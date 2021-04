–

En las 煤ltimas semanas, tres hechos o escenarios se han planteado para demostrarnos que hay distintas posturas entre quienes creemos, con m谩s o menos entusiasmo, que a esta gentuza hay que eliminarla del espacio p煤blico y que su discurso de odio debe ser silenciado. Nos referimos a la pol茅mica acerca de qu茅 hay que hacer cuando visitan nuestros barrios a esparcir su basura y a la difusi贸n o no de sus actos de provocaci贸n como los tan conocidos carteles en la estaci贸n de Cercan铆as de Sol.

Tambi茅n a lo sucedido en el debate en la Cadena SER, cuando Pablo Iglesias (el que inici贸 la carrera pol铆tica en el fango de Intereconom铆a y ha pasado m谩s horas debatiendo con Inda que nosotras repartiendo este peri贸dico) se neg贸 a participar en el debate cuando la despreciable Roc铆o Monasterio no conden贸 las amenazas recibidas por 茅ste. En esto 煤ltimo, no nos meteremos, les dejamos la interpretaci贸n a los que viven de la pol铆tica y de opinar (pero, que Gabilondo se levante antes de la mesa que M贸nica Garc铆a鈥)

Por qu茅 hay que silenciarles

Por autodefensa y por solidaridad.

Por autodefensa, porque todas somos sus objetivos y su victoria, no solo electoral, sino en la normalizaci贸n de sus ideas nos har谩n la vida, por lo menos, un poco m谩s complicada.

Pero tambi茅n por solidaridad: si bien, como dec铆amos a todas nos afecta, no es en la misma intensidad. Nacidos en Espa帽a, con trabajo m谩s o menos precario, no podemos compararnos con lo que va a sufrir un chaval reci茅n llegado de Marruecos si estas bestias no solo pueblan las fuerzas de polic铆a sino que tambi茅n las dirigen.

Por eso, y partiendo de que hay tantas situaciones como personas amenazadas, llamar a combatirles solo mediante el voto, deja fuera de la respuesta a una gran parte de sus afectados. Personas migrantes sin derecho al voto (o sin las herramientas para saber c贸mo ejercerlo), menores, currantes que ni de co帽a van a poder faltar a su trabajo un martes (y no, no todo el mundo conoce ni sabe ejercer el voto por correo) o las que, como anarquistas o anticapitalistas coherentes se niegan/negamos a legitimar este sistema y apoyar una lista creada por la cooptaci贸n de los movimientos sociales.

De la visita a Vallecas鈥

No creemos necesario entrar al detalle de lo qu茅 pas贸 en Vallecas la tarde del 7 de abril. Un breve resumen: Abascal y Monasterio vinieron a la plaza Roja a dar un mitin rodeados de se帽ores con fachaleco venidos de otros lugares. El barrio respondi贸 y la polic铆a, despu茅s de que la gente de Vox rompiera el cord贸n de seguridad, carg贸 contra las vecinas. Despu茅s, lo de siempre, brutalidad policial y detenciones tanto en el lugar de los hechos como en los domicilios d铆as despu茅s.

Lo que nos interesa, a efectos de las reflexiones de este art铆culo, son las distintas posturas sostenidas en los momentos posteriores a conocer que la extrema derecha nos visitaba. Como es l贸gico, y siguiendo la tradici贸n antifascista del barrio (no en vano, de aqu铆 salieron Vicente Cuervo y Carlos Palomino cuando fueron asesinados por protestar contra el fascismo), enseguida se hicieron llamamientos a salir a la calle e impedir el acto de provocaci贸n.

Tambi茅n desde el principio, comenzaron los discursos que llamaban a ignorar el acto para restarle repercusi贸n y que el boicot no fuera utilizado para que la extrema derecha recibiera m谩s atenci贸n en los medios de comunicaci贸n.

Desde aqu铆 creemos que el tiempo de no hacerles caso, si es que en alg煤n momento fue 煤til, ya pas贸. Ahora copan las televisiones, tienen concejal铆as y, lo que es peor, su discurso se ha normalizado y hay gente que cree que es tolerable ser un despreciable racista. Si las vecinas de Vallecas no hubieran impedido que el acto se desarrollara con normalidad, la noticia que hubiera trascendido es que 鈥渓os vecinos de Vallecas reciben a la formaci贸n de Santiago Abascal con los brazos abiertos y acuden a escuchar sus ideas鈥 y ese vecino o comerciante 鈥渦n poco facha鈥 que todos tenemos cerca, hubiera visto normal acercarse a la plaza y confraternizar con espec铆menes como 茅l. Y eso no puede ser porque, aunque nos repitamos, ser un racista, un hom贸fobo, un machista鈥 no puede ni debe ser respetado.

Pero no solo Vox buscaba sacar r茅dito electoral de esa convocatoria. Hay que hacer menci贸n que los partidos del Gobierno (PSOE y Podemos) y M谩s Madrid sacaron un comunicado horas antes de la cita pidiendo no acudir porque 鈥a la ultraderecha se la combate social y electoralmente con la movilizaci贸n electoral鈥. Poco despu茅s, su polic铆a (s铆, los antidisturbios son dirigidos por Delegaci贸n de Gobierno) abr铆a cabezas y deten铆a aleatoriamente a quienes hab铆an desobedecido las llamadas a la pasividad.

La unanimidad entre los opinadores profesionales y pol铆ticos que defend铆an 鈥渘o hacerles el juego鈥 y que nos qued谩ramos en casa, fue rota por un art铆culo de Antonio Maestre (s铆, otro que ha pasado m谩s tiempo con Inda que con su familia) que expresaba con bastante claridad las dudas que surgen con estos actos pero que, entendemos, daba en el clavo al dejar la responsabilidad y la iniciativa a las afectadas: las vecinas vallecanas 鈥Hagan lo que hagan habr谩 un coste, porque no hay una manera ideal de afrontar una provocaci贸n de este tipo y confrontar a la extrema derecha. Si algo se merece Vallecas es el derecho propio a elegir la manera en que decide recibir al fascismo en su propia casa 鈥

鈥 a los carteles de Sol

El otro ejemplo que adelant谩bamos era el vomitivo cartel de Vox de la estaci贸n de Sol y que r谩pidamente fue replicado en las redes sociales y en todos los plat贸s de televisi贸n. Los mismos que nos dec铆an que no pod铆amos caer en su trampa y 鈥渄arles lo que ellos quer铆an鈥 lograron que nadie se quedara sin ver esas ilustraciones y que solo se hablara de si chavales extranjeros recib铆an o no demasiados cuidados. Recogidas de firmas, declaraciones pol铆ticas, denuncias de la Fiscal铆a鈥 fueron menos efectivas que las decenas de manos an贸nimas que no hac铆an c谩lculos electorales y que, poco a poco, taparon el cartel con pegatinas y arrancaron trozos hasta que 茅ste solo exist铆a en las bocas de quienes no quer铆an hacerles 鈥渃asito鈥.