patrimonios, hay tambi├ęn una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchosÔÇŁ.

Independientemente de los efectos positivos que para Smith la riqueza de una persona pudiera tener sobre el total de la ciudadan├şa, lo que queda claro es que, a la hora de estudiar la desigualdad y la pobreza, resulta imprescindible poner la lupa tambi├ęn sobre la riqueza. Los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman fueron m├ís directos al afirmar que los ingresos de los superricos son obtenidos ÔÇťa expensas del resto de la sociedad. Eso fue lo que granje├│ a John Astor, Andrew Carnegie, John Rockefeller y otros industriales de la Edad Dorada su ep├şteto de barones ladronesÔÇŁ.

Dudo que actualmente mucha gente se atreviera a llamar ladr├│n a alguno de nuestros queridos multimillonarios. Porque, como un d├şa me dijo mi cu├▒ado, ÔÇťsi los superricos son superricos ser├í porque se han esforzado muchoÔÇŁ. Que no digo yo que no, pero 74 de las 100 personas m├ís ricas en Espa├▒a lo son por haber heredado, independientemente de que se hayan esforzado o no. ┬┐No os parece miserable que haya quien defienda que una persona se embolse 8.000 euros al mes sin moverse del sof├í por el mero hecho de haber heredado 10 pisos, pero le llame paguita cuando hablamos de establecer una renta b├ísica de 700 euros al mes para que todas las personas tengan sus necesidades b├ísicas cubiertas? A m├ş tambi├ęn, pero es mi cu├▒ado y toca aguantarle en las cenas de navidad.

Renta básica y renta máxima

Vivimos en una sociedad cada vez m├ís polarizada, donde para mantener cierta paz social es imprescindible reducir las crecientes desigualdades ÔÇôconsecuencia directa del fracaso del sistema pol├şticoÔÇô y avanzar en igualdad. Una igualdad que, como bien dej├│ escrito Jean-Jacques Rousseau, ÔÇťno reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino en que ning├║n ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que nadie sea tan pobre como para verse forzado a venderseÔÇŁ.

Creo que hay dos medidas imprescindibles para que nuestra sociedad d├ę pasos en la direcci├│n correcta. En primer lugar, y para que toda persona tenga la existencia material garantizada y no sea lo suficientemente pobre como para tener que venderse ÔÇôo aceptar un empleo en condiciones indignas o aguantar una relaci├│n t├│xica por la dependencia econ├│mica, por ejemploÔÇô, apostar por una renta b├ísica ser├şa la forma m├ís eficaz y eficiente. Y en segundo lugar, y con el objetivo de que nadie tenga el poder suficiente para poder comprar a otra persona ÔÇôo voluntades pol├şticas, por ejemploÔÇô, ser├şa indispensable implantar una renta m├íxima. As├ş y s├│lo as├ş impediremos una acumulaci├│n de riqueza tan grande que permita atentar contra lo com├║n y, por consiguiente, contra la democracia.

ÔÇťNing├║n ciudadano estadounidense deber├şa tener unos ingresos netos, tras haber pagado sus impuestos, superiores a 25.000 d├│lares al a├▒o.ÔÇŁ Franklin D. Roosevelt, 1942.

Aunque a mucha gente le cueste creerlo, as├ş es como se dirigi├│ el trig├ęsimo segundo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el 27 de abril de 1942, al Congreso estadounidense. El objetivo de esta pol├ştica fiscal cuasiconfiscatoria no era, ni mucho menos, incrementar la recaudaci├│n tributaria. Era, sencillamente, evitar una concentraci├│n de la riqueza extrema.

Si bien Roosevelt no consigui├│ establecer una renta m├íxima de 25.000 d├│lares anuales, es decir, gravar todos los ingresos superiores con una tasa marginal del 100%, s├ş logr├│ establecer un tipo m├íximo para las rentas m├ís altas del 94%. Durante las d├ęcadas siguientes, e incluso bajo las administraciones republicanas de Eisenhower, Nixon y Ford, se siguieron manteniendo unos tipos impositivos por encima del 70% para las rentas m├ís altas.

Posteriormente, tras la llegada de Reagan, todo cambi├│ y los ricos empezaron a pagar cada vez menos impuestos. En 2011, Warren Buffett, una de las persona m├ís ricas del mundo, seg├║n Forbes, se quej├│ abiertamente en un art├şculo titulado ÔÇťDejen de mimar a los superricosÔÇŁ, publicado en el The New York Times, porque habiendo ganado 62,8 millones de d├│lares pagaba menos impuestos que su secretaria, quien cobraba 60.000 d├│lares. Tambi├ęn Bill Gates se ha pronunciado en la misma l├şnea. Es m├ís, en plena pandemia, m├ís de un centenar de superricos, conocidos como ÔÇťmillonarios patri├│ticosÔÇŁ pidieron pagar m├ís impuestos a trav├ęs de una carta enviada al Foro Econ├│mico Mundial, reclamando a los gobiernos que les ÔÇťaumenten los impuestos. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente. [ÔÇŽ] Porque no estamos conduciendo las ambulancias que llevan a los enfermos a los hospitales. Ni reabasteciendo los estantes de los supermercados ni haciendo delivery de comida de puerta a puerta [ÔÇŽ]. Pero s├ş tenemos dinero, mucho. Dinero que ahora se necesita desesperadamenteÔÇŁ.

En Espa├▒a, sin embargo, todav├şa no hemos encontrado a nuestro particular Buffett, Gates o millonario patri├│tico. Ni siquiera incrementando su fortuna en m├ís de medio mill├│n de euros al d├şa. Visto lo visto, parece sensato pensar que, para terminar con la pobreza, hay que acabar antes con la extrema riqueza. Porque la riqueza es poder y, por tanto, una concentraci├│n extrema de la riqueza significa una concentraci├│n extrema del poder. Una concentraci├│n extrema del poder, a su vez, es capaz de influir en la pol├ştica, moldear la ideolog├şa, apropiarse de los medios de comunicaci├│n o aplastar la competencia. Una pol├ştica fiscal justa que tenga el objetivo de impedir la desigualdad extrema, por tanto, deber├şa ser capaz de evitar tambi├ęn la concentraci├│n extrema del poder.