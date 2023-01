–

De parte de Nodo50 January 15, 2023 247 puntos de vista

Hoy ha entrado en vigor una reforma del C贸digo Penal que ha tipificado como delito “contratar” trabajadores sin contrato de trabajo, con los t铆picos trucos de empresaurio para evitar contratar laboralmente a sus trabajadores y as铆 no pagarles ni cotizaciones, ni despidos, ni bajas, ni vacaciones…

El m谩s conocido es el truco de los falsos aut贸nomos, pero tambi茅n existen las falsas cooperativas, tan extendidas en alguna comunidad aut贸noma que parece que nadie ve el elefante en la habitaci贸n, as铆 como los falsos becarios, las “empresas multiservicos” o “c谩rnicas” o las falsas ETT, que viven de la cesi贸n ilegal de trabajadores. O algo tan simple como trabajar “sin contrato”.

Como es obvio, todas esas situaciones siempre han sido y siguen siendo reclamables ante los juzgados de lo social y/o denunciables ante la Inspecci贸n de Trabajo, lo que pod铆a y sigue pudiendo conducir a que la empresa pague cotizaciones atrasadas, sanciones, despidos, readmisiones… Pero es que ahora tambi茅n es delito: 鈥淪er谩n castigados con las penas de prisi贸n de seis meses a seis a帽os y multa de seis a doce meses [鈥 Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contrataci贸n bajo f贸rmulas ajenas al contrato de trabajo , o las mantengan en contra de requerimiento o sanci贸n administrativa.鈥 Que ahora sea tambi茅n delito es extraordinariamente importante:

Los delitos tienen autores, pero tambi茅n pueden tener cooperadores necesarios y/o c贸mplices, lo que nos lleva a nuestras conocidas “asesor铆as Pepe”. 驴Os cre茅is que es el ignorante empresaurio el que se estudia la legislaci贸n y le dice a su asesor铆a que va a montar una falsa cooperativa para no pagar cotizaciones ni indemnizaciones de despido? Si tuviera ese nivel, seguramente no necesitar铆a asesor铆a. 驴O es Pepe el de la asesor铆a el que le dice a su cliente empresaurio que hay un truco muy bueno para no pagar que se sabe 茅l porque es un asesor buen铆simo? Las penas por la cooperaci贸n necesaria son las mismas que por la autor铆a y las del c贸mplice son inferiores en un grado. Se puede ser cooperador necesario incluso por omisi贸n. 驴Qu茅 pasa, que Pepe el de la asesor铆a no ve铆a que hab铆a un dentista “aut贸nomo” que curiosamente facturaba todos los meses solo 1.500鈧 a la cl铆nica dental de su cliente? 驴Qui茅n redact贸 los estatutos de la “cooperativa”? Pues eso. 驴Que la asesor铆a pretende algo tan curioso como no tener responsabilidad por los servicios que presta y que cobra? Pues que se lo explique al juez y al fiscal y buena suerte.

Cualquier trabajador falso aut贸nomo, falso becario, falso cooperativista… puede poner una denuncia penal de forma gratuita y en cualquier momento, incluso despu茅s de irse o de que le echen de la empresa. Igual de f谩cil es denunciar eso que denunciar que le han robado el coche. Sin olvidar que tambi茅n puede iniciar paralelamente las acciones correspondientes por lo social (laboral) para que se le considere empleado normal de la empresa. La diferencia es que los empresaurios a veces arreglan los temas en lo social ofreci茅ndole un dinerito muy rebajado al trabajador antes del juicio, a veces con la colaboraci贸n de un abogado “laboralisto” del trabajador; pero el empresaurio y Pepe el de la asesor铆a no van a arreglar el tema penal ofreci茅ndole un dinerito muy rebajado al fiscal.

Quienes pagan las penas de los delitos de las empresas (personas jur铆dicas) son los empresarios (personas f铆sicas). Los que ir铆an a la c谩rcel ser铆an el empresaurio y Pepe el de la asesor铆a .

. Al iniciar acciones por lo penal contra el empresaurio y Pepe el de la asesor铆a, no tendr铆a nada de raro que estos dos se echaran las culpas el uno al otro y que, al hacerlo, dejaran los hechos m谩s claros todav铆a.

A consecuencia de la entrada en vigor de este nuevo delito, no ser铆a de extra帽ar que ahora muchos empresaurios pretendieran regularizar de un d铆a para otro a sus falsos aut贸nomos. Por supuesto sin decirles que lo hacen porque se han acojonado por lo del nuevo delito y/o porque Pepe el de la asesor铆a les ha llamado para avisarles. Lo cual estar铆a muy bien, si no fuera porque al ser empresaurios probablemente pretendieran aprovechar la situaci贸n para que el trabajador firmara un contrato nuevo pero peor, con antig眉edad a cero e incluso con rebaja salarial, para descontarle las cotizaciones de lo que cobraba antes como aut贸nomo. Pues tarar铆 que te v铆. El falso aut贸nomo no tiene obligaci贸n alguna de firmar un contrato nuevo por la sencilla raz贸n de que ya tiene un contrato de trabajo, no de aut贸nomo, porque lo que cuenta es la realidad por encima de lo que digan los papeles. S铆 que podr铆a firmar un contrato en el que se reconociera la antig眉edad total, el salario bruto anteriormente percibido, el convenio correcto, la clasificaci贸n profesional correcta, etc. Es decir, un contrato que no ser铆a nuevo sino que simplemente supusiera poner por escrito lo que antes solo exist铆a en la realidad pero no por escrito. 驴Que la empresa no quiere firmarlo as铆? Es su problema, porque eso no impide al trabajador iniciar las acciones en lo social y en lo penal. 驴Que la empresa echa al trabajador? Tambi茅n es problema de la empresa, porque eso tampoco le impide al trabajador iniciar esas dos acciones.