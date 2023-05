–

De parte de Periodico Anarquia May 21, 2023 13 puntos de vista

La liturgia que acompa帽a la manifestaci贸n en recordatorio de 芦las v铆ctimas禄 de la dictadura siempre tensiona nuestros 谩nimos. Por principio unx respeta las diferentes manifestaciones que la gente haga, m谩s cuando se levanta la voz (que no parece ser el caso) para en un mismo momento recordar y reflexionar acerca del autoritarismo y la resistencia.

De m谩s est谩 decir que entre lxs desaparecidxs hab铆a convencidxs dem贸cratas y reformistas de todo pelo cosa que no inhabilita para nada su lucha. Tal vez lo que poco se menciona es a aquellxs muchxs que luchaban por la revoluci贸n y que la ritualizaci贸n pol铆tica termina ocultando entre el himno, el silencio y la complicidad con el Capital en un relato acomodado.

Quitar los acontecimientos de su sentido hist贸rico tal vez no sea volver a desaparecer los cuerpos pero si invisibiliza su lucha.

Si las luchas de los sesenta y setenta hubiesen sido por la democracia todxs lxs que quer铆an eliminar la explotaci贸n de la existencia se convierten en errores. Como ingenuxs, manigiadxs, colas de la 茅poca, idealistas, simp谩ticxs ignorantes y fan谩ticxs terminan siendo tratadxs todxs lxs luchadorxs. El relato liberal y progre s贸lo mira su provecho y se caga en la realidad hist贸rica.

La reducci贸n del pasado a un relato tonto nos convierte en tontxs al igual que a lxs desaparecidxs. La instrumentalizaci贸n pol铆tica de la manifestaci贸n, himno nacional, pol铆ticxs, representantes de la explotaci贸n, macabrxs t铆teres del poder estatal y defensorxs del orden impuesto, marchando juntxs, s贸lo hace pat茅tica la jornada.

Quisi茅ramos una memoria para entender, para homenajear y para fortalecer la b煤squeda de una vida mejor, libre y sin dominaci贸n. No se puede reivindicar la dignidad de la lucha del pasado aplastando la del presente. Nuestra responsabilidad no s贸lo est谩 con lxs compas del pasado sino con lxs del presente y futuro.

Hay otra memoria que no intenta ser sectaria sino amplia y profunda, otra memoria que quiere poner sobre la mesa las tensiones, contradicciones y diferencias pero que sobre todo quiere entender para no desnaturalizar la lucha de aquellxs que ya no est谩n. Tambi茅n hay personas que jam谩s utilizar铆an a sus muertxs para justificar una explotaci贸n contra la cual sus compa帽erxs lucharon y murieron, pero no es el caso de muchxs izquierdistas.

Aunque les pese a lxs progres, politicxs, alcahuetes acomodadxs, milicos y empresarixs, a煤n hay una memoria para luchar, a煤n hay dignidad, a煤n hay quienes levantar谩n las banderas de la revoluci贸n social contra lxs viejxs y nuevxs explotadorxs, a煤n hay pu帽os en alto.

Regino Mart铆nez.