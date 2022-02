–

De parte de Ekinarenekinaz February 26, 2022 40 puntos de vista

Contra las anexiones y la agresi贸n imperialista

Ayer, 21 de febrero, se celebr贸 una reuni贸n extraordinaria del Consejo de Seguridad ruso. Como parte de este acto teatral, Putin oblig贸 a sus servidores m谩s cercanos a 芦pedirle禄 p煤blicamente que reconociera la independencia de las llamadas 芦rep煤blicas populares禄 de la Rep煤blica Popular de Lugansk [RPL] y la Rep煤blica Popular de Donetsk [RPD] en el este de Ucrania.

Es bastante obvio que se trata de un paso hacia una mayor anexi贸n de estos territorios por parte de Rusia, independientemente de c贸mo se formalice (o no) legalmente. De hecho, el Kremlin deja de considerar a la RPL y a la RPD como parte de Ucrania y las convierte finalmente en su protectorado. 芦Primero el reconocimiento de la independencia, luego la anexi贸n禄: esta secuencia ya se elabor贸 en 2014 en Crimea. Esto tambi茅n se desprende de las est煤pidas reservas de Naryshkin en la reuni贸n del Consejo de Seguridad: 芦S铆, apoyo la entrada de estos territorios en la Federaci贸n Rusa禄[1]. Dado que la reuni贸n, como result贸, fue transmitida en cinta [en lugar de en vivo], y estas 芦reservas禄 no fueron cortadas, sino que se dejaron dentro, la pista es clara.

En un 芦llamamiento al pueblo禄 esa misma noche, Putin pareci贸 芦estar de acuerdo禄 con estas peticiones y anunci贸 el reconocimiento de la RPL y la RPD como estados independientes. De hecho, dijo lo siguiente: 芦Estamos tomando un pedazo del Donbass, y si Ucrania sacude el barco, que se culpe as铆 mismo. No la consideramos un estado en absoluto, as铆 que tomaremos a煤n m谩s禄. Seg煤n el decreto de Putin, las tropas rusas ya est谩n entrando en el territorio de la RPL y la RPD. Se trata de un claro gesto de amenaza hacia el resto de Ucrania y, especialmente, hacia las partes de las regiones de Lugansk y Donetsk que a煤n controla Ucrania. Se trata de una ocupaci贸n real (en el sentido de que, hasta ahora, Lugansk y Donetsk s贸lo estaban ocupadas por delegaci贸n).

No queremos defender a ning煤n Estado. Somos anarquistas y estamos en contra de cualquier frontera entre naciones. Pero estamos en contra de esta anexi贸n, porque s贸lo establece nuevas fronteras, y la decisi贸n al respecto la toma 煤nicamente el l铆der autoritario Vladimir Putin. Es un acto de agresi贸n imperialista por parte de Rusia. No nos hacemos ilusiones sobre el Estado ucraniano, pero tenemos claro que no es el principal agresor en esta historia: no se trata de un enfrentamiento entre dos males iguales. En primer lugar, se trata de un intento del gobierno autoritario ruso de resolver sus problemas internos mediante una 芦peque帽a guerra victoriosa y la acumulaci贸n de tierras禄 (una referencia a Iv谩n III).

Es bastante probable que el r茅gimen del Kremlin escenifique alg煤n tipo de espect谩culo de 芦refer茅ndum禄 sobre las tierras anexionadas. Tales espect谩culos ya tuvieron lugar en la RPD y la RPL en 2014, pero ni siquiera Mosc煤 reconoci贸 sus resultados. Ahora, aparentemente, Putin ha decidido cambiar eso. Por supuesto, no se puede hablar de ninguna 芦votaci贸n libre y secreta禄 en estos territorios: est谩n bajo el control de bandas militarizadas completamente dependientes de Mosc煤. Lxs que se oponen a estas bandas y a la integraci贸n con Rusia son asesinadxs u obligadxs a emigrar. Por lo tanto, cualquier 芦refer茅ndum sobre el regreso de Donbass como un barco perdido a su puerto natal禄 ser谩 una mentira propagand铆stica. Lxs residentes de Donbass podr谩n formular su decisi贸n s贸lo cuando las tropas de todos los estados 鈥抷 en primer lugar la Federaci贸n Rusa鈥 abandonen estos territorios.

El reconocimiento y la anexi贸n de la RPD y la RPL no traer谩 nada bueno a lxs habitantes de la propia Rusia.

En primer lugar, en cualquier caso, esto conducir谩 a la militarizaci贸n de todas las esferas de la vida, a un aislamiento internacional a煤n mayor de Rusia, a sanciones y a una disminuci贸n del bienestar general. La restauraci贸n de las infraestructuras destruidas y la incorporaci贸n de las 芦rep煤blicas populares禄 al presupuesto del Estado tampoco ser谩n gratuitas: ambas cosas costar谩n miles de millones de rublos que, de otro modo, podr铆an gastarse en educaci贸n y medicina. No lo duden: los yates de lxs oligarcas rusox no se har谩n m谩s peque帽os, pero todxs lxs dem谩s empezar谩n a vivir peor.

En segundo lugar, el probable agravamiento del enfrentamiento armado con Ucrania significar谩 m谩s soldados y civiles muertxs y heridxs, m谩s ciudades y pueblos destruidos, m谩s sangre. Incluso si este conflicto no se convierte en una guerra mundial, las fantas铆as imperiales de Putin no valen ni una sola vida.

En tercer lugar, esto significar谩 una mayor expansi贸n del llamado 芦mundo ruso禄: una loca combinaci贸n de oligarqu铆a neoliberal, poder centralizado r铆gido y propaganda imperial patriarcal. Esta consecuencia no es tan evidente como la subida del precio de las salchichas y las sanciones a los tel茅fonos inteligentes, pero a largo plazo es a煤n m谩s peligrosa.

Instamos a contrarrestar la agresi贸n del Kremlin por los medios que se consideren oportunos. Contra la toma de territorios bajo cualquier pretexto, contra el env铆o del ej茅rcito ruso al Donbass, contra la militarizaci贸n. Y, en definitiva, contra la guerra. Salid a la calle, difundid la palabra, hablad con la gente de vuestro entorno: ya sab茅is lo que ten茅is que hacer. No os qued茅is calladxs. Pasad a la acci贸n. Incluso un peque帽o tornillo puede atascar los engranajes de una m谩quina de la muerte.

隆Contra todas las fronteras, contra todos los imperios, contra todas las guerras!

Acci贸n aut贸noma, 2022-02-22

[1] Sergey Naryshkin, jefe de la inteligencia exterior rusa, tropez贸 en respuesta a una pregunta de Putin, proponiendo accidentalmente absorber la RPD y la RPL en Rusia cuando se supon铆a que a煤n no hab铆a dicho esa parte en voz alta.

Yesterday, on February 21, an extraordinary meeting of the Russian Security Council was held. As part of this theatrical act, Putin forced his closest servants to publicly 鈥渁sk鈥 him to recognize the independence of the so-called 鈥減eople鈥檚 republics鈥 of the Luhansk People鈥檚 Republic [LPR] and Donetsk People鈥檚 Republic [DPR] in eastern Ukraine.

It is quite obvious that this is a step towards the further annexation of these territories by Russia鈥攏o matter how it is formalized (or not formalized) legally. In fact, the Kremlin ceases to consider the LPR and DPR part of Ukraine and finally makes them its protectorate. 鈥淔irst the recognition of independence, then annexation鈥: this sequence was already worked out in 2014 in Crimea. This is also clear from Naryshkin鈥檚 stupid reservations at the meeting of the Security Council (鈥淵es, I support the entry of these territories into the Russian Federation 鈥)[1]. Since the meeting, as it turned out, was broadcast on tape [rather than live], and these 鈥渞eservations鈥 were not cut out, but left in鈥攖he hint is clear.

In an 鈥渁ppeal to the people鈥 that same evening, Putin seemed to 鈥渁gree鈥 with these requests and announced the recognition of the LPR and DPR as independent states. In fact, he said the following: 鈥淲e are taking a piece of the Donbass, and if Ukraine rocks the boat, then let it blame itself, we don鈥檛 consider it a state at all, so we鈥檒l take even more.鈥 According to Putin鈥檚 decree, Russian troops are already entering the territory of the LPR and DPR. This is a clear gesture of threat towards the rest of Ukraine and especially towards the parts of the Lugansk and Donetsk regions still controlled by Ukraine. This is the actual occupation [in the sense that until now, Luhansk and Donetsk were only occupied by proxy].

We do not want to stand up for any states. We are anarchists and we are against any borders between nations. But we are against this annexation, because it only establishes new borders, and the decision on this is made solely by the authoritarian leader鈥擵ladimir Putin. This is an act of imperialist aggression by Russia. We have no illusions about the Ukrainian state, but it is clear to us that it is not the main aggressor in this story鈥攖his is not a confrontation between two equal evils. First of all, this is an attempt by the Russian authoritarian government to solve its internal problems through a 鈥渟mall victorious war and the accumulation of lands鈥 [a reference to Ivan III].

It is quite probable that the Kremlin regime will stage some kind of spectacle of a 鈥渞eferendum鈥 on the annexed lands. Such performances already took place in the DPR and LPR in 2014, but not even Moscow recognized their results. Now, apparently, Putin has decided to change that. Of course, there can be no talk of any 鈥渇ree and secret voting鈥 in these territories鈥攖hey are under the control of militarized gangs completely dependent on Moscow. Those who were opposed to these gangs and against integration with Russia were either killed or forced to emigrate. Thus, any 鈥渞eferendum on the return of Donbass like a lost ship to its native harbor鈥 will be a propaganda lie. The residents of Donbass will be able to formulate their decision only when the troops of all states鈥攁nd first of all the Russian Federation鈥攍eave these territories.

The recognition and annexation of the DPR and LPR will not bring anything good to the inhabitants of Russia itself.

First, in any case, this will lead to the militarization of all spheres of life, even greater international isolation of Russia, sanctions and a decline in general well-being. Restoring the destroyed infrastructure and taking the 鈥減eople鈥檚 republics鈥 into the state budget will not be free, either鈥攂oth will cost billions of rubles that could otherwise be spent on education and medicine. Have no doubt: the yachts of the Russian oligarchs will not become smaller, but everyone else will begin to live worse.

Second, the likely aggravation of the armed confrontation with Ukraine will mean more dead and wounded soldiers and civilians, more destroyed cities and villages, more blood. Even if this conflict does not escalate into a world war, Putin鈥檚 imperial fantasies are not worth a single life.

Third, this will mean the further spread of the so-called 鈥淩ussian world鈥: a crazy combination of neoliberal oligarchy, rigid centralized power, and patriarchal imperial propaganda. This consequence is not as obvious as the rise in the price of sausages and the sanctions on smartphones鈥攂ut in the long run, it is even more dangerous.

We urge you to counter the Kremlin鈥檚 aggression by any means you see fit. Against the seizure of territories under any pretext, against sending the Russian army to the Donbass, against militarization. And ultimately, against the war. Take to the streets, spread the word, talk to the people around you鈥攜ou know what to do. Do not be silent. Take action. Even a small screw can jam the gears of a death machine.

Against all borders, against all empires, against all wars!

Autonomous Action, 2022-02-22

[1] Sergey Naryshkin, head of Russian foreign intelligence, stumbled in response to a question from Putin, accidentally proposing to absorb the DPR and LPR into Russia when he was not supposed to say that part aloud yet.