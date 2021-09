Contra la violencia criminal, solidaridad desde Italia con los barrios y con las luchas sociales desde abajo.

11 sep 2021

El mi茅rcoles 8 de septiembre nuevamente San Crist贸bal de Las Casas, Chiapas, volvi贸 a ser escenario de la violencia armada que sacude todo M茅xico desde hace 15 a帽os, es decir desde el inicio del as铆 llamada 鈥済uerra al narco鈥.

Alrededor de la 5pm, en el anillo perif茅rico oriente, entre los barrios populares de Molino Los Arcos y Cuxtitali se desat贸 una balacera entre dos nutridos grupos armados que se prolong贸 hasta la medianoche y que termin贸 con un saldo de dos muertos, varios heridos, una tortiller铆a y varias casas incendiadas. Decenas de balas perdidas y varias explosiones sembraron el p谩nico entre la poblaci贸n de los barrios y colonias afectadas (Molino Los Arcos y Cuxtitali, especialmente en sus secciones del Romerillo y el Roble) que qued贸 a la merced de los grupos armados ya que el operativo montado por la Guardia Nacional y los dem谩s cuerpos policiacos no hizo otra cosa que quedarse al margen del conflicto y, a煤n as铆, hay testimonios de vecinos sobre la violencia de los uniformados en contra de gente inocente. Tambi茅n las quemas de casas provocaron un incendio en el bosque que conlinda con estas poblaciones, muy cerca de algunas casas, que las autoridades se negaron a apagar argumentando que no hab铆a condiciones de seguridad. Solamente gracias a la lluvia que estaba cayendo en ese momento fue que el incendio no tuvo mayores consecuencias.

Las organizaciones sociales independientes de la sociedad civil de San Crist贸bal llevan a帽os denunciando la total impunidad de los grupos delictivos y de sus organizaciones de fachada, cuales Sentimientos de la Naci贸n, Almetrach y otras de corte paramilitar quienes con sus grupos de choque no s贸lo lucran y viven de negocios il铆citos sino tambi茅n se han vuelto mercenarios al servicio de la clase pol铆tica para acosar, amenazar y reprimir a los y las luchadoras sociales de la entidad. Especialmente desde hace a帽os han salido denuncias sobre la presencia de grupos delictivos en la zona norte-oriente de la ciudad responsables de ecocidio, secuestros y violencia en general contra la poblaci贸n y l@s activistas ambientales de la zona.

Sabemos que en M茅xico y en Chiapas, el narco y los paramilitares crecen en la impunidad y en contubernio de los pol铆ticos, por lo cual como colectivo Nodo Solidario desde Italia nos solidarizamos con los pueblos y las luchas sociales de abajo y aut贸nomas, como las que se mantiene al pi茅 del ca帽贸n en las colonias afectadas por la terrible balacera del 8 de septiembre, pues pensamos que la organizaci贸n comunitaria es la 煤nica vacuna posible contra el virus de la narco-violencia y el narco-estado.