–

De parte de La Haine May 7, 2021 53 puntos de vista

Un cop m茅s, els membres de la Plataforma per la Llibertat de Pablo Has茅l, tornem a patir un episodi d’assetjament per part de la Brigada d’Informaci贸 dels Mossos d’Esquadra.

Aquest dissabte, quan uns membres de la Plataforma anaven amb cotxe, un ampli dispositiu dels Mos-sos d’Esquadra amb diverses furgonetes d’ARRO els van aturar per identificar-los i escorcollar-los un per un. Posteriorment, van escorcollar el cotxe de dalt a baix i quan un company els va preguntar el mo-tiu de l’escorcoll els agents no van respondre i es van posar a riure entre ells. Tot seguit, van comen莽ar a fer fotos al vehicle, concretament a la matr铆cula i a les enganxines i pancartes que portaven.

Per貌 aix貌 no acaba aqu铆. Un cop va acabar l’escorcoll van marxar a casa d’una companya i durant el trajecte es van adonar que una furgoneta de l’ARRO i una patrulla els seguia. Al cap d’unes hores la companya va sortir a passejar el gos i la van abordar dos policies de pais脿 cridant-la pel seu nom, dient-li que la coneixien, que ja sabien amb qui anava i que vigil茅s, que tot aix貌 li acabaria portant molts problemes… Intentant ficar-li la por al cos i mostrant clarament que tenien informaci贸 seva.

Durant la darrera setmana, un altre company de la Plataforma va rebre una trucada dels Mossos d’Es-quadra on primerament, li parlaven d’un altre tema, per貌 van acabar dient-li que per la zona on viu es-tan apareixent moltes mostres solid脿ries. Tamb茅 li van dir que ja el tenen identificat i li van proposar quedar per parlar en persona, buscant aix铆, la seva col-laboraci贸 amb la policia, cosa a la que es va ne-gar rotundament.

Tots aquests episodis tenen una clara intencionalitat d’atemorir-nos i frenar la solidaritat tan necess脿ria amb Pablo Has茅l i la constant den煤ncia que s’est脿 realitzant sobre el seu cas. Aix貌, en comptes d’ate-morir-nos ens reafirma m茅s en la nostra lluita. Tot aquest assetjament ens demostra que, com va dir Pablo, vivim en un Estat feixista on la solidaritat conseq眉ent 茅s perseguida i el dret a reuni贸 茅s vulnerat constantment. Si ens tenen tanta por 茅s perqu猫 les coses s’estan fent b茅 i s’est脿 anant en la bona di-recci贸.

Cal assenyalar als responsables de tot aquest assetjament i que en aquest cas 茅s responsabilitat de la Generalitat de Catalunya per molt que es fiquin la careta de dem貌crates i solidaris amb Pablo. S贸n repressors i hem de tractar-los com a tal. Ells no tindran cap mena de mirament a l’hora d’exercir la re-pressi贸 contra els qui lluitem pels drets i llibertats democr脿tiques.

LA SOLIDARITAT LA NOSTRA MILLOR ARMA !