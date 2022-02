–

Juan Garc铆a Oliver (Reus, 1902 鈥 Guadalajara (M茅xico), 1980) fue uno de los ide贸logos y activistas m谩s destacados del anarcosindicalismo catal谩n en la 茅poca en que 茅ste alcanz贸 su m谩ximo vigor e influencia.

Camarero de profesi贸n y militante de la CNT y luego tambi茅n de la FAI, su acceso al ministerio de Justicia del gobierno republicano supuso un trauma para el movimiento libertario que todav铆a incomoda. De todas sus vivencias nos inform贸 ampliamente en su apasionante autobiograf铆a, El eco de los pasos (Ruedo Ib茅rico, 1978), reeditada varias veces y convertida en un cl谩sico, que sigue planteando inc贸gnitas y provocando discusi贸n.

Agust铆n Guillam贸n (Barcelona, 1950) ha analizado la historia del movimiento libertario catal谩n en libros como Los comit茅s de defensa de la CNT (2011), Los Amigos de Durruti. Historia y antolog铆a de textos (2013), Nacionalistas contra anarquistas en la Cerda帽a (2018, en colaboraci贸n con Antonio Gasc贸n) o La matanza del cuartel Carlos Marx (2020), entre otros. En su 煤ltimo trabajo, que acaba de aparecer en el cat谩logo de Calumnia Edicions, Guillam贸n busca una explicaci贸n para la contradicci贸n fundamental en la biograf铆a de Juan Garc铆a Oliver. Resulta dif铆cil entender que un protagonista de la lucha en las calles de Barcelona en julio de 1936, llamara, s贸lo diez meses despu茅s, a la desmovilizaci贸n de los que en esas mismas calles defend铆an las conquistas revolucionarias. Ecos y pasos perdidos de Juan Garc铆a Oliver ahonda en un personaje esencial de la Revoluci贸n social espa帽ola, re煤ne documentos in茅ditos junto a otros de dif铆cil acceso y aporta al fin una respuesta para esta pregunta.

La Catalu帽a revolucionaria

El primer cap铆tulo sintetiza la trayectoria de Juan Garc铆a Oliver. Sindicalista y hombre de acci贸n, 茅l estuvo entre los m谩s comprometidos en la 茅poca de lucha a muerte con los pistoleros del Libre, y fue luego el inventor de la 鈥済imnasia revolucionaria鈥, que encandil贸 a los sectores m谩s insurreccionalistas del movimiento libertario, tildados a veces de 鈥渁narco-bolcheviques鈥. En la batalla por Barcelona, el 19 de julio de 1936, mostr贸 sus dotes de estratega al proponer dejar a la tropa salir de los cuarteles para derrotarla en las calles, como as铆 se hizo. Poco despu茅s, en las asambleas y debates en los que los confederales eligieron el rumbo a seguir tras la victoria, defendi贸 decididamente la opci贸n de 鈥渋r a por el todo鈥, que ser铆a democr谩ticamente rechazada en aras de una colaboraci贸n entre las fuerzas antifascistas.

El nombramiento de Garc铆a Oliver, transcurridos s贸lo unos meses, como ministro de Justicia del gobierno Largo Caballero cambi贸 sin embargo completamente su forma de ver las cosas, y en 1937 el incendiario se convierte en bombero durante los Hechos de mayo, analizados en el cap铆tulo segundo del libro. Fue 茅ste un momento en que la sagrada unidad antifascista propugnada desde las alturas dio al traste con los 煤ltimos logros revolucionarios que hab铆an podido preservarse.

Completando el retrato

Entre los documentos in茅ditos que se presentan se encuentran un extenso relato, elaborado por Garc铆a Oliver en 1966 para el novelista Luis Romero, sobre la batalla por Barcelona, y una carta de ese a帽o al mismo en la que nuestro fa铆sta adjunta un esquema perge帽ado por 茅l del barrio de Pueblo Nuevo, con interesantes datos sobre el origen de la insurrecci贸n del 19 de julio. In茅dito estaba tambi茅n el cuestionario que le remiti贸 el historiador Burnett Bolloten, incluido con las respuestas correspondientes, as铆 como la carta de 1970 a C茅sar Mart铆nez Lorenzo en la que el de Reus expresa la muy negativa opini贸n que le ha producido el libro reci茅n publicado por 茅ste: Les anarchistes espagnols et le pouvoir.

Se re煤nen adem谩s diversos art铆culos, conferencias y discursos de Garc铆a Oliver, entre ellos la arenga radiof贸nica que pas贸 a ser conocida como 鈥渄el beso鈥, del 4 de mayo de 1937, en la que llama al cese de la lucha en las calles de Barcelona, o la conferencia en Valencia de finales de ese mes en la que reflexiona sobre su paso por el ministerio de Justicia. Las actas de reuniones de la CNT en agosto y septiembre de ese a帽o permiten tomar el pulso a la ofensiva gubernamental que se sald贸 con el asalto al cuartel de los Escolapios, sede del sindicato de Transporte, un nuevo episodio represivo en el que Garc铆a Oliver tuvo un papel crucial desde la c煤pula de la CNT. Estos documentos evidencian la inquietud de las bases confederales ante la p茅rdida progresiva de todas las conquistas revolucionarias.

La raz贸n del cambio de postura

Para Agust铆n Guillam贸n, la ruptura en 1937 de la trayectoria revolucionaria de Juan Garc铆a Oliver se debe a que 茅ste, al igual que la inmensa mayor铆a de la militancia cenetista, sustituy贸 entonces sus principios libertarios por la ideolog铆a de la unidad antifascista, centrada en el objetivo 煤nico de ganar la guerra. Guillam贸n es muy cr铆tico con este cambio, que supon铆a de facto renunciar a la revoluci贸n, pero la cuesti贸n esencial a la hora de enjuiciarlo es si hab铆a o no una alternativa revolucionaria viable en aquellas circunstancias.

Garc铆a Oliver siempre aleg贸 que el gran error de la CNT fue no seguir su propuesta de 鈥渋r a por el todo鈥 en el pleno del 21 de julio de 1936, y contempl贸 la historia posterior de sacrificio de la revoluci贸n, como inevitable. De esta forma, seg煤n su criterio, su aceptaci贸n de un ministerio o su colaboracionismo con el gobierno republicano quedaban libres de culpa. Sin embargo, esta pretensi贸n suya de que en julio hubiera sido posible lo que no lo era poco despu茅s no la apoya con ning煤n argumento convincente.

Guillam贸n enfatiza la amargura y frustraci贸n de una revoluci贸n estrangulada por algunos de los que fueron en el pasado sus m谩s fervientes defensores. El escenario es triste ciertamente, pero hoy parece claro que, a pesar de las conquistas que pudieron arrancarse en aquel corto verano del 36, el contexto espa帽ol y europeo brindaba escasas opciones revolucionarias en aquel momento. Y no se puede dejar de reconocer que, en las condiciones que se viv铆an, una guerra civil en la retaguardia republicana, muy dif铆cil de ganar para los libertarios, resultaba a煤n m谩s amarga y frustrante que la renuncia al ideal, porque todos sabemos qui茅nes iban a ser los aut茅nticos beneficiados de esos combates.

M谩s all谩 de las batallas historiogr谩ficas de la guerra civil que todav铆a se luchan, y de opiniones e interpretaciones siempre abiertas a discusi贸n, lo cierto es que Agust铆n Guillam贸n nos ofrece en Ecos y pasos perdidos de Juan Garc铆a Oliver datos novedosos e importantes para aquilatar la figura de uno de los protagonistas m谩s notables de la Revoluci贸n espa帽ola.

Jes煤s Aller

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/

Fuente: https://rebelion.org/contradicciones-de-un-protagonista-de-la-revolucion-social-espanola-de-1936/