De parte de CGT-LKN Araba October 17, 2022 189 puntos de vista

Vivimos un momento cr铆tico. El encarecimiento sostenido de los precios est谩 penalizando terriblemente a la clase trabajadora, en especial a aquellas personas que reciben las rentas m谩s bajas. Si en 2021 acabamos el a帽o con un IPC del 6,5% (la tasa m谩s alta de los 煤ltimos 10 a帽os), en lo que llevamos de 2022 el IPC se ha situado ya por encima del 10%. El invierno est谩 a la vuelta de la esquina y el coste de la energ铆a el茅ctrica se ha disparado a煤n m谩s que a finales del a帽o pasado (50鈧/MWh era el coste en mayo de 2021, el pico hist贸rico de diciembre de 2021 alcanz贸 los 380鈧/MWh, mientras que en agosto de este a帽o se ha alcanzado la cifra r茅cord de 459鈧/MWh). El transporte ha sufrido un incremento de m谩s del 16,2%, pese a las cacareadas medidas del plan de choque. La vivienda sigue subiendo a una tasa anual del 23% respecto del a帽o anterior. Como resultado de todo esto, en la actualidad hay un 43% del inquilinato

(3,2 millones de personas) que pertenecen a hogares en riesgo de pobreza o exclusi贸n social. Los alimentos suben un 13,5% respecto al a帽o anterior. Por no hablar de la subida de los tipos de inter茅s y su repercusi贸n sobre las hipotecas y la clase trabajadora.

驴Y los incrementos salariales? Los convenios pactados hasta junio de 2022 cubren a m谩s de 7.119.0000 personas, siendo la subida salarial pactada promedio del 2,6%. Es decir, ya se han pactado m谩s de 2.540 convenios en lo que va de a帽o con una inflaci贸n promedio del 9 %. Esto quiere decir que se institucionaliza una p茅rdida salarial de forma

generalizada del 6,6% hasta agosto. A su vez, el gobierno trata de atornillar a煤n m谩s esta tendencia, buscando un acuerdo de 鈥淧acto de Rentas鈥, una medida en la que vienen trabajando durante los 煤ltimos meses CEOE, CCOO y UGT y que, sin lugar a dudas, supondr谩 un empobrecimiento a煤n m谩s sistematizado de la clase trabajadora. Este

鈥淧acto de Rentas鈥 se presenta como una herramienta antiinflacionista, muy difundida por los recetarios conservadores. Una herramienta que establece un control salarial, pero ninguna clase de control sobre los beneficios. Cabe a帽adir que el incremento de salarios en el resto de pa铆ses de la Uni贸n Europea es un 40% superior, a煤n cuando la

inflaci贸n no est谩 tan disparada como aqu铆.

Aportaremos un dato m谩s en cuanto a c贸mo est谩 repartida la riqueza en nuestro pa铆s. La ratio S20/s80 que mide la desigualdad de ingreso entre el 20% de la poblaci贸n m谩s rica y m谩s pobre en 2021, alcanza el 6,1%. Es decir, el 20% m谩s rico de la poblaci贸n tiene unas rentas 6,1 veces respecto del 20% m谩s pobre. Este es uno de los indicadores m谩s

altos de la UE. Adem谩s, este indicador ha aumentado un 7% en el 煤ltimo a帽o.

Por otra parte, la ciudadan铆a est谩 sufriendo la deforestaci贸n de los servicios p煤blicos. Menos recursos y menos personal, que impiden a las personas, en muchas ocasiones, acceder a servicios que son b谩sicos. Y como parche, m谩s oficinas virtuales, que representan la falsa eficiencia de un sistema que viene reduciendo sus recursos y

servicios a marchas forzadas durante los 煤ltimos a帽os.

Por todo ello, las federaciones de ramo de la CGT de Hosteler铆a, Alimentaci贸n y Comercio (FEHAC), Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Cr茅dito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de Planificaci贸n, y de Ingenier铆as y Oficinas de Estudios T茅cnicos (FESIBAC), Limpiezas y Mantenimiento (FELM), Transportes, Comunicaciones y Mar (FETYC), Sanidad (FESAN) y Energ铆a, Miner铆a y Qu铆micas (FESIQ) convocan una manifestaci贸n el pr贸ximo d铆a 19 de noviembre, adem谩s de movilizaciones sectoriales.

La clase trabajadora no puede contemplar esta tremenda agresi贸n sin dar un paso al frente. Es momento de luchar y de reclamar soluciones y remedios m谩s justos a la subida de precios. Hay que frenar el estrangulamiento que se perpetrando sobre la clase trabajadora.

CONTRA LA SUBIDA ASFIXIANTE DE PRECIOS Y EL

ENCARECIMIENTO DE LA VIDA

TOMEMOS AIRE

INUNDEMOS LAS CALLES