December 14, 2021

El 17 de mayo de 2021, un conflicto geopol铆tico entre el Estado espa帽ol

y el marroqu铆 daba lugar a la apertura de fronteras en Marruecos, con el

consiguiente cruce de personas bajo condiciones inhumanas por las playas

fronterizas entre ambos pa铆ses. Como respuesta el Estado espa帽ol

incrementaba la presencia militar en Ceuta realizando devoluciones en

caliente y dem谩s tratos vejatorios reduciendo a las personas a mera

mercanc铆a. El 30 de agosto de este mismo a帽o, debido a intereses

militares y econ贸micos, se ha generado una situaci贸n insostenible en

Afganist谩n obligando a las personas a abandonar el pa铆s.

Estos son claros ejemplos del papel que cumplen la democracia y el

capitalismo en la gesti贸n de nuestras vidas, mediante el desarrollo de

infraestructuras, control de flujos poblacionales, tratados, leyes y

fronteras. Todo ello genera un importante negocio que busca controlar a

las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus miserables

negociaciones y juegos pol铆ticos.

Parte de este entramado, las infraestructuras desarrolladas por el

estado son los CIES (centros de internamiento de extranjeros). Los CIES

cumplen la funci贸n de almacenar personas migrantes con el fin de

asegurar su deportaci贸n, es decir, una infraestructura desarrollada para

privar de libertad a personas por el hecho de ser extranjeras, siendo

茅sta la culminaci贸n de la violencia racista que el sistema democr谩tico

ejerce con el fin de mantener el orden establecido. En definitiva, los

CIES son un eufemismo de c谩rcel, pues tanto los CIES como las c谩rceles

se insertan bajo la misma l贸gica democr谩tica: la represi贸n de las

personas oprimidas en pro de los intereses de lxs opresores.

Por ello, consideramos necesario oponernos a la existencia de estas

infraestructuras y todo este entramado que solo pretende convertirnos en

mercanc铆a para su control y negocio. Queremos mostrar nuestra

solidaridad con todas las personas que se encuentran encerradas, romper

la monoton铆a impuesta por estos muros, evidenciar las condiciones en que

se encuentran y todo el entramado y negocio que estas c谩rceles esconden.

Buscamos que no queden en el olvido. Queremos transmitirles que no est谩n

solxs y a sus guardianes, que no se sientan impunes.

No queremos las situaciones que se est谩n dando en las fronteras, en los

CIES, en las redadas racistas y en la precariedad al que este sistema

nos condena a las personas oprimidas en el d铆a a d铆a. No queremos que

estas situaciones sean olvidadas, como tampoco queremos olvidar las

diversas revueltas y motines que se han dado en los CIES y las muestras

de solidaridad que se han dado desde fuera, pues es necesario continuar

agitando y luchando ya que el silencio, la obediencia y la inacci贸n nos

hacen c贸mplices de una estructura social que necesita del racismo y del

resto de opresiones para mantenerse en pie.

隆QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS CIES ARDAN!