Un aficionado al cine desde la infancia, fan谩tico por la clandestinidad de la sala oscura, Deligny siempre ha tenido una fascinaci贸n ambigua por este arte. Porque no es exactamente la pel铆cula lo que le interesa, sino las im谩genes. No es la narratividad, el contenido, el sentido, la moraleja de la historia, por decirlo brutalmente, sino lo que escapa al dominio del lenguaje o al predominio de la historia. Deligny se refiere a las im谩genes como gansos. Existen aquellos, salvajes, que levantan vuelo, ya sea ante una amenaza, sea a punto de aparearse, en cualquier caso, en circunstancias que tienen que ver con la supervivencia de la especie. En contrapartida, hay quienes, domesticados, solo retienen de esa capacidad un t铆mido movimiento de alas, siempre abortado. Ya no pueden tomar vuelo. Del mismo modo, las im谩genes: algunas toman vuelo, liberadas de lo que el lenguaje deposita en ellas, ya sea mensajes o contenidos, y otras, domesticadas, civilizadas, demasiado contaminadas por los sentidos que llevan, por los significados que transmiten, por los mensajes de los que son portadoras, por el lenguaje con el que est谩n asociadas, apenas esbozan un movimiento propio. Est谩n enfermas, de tan a cargo de transmitir lo que sea que no les pertenece y les es ajeno[3]. Lo que pierden, con eso, es precisamente el 芦movimiento禄 que est谩 en su origen. Eso es lo que importa, el movimiento sobresaltado, el movimiento de actuar (en lugar de hacer, que apunta a un objetivo). Estas im谩genes 芦libres禄 tienen una memoria- otra, 鈥減rimitiva鈥. 芦Estamos asediados por un pueblo de im谩genes禄, dice 茅l. Estamos poblados por ellas, pero ellas no aparecen, demasiado sumergidas por las im谩genes domesticadas. No es dif铆cil domesticar un ganso, o una imagen. A pesar de esto, los gansos salvajes contin煤an levantando vuelo y cruzan los cielos en formaci贸n geom茅trica, en V. 鈥淟as im谩genes verdaderas, aquellas que no est谩n sobrecargadas de representar lo que sea, tienen, entre ellas, formas que solo esperan las circunstancias oportunas para desplegarse como antes禄[4]. Una de las cuestiones del cine es crear tales circunstancias oportunas.

Pero ser铆a necesario preguntar, antes de eso: 驴de d贸nde vendr铆an tales im谩genes? Primera hip贸tesis a descartar: no provienen de la imaginaci贸n. De ah铆 esta afirmaci贸n lapidaria: las im谩genes no se imaginan. Por supuesto, est谩n las im谩genes imaginadas, incluso por el cineasta- estas son las domesticadas. Pero las im谩genes propiamente dichas, de las que estamos hablando, no son imaginadas, ellas est谩n, son, existen y no se ven. Es decir, no est谩n hechas para ser vistas, no presuponen una alteridad, o un sujeto, ni siquiera el propio sujeto que las porta. Las im谩genes 芦tout court禄, como dice Deligny, existen sin el yo, sin el sujeto, sin ninguna intenci贸n, fuera de todo lenguaje. Si los humanos habitan el lenguaje, y piensan a trav茅s de 茅l, y con la procesi贸n de sentidos, intenciones, encadenamientos, finalidades que conlleva, ciertamente hay otro modo de pensar, preservado entre los autistas, y que se da a trav茅s de las im谩genes. Tales im谩genes no se refieren a un Si, no componen una reflexi贸n鈥 En el reino de tales im谩genes, no hay nadie. He aqu铆 una imagen que no representa, no reproduce, no tiene intenci贸n, no significa, no pertenece a nadie, y que solo puede aparecer en la improvisaci贸n, o inesperadamente, incluso si requiere una preparaci贸n cinematogr谩fica larga y elaborada. Estas im谩genes tal vez aparezcan solo 芦en el medio禄, 芦por casualidad禄, as铆 como la hierba entre las plantas o en los m谩rgenes de las carreteras, como un resto. Son im谩genes que no le piden nada a nadie. 隆禄La imagen existe y no quiere decir nada禄![5], ella est谩 por todas partes y no se puede ver, y persiste. Pero parad贸jicamente, es tambi茅n aquella que huye, y que escapa sobre todo de lo que Deligny llama 芦preneur d麓images禄, aquel que 芦toma禄 im谩genes, o 芦las captura禄, y que llamamos cineasta. Pero, 驴c贸mo puede ser la imagen el alma del cine, si justamente esta imagen 芦verdadera禄 es aquella que huye, escapa, no tiene intenci贸n, no hace historia? De ah铆 la negativa en usar el verbo filmar. Solemos designar ciertas acciones a partir del instrumento que utilizamos (martillar, martillo), y no por el resultado obtenido. Por eso, no decimos librar cuando hacemos un libro. 驴Por qu茅, entonces, designamos la operaci贸n cinematogr谩fica por el resultado en el que desemboca, y no por el proceso del que depende? Tal vez pudi茅semos decir 芦camarar禄, en lugar de filmar, porque al usar la c谩mara podr铆amos hacerlo sin necesariamente apuntar a un resultado, m谩s atentos al proceso que a la finalidad. A Deligny le gustar铆a pensar la toma de im谩genes de forma tal que ellas no se sometiesen a tal o cual objetivo, proyecto, historia, finalidad鈥 Por lo tanto, redescubrir la imagen a pesar de la historia del cine que la inclin贸 a sus designios. Contra el filmar, camarar. No hace falta decir que en el camarar se expulsa precisamente aquello que en el filmar est谩 en el centro, el director, el ego, el yo, el sujeto o su proyecto, su intenci贸n, la obra final, el sentido. En el fondo, la imagen es justamente aquello que generalmente hace falta en una pel铆cula, la imagen es lo que nos falta. Con eso, quiz谩s Deligny sue帽a con un arte en el que no se quisiese, no se dejase, no se apuntase a nada 鈥 Captar algo bajo el signo del inquerer 鈥 Aunque est谩 por todas partes, la imagen es como el 谩tomo, no se ve 鈥 Si camarar sale en busca de la imagen, no significa que la encontrar谩, oculta que ha estado ah铆 durante tanto tiempo por las im谩genes domesticadas, cultas, legitimadas, cuya funci贸n, adem谩s, consiste entre otras cosas en abolir las im谩genes 芦verdaderas禄. No se trata, a trav茅s del camarar, de reencontrar alg煤n objeto perdido, sino un movimiento persistente.

Deligny escribi贸 un libro, un poco a contramano de Heidegger, Acheminement vers l麓image (el de Heidegger鈥檚 en franc茅s fue publicado como Acheminement vers la parole). Pero el confiesa que deber铆a llamarse Acheminement vers l麓imager. 芦Imagear禄 es lo contrario de imaginar 鈥 Imaginar es anticipar im谩genes. Imagear, por otro lado, es como atraer los gansos salvajes, 芦im谩genes perdidas como lo son todos esos infinitivos que escaparon a la domesticaci贸n禄[6]. Tal vez, en el fondo, y esta ser铆a la hip贸tesis radical de Deligny, la imagen es 芦del reino animal禄, en otras palabras, proviene de la memoria de la especie humana y tiene algo en com煤n con todas las dem谩s especies. No se trata de hacer de esto una hip贸tesis cient铆fica, 芦colosal禄, como ser铆a la freudiana, porque en el fondo no importa si es verdadero o falso, importa que esto ayude a deshacer ciertos h谩bitos de 芦imaginar禄 o 芦capturar im谩genes禄 en el modo de filmar. 鈥淟a imagen en el sentido en que la entiendo, la imagen misma, es autista. Quiero decir que ella no habla. Una imagen no dice nada, y, como en el caso de los ni帽os autistas, esta es una raz贸n m谩s para que todos la obliguen a decir no s茅 qu茅. La imagen aguanta firme.禄 La imagen aguanta firme, es decir, ella se resiste a significar aquello que quieren imponerle. En eso hay algo de la 茅tica, t茅rmino confuso, dice Deligny, que nunca us贸 antes de leer a Wittgenstein. 鈥淟a 茅tica es el impulso que nos lleva a chocar contra los l铆mites del lenguaje. Es exactamente el trabajo del creador de im谩genes. Su trabajo esencial es estar impregnado con la idea de que se trata de exceder los l铆mites del lenguaje, y no quedar esclavizado por no s茅 qu茅 sistema simb贸lico. Es preciso atravesar eso. Esto es la 茅tica鈥.[7] Por lo tanto, ir m谩s all谩 o por debajo del lenguaje, esa es la apuesta, ese es el desaf铆o, ese es el impulso. O simplemente reconocer esto: 鈥淟a imagen es la imagen, el lenguaje es el lenguaje. La imagen no se convierte en lenguaje, ni al rev茅s tampoco鈥 Actuar no se convierte en hacer 芦. Hacemos sopa, lavamos platos, hacemos pan. Un autista, incluso si participa a su manera en esos haceres, 鈥渘o hace nada. 脡l act煤a 芦. Actuar contra hacer (Deligny entiende 芦actuar禄 de una manera muy singular, como actividad sin objetivo), imagen contra lenguaje, innato contra civilizado, inquerer contra intenci贸n, etolog铆a contra fenomenolog铆a. Si el estatuto de esas im谩genes a煤n permanece nublado, es porque estamos demasiado enredados en una infinidad de im谩genes (Deleuze las llamar铆a clich茅s) que las recubren. Quiz谩s lo que mejor lo explicita es Deligny contando c贸mo los autistas a veces permanecen delante de los adultos como espectadores de cine o televisi贸n, asistiendo a una novela tediosa que no termina nunca. De repente, se levantan y van a ver el agua corriendo. Es cuando su mirada despierta, extasiada.

Ch茅vrier tiene raz贸n. Para Deligny, la imagen no es algo que est谩 all铆, esper谩ndonos, -ser铆a suficiente entrar al cine para encontrarla. Ella puede o no aparecer, puede revelarse o no en el transcurso de una pel铆cula. Ella no est谩 en la pantalla, sino 芦entre禄 la pel铆cula y el espectador 鈥 Al mismo tiempo, en otro sentido, siempre est谩 ah铆, como trazo permanente de la especie, infra ling眉铆stica, memoria de especie. Quiz谩s el instinto sea precisamente el conjunto de im谩genes infra-culturales que perpet煤an la especie鈥 En otras palabras: el cine permanente de la vida libera im谩genes que, aunque permanentes (en este fondo) son discontinuas (en su aparecer)鈥 驴D贸nde aparecen? En el gesto disociado del discurso, en el m铆nimo gesto que salta de la rutina (de ah铆 el t铆tulo de la pel铆cula de Deligny: Le moindre geste).

鈥淧ara Deligny, dice Ch茅vrier, el autismo era una especie de prodigio de la existencia liberada de la reversibilidad del mirar. Janmari (el ni帽o autista que 茅l adopt贸) fue la encarnaci贸n de la verdadera imagen. La verdadera imagen, que aparece, que no representa nada ni a nadie, tampoco necesita ser vista. Ella no precisa ser le铆da, descifrada, interpretada. Tiene una presencia f铆sica, material, ella existe, en un lugar determinado, pero no tiene un contenido a revelar (鈥) La verdadera imagen se libera de la marca del mirar. Se escapa del ojo. Ella no est谩 m谩s en la (recta) l铆nea del mirar, ya que participa en el curso de las cosas, l铆quido o a茅reo. 隆Ella levanta vuelo! La imagen no puede satisfacer el mirar (鈥) Pero ante el af谩n de ver, al ojo voraz puede responder, en otro plano, al 茅xtasis (o alzar el vuelo) de la imagen禄.

El refugio de Deligny en las Cevenas fue una tentativa de 芦destituir el discurso禄, recuerda Ch茅vrier, en un hermetismo quiz谩 compensado por su escritura incesante. Se puede decir que Deligny se dej贸 poseer por Janmari, as铆 como otros han hecho un voto de silencio. Todo esto para oponerse a la ideolog铆a, a los discursos llenos de palabras de orden, la movilizaci贸n militar que se oculta en el lenguaje, en las instituciones que crea, en el partidismo finalista y voluntarista que los autistas ponen en jaque. Deligny 鈥渟ue帽a con liberar la imagen de la previsi贸n verbal. Sue帽a con una imagen encarnada que ser铆a el trazo vivo de una existencia desnuda鈥, dice Ch茅vrier. Y con eso, resuena con toda una cr铆tica marxista contra el fetichismo de la mercanc铆a, que hace de la vida una mercanc铆a intercambiable.

Una vez alcanzado este punto, uno se pregunta en qu茅 medida esta perspectiva, experiencia, pr谩ctica, en su dimensi贸n arcaica, puede decirnos algo, hoy, aqu铆, ahora, sobre el estado de la imagen en contextos singulares.

(Continuar谩鈥)

Traducci贸n: Ana Laura Garc铆a

Im谩gen: L鈥裁甽e d鈥瞖n bas. 1969[2]

