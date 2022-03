–

February 28, 2022

Esta declaraci贸pn apareci贸 en ruso en avtonom.org, un proyecto de comunicaci贸n que naci贸 de la red comunista libertaria Acci贸n Aut贸noma.

Ayer, el 21 de febrero, una reuni贸n extraordinaria del Consejo de Seguridad Ruso sesion贸. Como parte del acto teatral, Putin forz贸 a sus lacayos m谩s pr贸ximos a 鈥減edirle鈥 publicamente que reconociera la independencia de las llamadas 鈥渞ep煤blicas populares鈥 de Luhansk [RPL] y Donetsk [RPD] en el este de Ucrania.

Es bastante obvio que este es un paso hacia la posterior anexi贸n de estos territorios por Rusia, sin importar como se formalice (o no) legalmente. De hecho, el Kremlin deja de considerar a la RPL y RPD parte de Ucrania y finalmente las hace sus protectorados. 鈥淧rimero el reconocimiento de independencia, luego la anexi贸n鈥: esta secuencia ya se efectu贸 en 2014 en Crimea. Esto tambi茅n queda claro en las est煤pidas reservas de Naryshkin [representante permanente por Rusia] en la reuni贸n del Consejo de Seguridad (鈥淪铆, apoyo la entrada de estos territorios a la Federaci贸n Rusa鈥). Ya que esta reuni贸n, como resulta, fue grabada y retransmitida (no en vivo) y estas 鈥渞eservas鈥 no fueron editadas鈥 el mensaje est谩 claro.

En un 鈥渓lamado al pueblo鈥 esa misma tarde, Putin pareci贸 鈥渆star de acuerdo鈥 con estos pedidos y anunci贸 el reconocimiento de la RPL y RPD como estados independientes. De hecho, dijo lo siguiente: 鈥渘os llevaremos un pedazo del Donbass, y si Ucrania sacude el bote, entonces que se culpe a s铆 misma, nosotros no la consideramos un Estado en absoluto, as铆 que tomaremos a煤n m谩s鈥. De acuerdo al decreto de Putin, tropas rusas ya est谩n entrando al territorio de la RPL y RPD. Esto es un claro gesto de amenaza hacia el resto de UCrania y especialmente hacia las partes de las regiones de Luhansk y Donetsk a煤n bajo el control de Ucrania. Esta es la verdadera ocupaci贸n [en el sentido de que hasta ahora, Luhansk y Donetsk solo estaban ocupadas por proxy].

No queremos salir a defender a ning煤n estado. Somos anarquistas y estamos contra cualquier frontera entre naciones. Pero estamos contra esta anexi贸n, porque solo establece fronteras nuevas, y la decisi贸n de esto se hace solo por el l铆der autoritario Vladimir Putin. Esto es un acto de agresi贸n imperialista por Rusia. No nos hacemos ilusiones sobre el estado ucraniano, pero est谩 claro para nosotres que no es el principal agresor en esta historia; esto no es un enfrentamiento entre males iguales. Primero que nada, esto es un intento del gobierno autoritario ruso de resolver sus problemas internos por medio de una 鈥減eque帽a guerra victoriosa y la acumulaci贸n de tierras鈥 [una referencia a Iv谩n III].

Es bastante probable que el r茅gimen del Kremlin construya alg煤n tipo de espect谩culo de 鈥渞efer茅ndum鈥 en las tierras anexionadas. Tales performances ya tuvieron lugar en la RPL y RPD en 2014, pero ni siquiera Mosc煤 reconoci贸 sus resultados. Ahora, aparentemente, Putin decidi贸 cambiar esto. Por supuesto, no puede haber menci贸n alguna al 鈥渧oto secreto y libre鈥 en estos territorios: est谩n bajo el control de bandas militarizadas completamente dependientes de Mosc煤. Aquellxs que se opusieron a estas bandas y a la integraci贸n con Rusia fueron asesinades o forzades emigrar. As铆, cualquier 鈥渞efer茅ndum sobre la devoluci贸n como de una nave perdida a su puerto natal鈥 ser铆a una mentira propagand铆stica. Les residentes del Donbass ser谩n capaces de formular su decisi贸n solo cuando las tropas de todos los estados -y en primer lugar de la Federaci贸n Rusa- abandonen estos territorios.

El reconocimiento y anexi贸n de la RPL y RPD no traer谩 nada bueno a les habitantes de la propia Rusia.

Primero, en cualquier caso, traer谩 la militarizaci贸n de todos los espacios de la vida, un a煤n mayor aislamiento internacional de Rusia, sanciones y un declive general del bienestar. Restaurar la infraestructura destruida y contemplar las 鈥渞ep煤blicas populares鈥 al presupuesto estatal tampoco ser谩 gratis: ambos costar谩n miles de millones de rublos que podr铆an invertirse de otra forma en salud y educaci贸n. No tengan duda: los yates de los oligarcas rusos no se har谩n m谩s peque帽os, ser谩 todo el resto los que empezar谩n a vivir peor.

En segundo lugar, el probable agravamiento del conflicto armado con Ucrania significar谩 m谩s soldados y civiles muertes y herides, m谩s ciudades y pueblos destruidos, m谩s sangre. Incluso si este conflicto no deviene en guerra mundial, las fantas铆as imperiales de Putin no valen una sola vida.

En tercer lugar, esto significar谩 la mayor expansi贸n del llamado 鈥渕undo ruso鈥: una loca mezcla de oligarqu铆a neoliberal, r铆gido poder centralizado, y propaganda imperial patriarcal. Esta consecuencia no es tan obvia como el aumento en los precios de chacinados y las sanciones a smartphones鈥 pero a la larga, es a煤n m谩s peligrosa.

Te urgimos contrarrestar la agresi贸n del Kremlin por todos los medios que veas meritorios. Contra la toma de territorios bajo cualquier pretexto, contra mandar al ej茅rcito ruso al Donbass, contra la militarizaci贸n. Y finalmente, contra la guerra. Sal a las calles, difunde la palabra, habla con la gente a tu alrededor; t煤 sabes qu茅 hacer. No te quedes en silencio. Pasa a la acci贸n. Incluso un peque帽o tornillo puede trabar los engranajes de una m谩quina mortal.

隆Contra toda frontera, contra todo imperio, contra toda guerra!

Texto original: Acci贸n Aut贸noma

Traducci贸n al espa帽ol por CrimethInc

Fuente: https://es.crimethinc.com