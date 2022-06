–

De parte de CNT-AIT Madrid June 12, 2022 173 puntos de vista

En torno a los actos de oposici贸n a la Cumbre de la OTAN, en coherencia con la l铆nea antimilitarista que siempre ha caracterizado al Anarquismo, se va a realizar una

CONCENTRACI脫N

VIERNES, 24 DE JUNIO 鈥 19.00 HORAS

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA

CALLE ALCAL脕, 51 鈥 METRO BANCO

NO NOS GUSTAN LOS MILITARES

No nos gusta la muerte. Por eso no nos gustan los militares. Lo que se viene en denominar profesi贸n de militar no es otra cosa que prepararse para matar, investigar artilugios para matar mejor, y gastar recursos que mejor empleados estar铆an en atender necesidades sociales, que las hay y muchas.

No cabe duda que esta brutalidad proviene de la noche de los tiempos y que a la vista de los tiempos actuales est谩 a煤n lejos de ser superada. 驴Pero c贸mo es posible que esta actividad, de preparaci贸n de la muerte, sea asumida con indiferencia por la poblaci贸n?

Eufemismos como guerra preventiva, victima colateral, teor铆as de la disuasi贸n, fuego amigo, material para orden p煤blico鈥. son solo palabras que esconden otra realidad: el negocio de la fabricaci贸n de armas necesita mover sus almacenes para seguir repartiendo sus beneficios, y para eso genera cada a帽o la muerte y sufrimiento de cientos de miles de seres humanos.

En el contexto de crisis de recursos provocado por el capitalismo en el que nos encontramos, el recrudecimiento del discurso belicista y el aumento en gastos militares solo pueden significar una cosa: m谩s que una soluci贸n social y compatible con la vida en el planeta nos vamos a enfrentar a una era de acaparamiento, por medio de la guerra, como nunca antes hab铆amos vivido.

En este contexto el rechazo del militarismo, sus cr铆menes y del gasto militar son una necesidad de supervivencia.

Hoy m谩s que nunca: 隆隆隆 Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases!!!

CONCENTRACION VIERNES 24 DE JUNIO 19.00 HORAS

CUARTEL GENERAL DEL EJ脡RCITO

CALLE ALCALA, 51 METRO BANCO DE ESPA脩A



LAS EMPRESAS QUE SE ENRIQUECEN CON EL COMERCIO DE ARMAS Y LA GUERRA

Desde las organizaciones anarquistas y antimilitaristas, se est谩 haciendo un esfuerzo por resaltar las contradicciones y aberraciones que suponen los ej茅rcitos, las guerras y el militarismo.

De ellas, nos llega un estudio de las empresas principales (que no las 煤nicas) que se est谩n enriqueciendo con el negocio de la guerra y la muerte.

Mientras las trabajadoras y trabajadores morimos en la explotaci贸n cotidiana y como carne de ca帽贸n en sus guerras, unos cuantos, ricos e inmorales, engordan sus arcas con nuestra sangre.

隆隆GASTOS MILITARES PARA NECESIDADES SOCIALES!!

Listado de entidades colaboradoras con la industria militar:

* Entidades financieras:

BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank, Citibank e ING son los principales financiadores de armas con un total de finaciaci贸n de 11969 millones de euros en el sector armament铆stico registrado entre 2014 y 2019.

Banca March, Caixabank, Banco popular,Banco Sabadell y Bankinter son entidades financieras que tambi茅n invierten en la industria armament铆stica pero en cuant铆as menores.

* Aseguradoras:

Las empresas aseguradoras no solo protegen los intereses de las entidades financieras si no que adem谩s en el estado Espa帽ol operan con un importante volumen de financiaci贸n a empresas armament铆sticas.

Concretamente se trata de 26 aseguradoras NP Paribas Cardif Assurance, AXA, BBVA Seguros, Santander Seguros, Allianz, MetLife, Intensa San Paolo Life, AIG, Aegon, Liberty Seguros, March Vida, BanSabadell Seguros y Vida, VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas, Mapfre (a trav茅s de Bankia), L铆nea Directa, Mediolanum International Life Limited, IberCaja Vida, Assicurazioni Generali, Seguros RGA, Abanca Vida, Cigna Life, Zurich, CHUBB, M煤tua Ma-drile帽a, Helvetia y Lagun Aro.

Todas ellas acumulan directamente o a trav茅s de los bancos a los que pertenecen 29.767 millones de euros en financiaci贸n de armas.

* Grupos empresariales colaboradores:

La industria militar es un motor para el negocio tecnol贸gico es por ello que desde INDRA hasta FCC podemos encontrar varios grupos empresariales que colaboran con el desarrollo de tecnolog铆a aplicada a la industria militar. Las fuerzas armadas espa帽olas requieren cada vez de sistemas de comunicaci贸n, software de simulaci贸n, drones equipo de seguridad de datos鈥 adem谩s de cuerpos de bombas de aviaci贸n, fragatas, repuestos para re abastecimiento de vuelo, proyectiles de artiller铆a etc.

En 2018 parte del presupuesto Estatal y de Indra fue a las siguientes empresas:

鈥 FCC, ABENGOA INNOVACI脫N E INFORM脕TICA EL CORTE INGL脡S: Abengoa colabora con su innovaci贸n en tecnolog铆as de hidr贸geno y pilas de combustible. El corte ingl茅s proporciona a nivel inform谩tico de sistemas C4ISIR para el despliegue de fuerzas de operaciones de campo y de sistemas para la obtenci贸n de datos y la divisi贸n de empresa El Corte Ingl茅s proporciona vestuario, equipamiento y log铆stica decampa帽a. En concreto FCC provee al sector de sistemas de planeamiento de misiones a茅reas, ingenier铆a inform谩tica, etc.

* Empresas desarrolladoras de elementos de la industria militar:

Algunas de las empresas que reciben las financiaciones de bancos y aseguradoras para el desarrollo de armas o para la investigaci贸n e innovaci贸n en la industria armament铆stica son:

鈥 Airbus y Boeing: aeronaves militares

鈥 Maxam: desarrollo de explosivos

鈥 Navantia: desarrollo de buques

鈥 Finmeccanica: aeroespacial

* Alianzas empresariales en el Estado Espa帽ol:

Empresas importantes del sector de la industria militar como EADS a su vez son due帽as del accionariado de medianas empresas o tejen alianzas con otras empresas para poder copar el mercado. Estas empresas son:

Windar, azcue pumps, Tragsa, Tensa, gmv, Degasa, Iberdrola, Sainsel, Cobra, Ctingenieros, INDRA, SENER, Ingeteam, Ghenova ingeria y Abance.

隆BOICOT A LAS EMPRESAS DE LA GUERRA!