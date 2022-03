–

De parte de Anarquia.info March 18, 2022 87 puntos de vista

Bajo nuestras narices los ejércitos imperialistas se están concentrando en Ucrania, no te equivoques, se están preparando, una vez más, para una matanza generalizada. El ejército británico ya está desplegando tropas y armas de «alta tecnología», incluyendo sistemas de misiles que se instalarán a lo largo de la costa ucraniana. El ejército ruso también está concentrando miles de tropas a lo largo de la frontera, preparándose para una guerra total.

Ucrania tiene un interés «estratégico» en la actual crisis energética que envuelve a Europa. Un grupo de oligarcas quiere colocar un nuevo oleoducto que lleve el combustible envenenado por el mundo desde Rusia hasta el oeste. Otro conjunto quiere frustrar estos intentos en beneficio de su propia burguesía nacional. Además, Estados Unidos y el Reino Unido quieren incorporar a Ucrania a la «OTAN», su formación internacional gansteril-imperialista que sólo sueña con la guerra y el saqueo sin fin, especialmente ahora que Afganistán ha sido saqueado en todo su valor, tanto de los combustibles fósiles como de su opio (que sigue inundando las ciudades occidentales, ¡el botín de guerra!). Rusia también tiene brutales ambiciones imperialistas, la única manera de que su repugnante gobierno de autócratas de pacotilla, ladrones y asesinos pueda perpetuarse. Perpetuarse es redibujar la tensión de clase en la sociedad rusa en un nacionalista entre Rusia y «Occidente».

En consecuencia, esto proporciona una excelente cobertura para su patrocinio del verdadero terror de Estado, en lugar de las risibles payasadas en las que se centran los medios de comunicación británicos, de proporcionar asistencia a todos los niveles a los maniquíes grises de los burócratas, todos ellos básicamente intercambiables, que dirigen Bielorrusia y Kazajstán, enriqueciéndose ellos mismos y aquellos que pueden sobornarlos, mientras utilizan su policía para acabar con cualquier signo de agitación valiente.

Sin embargo, hay algunos casos en los que estos poderes están alineados, especialmente en lo que respecta al pequeño hombre fascista de Turquía, Erdogan. Cada vez más, las mafias de la OTAN y de Rusia se ponen de acuerdo para facilitar el reparto de Armenia por parte de Erdogan, en coordinación con su apoderado en las autoridades de Azerbaiyán. No es de extrañar que también estén cada vez más de acuerdo con los derechos del ejército turco para invadir y subyugar los territorios del norte de Siria conocidos como «Rojava». Esta ambición implica particularmente lo que sólo puede llamarse un «genocidio». No debemos imaginar que una fuente de «resolución» a la OTAN y Rusia erizando armamento de alta potencia el uno al otro, no se puede lograr a través de la mediación de Erdogan, reafirmando la alianza general de las potencias establecidas y gángsteres-capitalistas para al menos el «sistema» o el «equilibrio» del poder del otro.

Las autoridades de todos los países involucrados en esta potencial matanza matanza masiva son igualmente frágiles. Todos se pelean en torno a una mesa para repartirse el botín del mundo para asegurar o mantener su riqueza y poder, que es sinónimo de explotación asesina, tanto de la tierra viva como de sus plebeyos y excluidos, «a nivel doméstico» y a través de sus empresas imperialistas. Ninguna de estas potencias mundiales pretende siquiera tener una ideología que lo justifique. Sin el «comunismo» o la «democracia» como justificaciones falsas de su brutalidad, la OTAN y Rusia proceden con un apetito rapaz de control y Y ENTRENAN SU ARMA DESTRUCTIVA DE ALTA TECNOLOGÍA, CADA VEZ MÁS AUTOMATIZADA, NO CONTRA EL OTRO, SINO CONTRA NOSOTROS, la gente atrapada bajo el reino de estos cárteles competidores. ¡bajo el reinado de estos carteles competidores! Los patéticos cobardes que dirigen estos países quieren señalarse unos a otros para aterrorizarnos y hacernos obedecer, y eventualmente, si las cosas siguen así, hacernos marchar hacia la máquina de picar carne de otra guerra imperialista.

PERO SABEMOS EXACTAMENTE QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES. Los contratistas militares, los cuarteles, los bancos, las bases, los fabricantes de armas y nuestros podridos «representantes democráticos». Si queremos poner aunque sea una sola barricada en el camino de su avance por la sangrienta senda en la que estamos embarcados, entonces debemos hacer que la guerra sea costosa para aquellos que a lo largo de la historia han organizado muerte y la destrucción con impunidad, incluso inclinándose para recibir una medalla de la reina en el caso completamente banal de Blair, por sus esfuerzos.

Los compañeros internacionalistas nos han presentado recientemente nobles ejemplos de actuación directa para atacar las capacidades asesinas de los estados europeos.

Un reciente comunicado de Alemania afirma:

«La guerra se acepta con un encogimiento de hombros, como una opción realista. A veces parece que todas estas operaciones militares «sin alternativa» nos han dormido. A veces. Animados por el ataque a la empresa de armas OHB en Bremen en noviembre, decidimos librar la guerra aquí. Por eso, en la madrugada del 7 de diciembre incendiamos una flota de vehículos militares en el barrio de Neustadt, en Bremen, en el aparcamiento de la empresa MAN, que se beneficia de la guerra.

Como dice la vieja frase: lo que arde en Alemania no puede causar daños en otra parte». Seis meses antes, en Suecia:

«En la noche del 27 de agosto incendiamos tres grandes remolques de la corporación británico-holandesa Shell en la gasolinera de la empresa en Lund (Suecia). La razón para tomar a Shell como objetivo de ataque fue la participación de Shell en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 como inversor. Esta acción se llevó a cabo dentro de la Semana Internacional de Solidaridad con los Presos Anarquistas (23-30 de agosto). Nord Stream 2 pertenece a la corporación estatal rusa Gazprom y es un proyecto estratégico del régimen de Putin. Este gasoducto se convertirá en un arma seria en manos de la dictadura. Sin embargo, Shell y varias empresas occidentales más ayudan económicamente al estado ruso…»

Y finalmente desde Suiza hace un par de años:

«Como un hilo negro recorre la historia – la violencia rebelde contra el dominio en todos los colores y matices.A pesar de todos los intentos de integración, toda la represión, toda la aparente A pesar de todos los intentos de integración, de toda la represión, de toda la aparente desesperanza y confusión, la pasión de la libertad sigue ardiendo hoy.

En la noche del sábado al domingo 17.12.2018, este incendio se extendió a dos vehículos: En primer lugar, un coche de Siemens. A lo largo de su historia -de participación activa en el nazismo, la fabricación de equipos de guerra y de control, y el desarrollo de las llamadas tecnologías «inteligentes»- esta empresa ha sido repetidamente objetivo de los insurgentes. En este contexto, el progreso tecnológico es cualquier cosa menos un proceso neutral, sino más bien la siguiente etapa en la historia de la expropiación capitalista. Por otro lado, un camión de reparto de la empresa constructora Implenia, que gana su dinero con la construcción de las actuales cárceles, campos y templos de represión.

¡Que perezca este viejo mundo!

Viva la anarquía».

Podemos ver que atacando los tentáculos de estos monstruos aparentemente abstractos y transnacionales, se puede crear un peligro multiforme para los belicistas que nos gobiernan y explotan. Los ejemplos ya están inscritos en décadas de lucha contra sus proyectos y personas, los métodos son fáciles de poner en práctica. Lo importante es que ESTE ES EL CAMINO DE LA LUCHA REAL CONTRA EL CAPITAL Y SUS GUERRAS. Los estúpidos tejemanejes de la «Coalición Stop the War» ya han hecho su «paz» con un estado de guerra perpetua. NINGUNO de estos grupos activistas, grandes coaliciones, «campañas» de un solo tema, tienen interés en dar al enemigo de clase alguna consecuencia inmediata por su aventurerismo imperial, y por lo tanto, debemos entender que NO TIENEN INTERÉS EN DETENER «REALMENTE» LA GUERRA QUE SE AVECINA.

Con el covid-19(84) comenzando a sobrepasar su uso como «emergencia» para forzarnos a la obediencia, una nueva frontera para apuntalar la largamente caducada legitimidad de nuestros gobernantes y los oligarcas que representan se está revelado.

Se espera que todos se unan contra «Rusia», incluso los anarquistas. tal vez incluso los anarquistas. Y para cuando los «abusos de los derechos humanos», como siempre se denominó eufemísticamente a las violaciones, torturas y devastaciones provocadas por la última guerra de veinte años en Afganistán, enciendan la justa indignación de la conciencia liberal, ya será demasiado tarde.

Este orden podrido, esta prisión de planta abierta llamada «Reino Unido» se ha quedado sin justificaciones para sí mismo: no cree precisamente en nada, y sólo le queda la codicia devoradora del mundo. Mientras los buenos ciudadanos prevarican y desplazan sus noticias, un abismo de nuevos horrores, forjados por nuestra propia pasividad, comienza a hacerse visible. POR EL CONTRARIO, TENEMOS UNA IDEA DE LA LIBERTAD, DE LA DIGNIDAD Y LA PASIÓN, QUE PUEDE DESENTRAÑAR SUS PLANES, QUE YA ESTÁN ESCRITOS, PARA UNA TIERRA ENVENENADA, UN CIELO OSCURO CON DEPREDADORES Y UNA VIDA DEJADA A MERCED DE LOS COBARDES QUE SE CREEN NUESTROS AMOS, UNA VIDA QUE ESTAMOS PERMITIENDO, POR NUESTRA PROPIA INACCIÓN, QUE SE DESPERDICIE EN SUS TRABAJOS MANCHADOS DE SANGRE. QUE SE DESPERDICIE EN SUS LABORATORIOS DE CONTROL MANCHADOS DE SANGRE.

Con carteles, grafitis, contrainformación y todas las técnicas rebeldes y todas las técnicas de rebelión de los actos directos, ¡traigamos sus guerras a casa! Con un análisis ágil y agudo que denuncie al enemigo allí donde se esconde, con estructuras y personas a la vista, y en pequeños grupos organizados informalmente por afinidad, ¡luchemos contra las máquinas de muerte de la OTAN/Rusia!

CONTRA SU GUERRA CONTRA SU PAZ

¡SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y REBELIÓN!

Anarquistas

FUENTE: ACT FOR FREEDOM NOW!

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA