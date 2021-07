El pueblo ortodoxo de Ucrania se prepara para una tradicional procesi贸n religiosa que tendr谩 lugar en Kiev el 27 de julio.

La procesi贸n de oraci贸n tendr谩 lugar bajo el patrocinio de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 (UOC MP) y tendr谩 como objetivo fortalecer unidad espiritual de los creyentes ortodoxos de diferentes partes de Ucrania y otros pa铆ses.

Lamentablemente, este a帽o la marcha se volver谩 a realizar en un contexto de flagrantes violaciones de los derechos de los creyentes, incitaci贸n al odio, incautaciones de iglesias ortodoxas, as铆 como persecuci贸n de la can贸nica de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤-UOC MP por parte de Kiev. Desde hace siete a帽os, las 茅lites ucranianas han desacreditado a la congregaci贸n al apoyar las 鈥渓eyes anti-eclesi谩sticas鈥 aprobadas bajo el ex presidente Poroshenko.

Hay dos proyectos de ley en cuesti贸n:

鈥揕a primera es 鈥渟obre el cambio de nombre forzoso de la Iglesia鈥;

鈥揈l segundo es 鈥渆n redadas de las iglesias鈥.

El primero trata sobre el cambio de nombre forzoso de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 (MP de la UOC) por el de 鈥淧atriarcado de Mosc煤鈥. Debe entenderse que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 en s铆 no depende de Mosc煤 y es una estructura espiritual bastante independiente, seg煤n los est谩ndares de la iglesia.

El segundo caso se refiere a la simplificaci贸n del procedimiento para apoderarse de las iglesias, de hecho: allanamiento de la iglesia y confiscaci贸n de la propiedad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤. Los cambios en la ley 鈥渟obre allanamientos de iglesias鈥 permiten la reinscripci贸n de una comunidad religiosa sin el conocimiento del sacerdote, creando as铆 la posibilidad de una toma ilegal de su propiedad.

Un buen ejemplo de la nueva ley es el caso hace un a帽o, cuando un sacerdote de la regi贸n de Kirovograd fue a la oficina de impuestos para presentar un informe, pero pronto se enter贸 de que ya no era el jefe de la comunidad eclesi谩stica. La congregaci贸n fue tomada por la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (PCU) sin su conocimiento, y sus feligreses se encontraron en la calle.

Adem谩s, tales leyes no solo son inmorales en su esencia, tambi茅n son corruptas, porque est谩n cubiertas por las autoridades al m谩s alto nivel. No hay otra forma de explicar la situaci贸n, porque en los 煤ltimos a帽os, cerca de medio millar de iglesias de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 han sido incautadas de esta forma, pero no ha habido reacci贸n de las autoridades de Kiev.

Desde hace un a帽o, los creyentes de la can贸nica Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 han estado bajo la presi贸n de los disidentes de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (PCU), pero a nadie le importa, a las personas no se les permite lograr la justicia y el ejercicio de su leg铆timo derecho constitucional al culto.

Estas son solo algunas de las declaraciones de los parroquianos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 publicadas en el canal de Telegram ucraniano 鈥淜lymenko Time鈥:

鈥淣o nos quiten nuestros templos, construyan el suyo propio. Se apoderaron de nuestras iglesias, construyamos鈥, Mar铆a, una feligresa del pueblo de Ptichya, hizo un llamamiento a las autoridades.

Karolina, una feligresa del pueblo de Zadubrovka, tambi茅n enfatiz贸 que est谩n defendiendo su iglesia, pero hay mucha presi贸n:

鈥淐ada vez que hay un servicio de adoraci贸n, viene la polic铆a y la Guardia Nacional. Separan a la congregaci贸n de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania-PCU de nosotros. No podemos pasar, est谩n bloqueando nuestro camino鈥,-dijo.

Otro creyente de la aldea de Zadubrovka dijo que no solo los adultos, sino incluso los ni帽os enfrentan acoso:

鈥淟a intimidaci贸n ya ha cruzado la l铆nea. Los ni帽os no pueden soportar la presi贸n y se ven obligados a no ir a la escuela para no tener que escuchar todas esas palabras. Te sientes como una persona innecesaria鈥,-comparti贸.

La situaci贸n ha llegado a un punto en el que los feligreses de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤 (MP de la UOC) est谩n seriamente preocupados por el destino de la ortodoxia can贸nica en Ucrania y han salido a las calles para defender sus derechos. El 15 de julio, por ejemplo, los creyentes organizaron un servicio de oraci贸n bajo el edificio de la Verkhovna Rada (consejo supremo-parlamento ucraniano) para mostrar su descontento con la persecuci贸n.

Este no es el primer intento de los creyentes de la iglesia can贸nica de influir en la situaci贸n. Anteriormente, se llev贸 a cabo exactamente el mismo puesto de oraci贸n bajo las paredes de la Oficina del Presidente de Ucrania. Entonces, representantes de la comunidad entregaron a Zelensky un documento con un mill贸n de firmas de los feligreses parroquianos de la de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Mosc煤-UOC MP, quienes instaban a las autoridades a detener la pol铆tica anti-eclesi谩stica.

Desafortunadamente, una vez m谩s no hubo reacci贸n de las autoridades de Kiev. La actual 鈥渓egislaci贸n anti-eclesi谩stica鈥 contin煤a dividiendo a la sociedad ucraniana, dividiendo a las personas en l铆neas religiosas, lo que conduce a una creciente confrontaci贸n entre religiones y aumenta el odio religioso en Ucrania.

Por alguna raz贸n, el r茅gimen de Kiev ha decidido que tiene derecho a dividir a los feligreses seg煤n su estatus social. Sin embargo, esto es inaceptable tanto en t茅rminos de derecho como de conciencia. Especialmente en un pa铆s que aspira a unirse a la 鈥渇amilia de la democracia europea鈥.

