19 mar 2022

Por Daliri Oropeza | Pie de P谩gina

Miles de personas se reunieron con artes y protestas en la convocatoria zapatista mundial contra las guerras injustas del capital, a prop贸sito de la invasi贸n de Rusia en Ucrania. Llaman a una lucha por todos los pueblos del mundo, dan cuenta de la sensibilidad adquirida con la Traves铆a por la Vida en Europa

Vuelan listones coloridos en el cielo abierto y azul. En medio de un festival de artes por la paz, con el sol que calienta como si ya fuera primavera, resuena un mensaje contra todas las guerras injustas. Miles llegan de una marcha que interrumpi贸 el paseo ciclista dominical con consignas anticapitalistas. El hemiciclo a Ju谩rez est谩 intervenido, a pesar de las vallas, colorido entre las jacarand谩s moradas y los mensajes rojinegros.

鈥淣os sumamos al llamado zapatista de iniciar un proceso de organizaci贸n y participaci贸n para realizar una campa帽a mundial en contra de las guerras del capital, cualquiera que sea nuestra geograf铆a, organizaremos conciertos, encuentros, festivales, reuniones. Todas las artes contra todas las guerras鈥, dice en el micr贸fono el soci贸logo activista Ra煤l Romero.

Es un posicionamiento de las redes citadinas que convocaron a esta l煤dica protesta contra todas las guerras capitalistas, desde Ucrania, Palestina, Kurdist谩n, Siria, el pueblo Mapuche, los pueblos originarios, y cualquier guerra en cualquier rinc贸n del planeta. Baile y teatro reciben a colectivos, estudiantes, integrantes del CNI otom铆es, p鈥檜repechas, masahuas, nahuas, triquis y campesinos o activistas del movimiento urbano popular que llegan por igual.

Desde la ma帽ana del domingo 13, miles de bases el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) salieron a marchar en Yajal贸n, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Altamirano, San Crist贸bal de las Casas, y desde Chiapas alzan la voz:

鈥淪omos millones de hermanos y hermanas en el mundo que sufrimos las mismas guerras injustas del capitalismo, por eso a organizarnos, as铆 podemos decir si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Los grandes capitalistas son unos criminales, salvajes que no sienten ni tocan su coraz贸n por acabar con la humanidad, y destruyendo nuestra Madre Tierra鈥, dice un zapatista en el altavoz de una camioneta que circula entre la humedad de Palenque.

鈥淕obiernos salvajes, no a la invasi贸n de los pueblos del mundo鈥, dice una pancarta documentada en Altamirano.

Los colectivos de Tercios Compas zapatistas documentaron las protestas en donde resaltan pancartas y consignas con exigencias como: 鈥淔uera el ej茅rcito ruso de Ucrania鈥, 鈥淰iva al resistencia del pueblo de Ucrania y Rusia鈥.

鈥淎lto a las invasiones territoriales鈥. 鈥溌iva la humanidad, viva la Madre Tierra, que muera el sistema capitalista, vivan los pueblos del mundo que luchan!鈥, 鈥淎lto a las guerras鈥, 鈥淎poyamos al pueblo de Ucrania y Rusia!鈥.

鈥淧orqu茅 es tan injusta. Porque deja destrucciones horribles de vidas humanas: inv谩lid@s, viud@s, huerfan@s, carest铆a, hambre, enfermedades y todo por intereses capitalistas鈥, dice una gran manta que documentaron en las calles de Ocosingo.

La convocatoria zapatista es muestra de la sensibilidad que adquirieron despu茅s de la Traves铆a por la Vida, cuando recorrieron Europa y la renombraron como Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p. Escucharon todas esas historias de luchas que surgieron despu茅s de las distintas experiencias de guerras, mundiales, civiles, contra los pueblos.

Ni Zelenski ni Putin, dicen los pueblos zapatistas. No toman partido. El EZLN tiene contacto y env铆a apoyo directo a quienes luchan por la vida en Ucrania y Rusia, a quienes consideran sus familiares en resistencia y rebeld铆a. Rompen con la l贸gica del Estado naci贸n para poner por delante a los pueblos y a las luchas en el centro, m谩s all谩 de las fronteras. Rompen con la l贸gica de las noticias falsas (que tambi茅n responden a intereses) al establecer comunicaci贸n directa.

En por lo menos 17 ciudades de Francia, Alemania, Grecia, Italia, Austria, Estado Espa帽ol, activistas hicieron eco de la convocatoria zapatista y salieron a protestar. Esto da cuenta de los lazos que hicieron de manera subterr谩nea, silenciosa, como tejido invisible, en su paso por las distintas geograf铆as del continente europeo.

鈥淐omo zapatistas que somos no apoyamos a uno ni a otro Estado, sino a quienes luchan por la vida en contra del sistema鈥, dicen en el comunicado No habr谩 paisaje despu茅s de la batalla el Subcomandante Insurgente Mois茅s y el SupGaleano.

Los zapatistas logran una sincronizaci贸n de tiempos hist贸ricos que remontan a los movimientos antiguerras, de principios del siglo XX, al final de la Primera Guerra Mundial, como los Bolcheviques en Rusia o los Espartaquistas en Alemania. Retoman como inspiraci贸n de lo mejor de las luchas posguerras con esta movilizaci贸n. En el centro est谩 la l贸gica de liberaci贸n de los pueblos como en aquel entonces, fue la l贸gica de liberaci贸n de trabajadores y obreros.

鈥淗oy nos estamos manifestando contra la guerra injusta que est谩n sufriendo nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Ucrania y de Rusia alla en el continente de Europa. Esa guerra no tiene raz贸n ni causa justa, es por los intereses de los grandes capitalistas, por su ambici贸n de poder, de riqueza, porque los grandes ricos los poderosos los gobiernos y quieren acabar con la humanidad por eso hacen guerras injustas en cualquier parte del mundo, causando la muerte de ni帽os, ni帽as, ancianos y ancianas. No a la destrucci贸n de la Madre Tierra. Alzamos nuestra voz para decir no a las guerras injustas del capitalismo鈥, dice un zapatista ante el micr贸fono.

No es geopol铆tica lo que mueve a la protesta. Es una 茅tica de lucha desde abajo.

Su dolor es nuestro dolor, dicen las mujeres zapatistas: 鈥渁s铆 que hacemos el llamado a que nosotras como mujeres organicemos a nuestros pueblos para movilizarse, cada quien en su geograf铆a y calendario, para parar las guerras injustas, porque las m谩s afectadas somos nosotras las mujeres鈥.

鈥溌espertad, pueblos de Mexico y del mundo!鈥, dice un zapatista. No puedo evitar pensar en la gran manta que despleg贸 el Escuadr贸n 421 al llegar a Europa en el barco La Monta帽a, que dec铆a eso: 鈥淒espertad鈥. Ahora lo reiteran con amplitud.

En un momento en el que parece que las personas est谩n ensimismadas en lo individual por un largo periodo de pandemia, en medio de la crisis econ贸mica, el desastre clim谩tico, esta protesta excepcional convocada por el EZLN es una ventana al mundo (y sus horizontes de esperanza) desde los pueblos.

