March 21, 2021

Hay una l贸gica correspondencia entre considerar a las personas mercanc铆a, llam谩ndolas 鈥渃apital humano鈥, tomar a nuestros cuerpos como cosas con valor monetario, la explotaci贸n cada vez m谩s destapada de la vida y el machismo que ha envuelto tanto tiempo nuestras relaciones.

Hay una correspondencia clara entre tomarnos como cosas y entonces vendernos sin m谩s. La trata que esclaviza a miles de personas se sustenta en todo ese mundo empresarial que cada vez m谩s se siente con la potestad de hacer lo que quiera. Pero tambi茅n la conciencia y la resistencia ha abierto sendas brechas sobre este tipo de esclavitud.

Podemos esperar que bajen los niveles o se difumine sola la explotaci贸n sexual o podemos resistir con una voz clara que se oponga a todo tipo de explotaci贸n y dominio.

La soluci贸n no ser谩 fragmentaria ya que es sist茅mico el problema pero eso no significa que no se pueda atacar particularmente. Las soluciones vendr谩n de la mano de un cambio radical de nuestra formas de existir y relacionarnos, de organizarnos para vivir diferente, sin considerar a lxs dem谩s propiedad, cosas, mercanc铆a.

Barrios autoorganizados, comunidades haci茅ndose cargo de sus vidas y barriendo la cultura capitalista, no veo otras alternativas鈥

