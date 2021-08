–

El pasado viernes 13 de agosto, inesperadamente, comenzaron las expulsiones a Marruecos de unos 800 menores no acompa帽ados que en el mes de mayo entraron masivamente en Ceuta. Expulsiones ordenadas por el Ministro del Interior y avaladas por el Partido Socialista que actualmente gobierna en el Estado espa帽ol.

Numerosas personas, ONGs y organizaciones sociales han solicitado la paralizaci贸n de las

expulsiones de menores que el Ministro Grande Marlaska justifica por un supuesto acuerdo entre

Marruecos y el Estado espa帽ol en el a帽o 2007, acuerdo del que se desconoce hasta el momento su

contenido. Incluso el Ministerio de Derechos Sociales ha pedido que los ni帽os y ni帽as que deseen

volver junto a sus familias en Marruecos, lo hagan con todas las condiciones de seguridad, y los

ni帽os y ni帽as que decidan quedarse en el Estado espa帽ol, lo hagan en condiciones de acogida

digna.

CGT califica de ilegal la expulsi贸n de los y las menores y condena, como no puede ser de otra

manera, la vulneraci贸n de Derechos del Menor por parte del Gobierno espa帽ol a los ni帽os y ni帽as

expulsadas forzosamente y sin garant铆as de protecci贸n. As铆 mismo exigimos que se paralicen las

贸rdenes de retorno de menores a Marruecos y que se garantice el respeto a sus Derechos.

Rechazamos las actuaciones del Ministro del Interior, especialmente las relacionadas con las

personas migrantes que se ven obligadas a huir de sus pa铆ses de origen, y recordamos que el

Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos conden贸 hasta en once ocasiones al Estado

espa帽ol por denuncias de torturas a personas detenidas, seis de ellas siendo Ministro del Interior

Fernando Grande Marlaska.

隆NI UNA EXPULSI脫N DE MENORES M脕S!

隆PROTECCI脫N Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA!

Secretariado Permanente del Comit茅 Confedera