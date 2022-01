La CNT-AIT como organizaci贸n anarcosindicalista, se define como antiautoritaria en sus principios y finalidades aprobados y refrendados en congreso. Y como organizaci贸n nos oponemos y nos opondremos frontalmente a cualquier, ente, corporaci贸n, Estado, naci贸n o gobierno sea el que sea, por muy a la sombra que se encuentre, a que sus prop贸sitos sigan cristalizando en el tejido social, en forma de perdida de derechos y libertades fundamentales para los trabajadores/as y para la sociedad en general.Desde la CNT-AIT no pretendemos coartar a ning煤n ciudadano a que gestione su salud de la manera mas libre y conveniente que cada cual crea, pero lo que s铆 decimos es que nos opondremos a cualquier p茅rdida de derechos y libertades que esta 鈥減andemia鈥 pueda acarrear. El derecho de los ciudadanos a tomar la libre decisi贸n de ponerse o no una vacuna, est谩 hoy d铆a amparado en la Constituci贸n del Estado espa帽ol y por lo tanto, y como no podr铆a ser de otra manera, debe tener los mismos derechos un vacunado que un no vacunado. Y si esto no les gusta, haberlo pensado antes, o que cambien la Constituci贸n a su antojo, como no han tenido reparo alguno en hacerlo cuando sus crisis as铆 lo han requerido. La CNT-AIT est谩 en contra de cualquier tipo de discriminaci贸n, y por lo tanto estaremos en contra de cualquier ley que apunte en esta direcci贸n. Las formas de gestionar las crisis de los Estados, ya las conocemos, basadas todas en ahogar, reprimir y sancionar a la clase trabajadora y a los m谩s pobres, por lo tanto tampoco apoyamos ni creemos en la gesti贸n de esta crisis sanitaria que est谩n llevando a cabo entre unos pocos, cada cual m谩s inepto y m谩s psic贸pata. Como organizaci贸n anti capitalista estamos totalmente en contra de la capitalizaci贸n y la mercantilizaci贸n de cualquier desastre, tales como sus crisis o sus guerras, etc. Hechos, que como ya sabemos tienen una naturaleza end茅mica en sus formas de actuar, las cuales siempre han derivado en lo que ya tod@s conocemos; perdida de derechos fundamentales, pobreza, control social, represi贸n, desigualdad, austeridad solo para algunos, torturas, muerte y un largo sin fin de innumerables acciones siempre dirigidas hacia los mismos, hacia la clase trabajadora y hac铆a la poblaci贸n m谩s vulnerable, implantando la cultura del miedo y haci茅ndola intr铆nseca entre la sociedad como mal end茅mico. La CNT-AIT se opone al pasaporte 鈥渃ovid鈥 y/o a cualquier tipo de pasaporte o documento que pueda acarrear perdida de derechos, desigualdad o discriminaci贸n entre la poblaci贸n y toda la especie humana, entendiendo que no es un m茅todo que tenga que ver con la salud del individuo, ni el conjunto de la sociedad, sino mas bien, con la dominaci贸n y los m茅todos de control de su perversa ingenier铆a social en pro de la divisi贸n de la poblaci贸n que al sistema tanto le conviene. Contra toda autoridad.

CNT-AIT EN MARCHA, Y EN LUCHA.