–

De parte de In-Formacion CGT October 14, 2021 53 puntos de vista

La AN anula la parte del convenio colectivo de contact center que identifica las tareas y trabajos que ser铆an considerados como leg铆timos contratos temporales de obra, por no corresponderse con la actual interpretaci贸n judicial del art.15.1.a ET. Rechaza de esta forma que tengan sustantividad propia todas las campa帽as o servicios contratados por un tercero para la realizaci贸n de actividades o funciones de contact center.

CGT presenta demanda de impugnaci贸n de convenios con la pretensi贸n de que se declare la ilegalidad del art.14.b tras el cambio de doctrina del TS en relaci贸n con los requisitos de autonom铆a y sustantividad propia que justifican los contratos de obra o servicio en el marco de contratas prestadoras de servicio. El TS ven铆a entendiendo que la duraci贸n del contrato de obra o servicio quedaba vinculado a la duraci贸n de la contrata, siendo la finalizaci贸n de esta la causa de extinci贸n de aquel. A partir de la sentencia TS 29-12-20, EDJ 748575 se altera la perspectiva del an谩lisis del problema, centr谩ndolo ahora no en la duraci贸n de la contrata sino en si concurren los requisitos definitorios del contrato temporal de obra. Aprecia, de este modo, que en este tipo de actividades no es posible aceptar ni la autonom铆a ni la sustantividad porque el objeto de la contrata es la actividad ordinaria, regular y b谩sica de la empresa. Resulta, por tanto, il贸gico sostener que el grueso de la actividad tenga el car谩cter excepcional a que el contrato para obra o servicio busca atender.

La CGT entiende que es contrario al actual criterio jurisprudencial el primer p谩rrafo art.14.b del convenio de contact center que establece, respecto del contrato por obra o servicio determinado que 鈥淓sta modalidad de contrataci贸n ser谩 la m谩s normalizada dentro del personal de operaciones. A tales efectos se entender谩 que tienen sustantividad propia todas las campa帽as o servicios contratados por un tercero para la realizaci贸n de actividades o funciones de contact center cuya ejecuci贸n en el tiempo es, en principio de duraci贸n incierta, y cuyo mantenimiento permanece hasta la finalizaci贸n de la campa帽a o cumplimiento del servicio objeto del contrato鈥. Por ello, solicitan la ilegalidad del citado p谩rrafo.

La AN considera que la conclusi贸n a la que llegan los demandantes es acertada ya que la redacci贸n de la norma convencional, al identificar como temporales los contratos vinculados a la campa帽a o servicio contratado se aparta de las actuales exigencias jurisprudenciales. No encuentra inconveniente en mantener la parte del art铆culo que manifiesta que el contrato de obra es la modalidad de contrataci贸n m谩s normalizada dentro del personal de operaciones puesto que no identifique los trabajos o tareas dotados de sustantividad propia susceptibles de encajar en la modalidad de contrato temporal de obra y, por ello, no tiene relevancia pr谩ctica. S铆 anula, en cambio, el resto del contenido del p谩rrafo ya que define e identifica las tareas y trabajos que ser铆an considerados como leg铆timos contratos temporales de obra y que no se corresponde con la interpretaci贸n judicial del art.15.1.a ET.