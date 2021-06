–

Aunque el contrato de relevo debi贸 finalizar cuando el relevado se jubil贸 anticipadamente, no es contrario a la regulaci贸n legal mantener su duraci贸n hasta la finalizaci贸n de la fecha inicialmente prevista en el contrato. El TS considera que se ha respetado la finalidad del contrato de relevo y no se ha causado perjuicio alguno, por lo que no se ha producido una situaci贸n de fraude.

El 5-5-2014, la trabajadora suscribe un contrato de relevo a tiempo parcial del 75% de la jornada, por el acceso a la jubilaci贸n parcial de una trabajadora y con una duraci贸n inicial hasta el 18-4-2018. El 18-4-2017, la trabajadora relevada accede a la jubilaci贸n anticipada con 64 a帽os de edad y la empresa, a partir del d铆a siguiente y sin firmar un nuevo contrato, ampl铆a la jornada de la trabajadora al 100%. El 11-4-2018 la empresa le comunica la extinci贸n de su contrato con efectos 18-4-2018

La trabajadora interpone demanda de despido que es declarado improcedente en la instancia al entender que la empresa debi贸 extinguir el contrato de relevo y hacer otro temporal de un a帽o en lugar de llevar a cabo una novaci贸n. La empresa interpone recurso de suplicaci贸n que es estimado y, en consecuencia, la empresa interpone recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina.

La cuesti贸n que se debate consiste en determinar finalizar un contrato de relevo hasta la fecha de jubilaci贸n ordinaria del relevado, tras acceder 茅ste a la jubilaci贸n anticipada a los 64 a帽os, supone un fraude de ley en la contrataci贸n que convierte la extinci贸n de la relaci贸n laboral en un despido.

Para resolver la cuesti贸n el TS recuerda que su jurisprudencia anterior que al respecto ha establecido lo siguiente:

Que la originaria conexi贸n -que no dependencia- entre los contratos del relevado y el contrato de relevo, es solamente externa y no determina una estricta dependencia funcional entre el contrato de relevo y la situaci贸n jubilaci贸n-empleo parcial. As铆 lo establece el ET art.12.7.b que desvincula la duraci贸n del contrato al del relevista, que ha de ser indefinido o como m铆nimo hasta que el relevado alcance los 65 a帽os. Que los objetivos pretendidos por el legislado son, por una parte, que la jubilaci贸n anticipada, aunque sea parcial, no se traduzca en la p茅rdida de puestos de trabajo y , por otra, que los ingresos de la Seguridad Social no se vean mermados. Que en cumplimiento de estos objetivos, la obligaci贸n empresarial de mantener ese volumen de empleo se extienda hasta que el jubilado parcial alcance la edad que le permita acceder a la jubilaci贸n ordinaria o anticipada total.

En el supuesto enjuiciado, en el que la trabajadora suscribe un contrato suscrito de relevo que se mantiene tras la jubilaci贸n anticipada de la trabajadora relevada, ampli谩ndose su jornada hasta el 100%, sin firmar nuevo contrato, el TS considera que el iter seguido a la contrataci贸n no es contrario a la regulaci贸n legal. Se ha respetado la finalidad de la instituci贸n del contrato de relevo, que finaliz贸 cuando el relevado alcanz贸 la edad ordinaria de jubilaci贸n, con la ampliaci贸n de la jornada desde la jubilaci贸n anticipada, sin causar perjuicio alguno, por lo que concluye que no se ha producido una situaci贸n de fraude y que, por tanto, tampoco el despido puede calificarse como improcedente.