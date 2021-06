–

En cuanto que el contenido y las funciones a desarrollar por el trabajador/a interino son las mismas que las desarrolladas por el sustituido/a, nada justifica un trato salarial desigual, salvo que venga motivado por razones s贸lo concurrentes en el trabajador sustituido. Aunque el convenio prevea un sistema de promoci贸n profesional este no pueden aplicarse para evitar contratar a los interinos con la categor铆a profesional del sustituido.

Los/as trabajadores/as de una entidad bancaria (Banco Sabadell), cuando prestan servicios en virtud de contratos temporales de interinidad, son incluidos en el nivel salarial m谩s bajo del convenio, inferior al de los titulares de los puestos que sustituyen. Para la empresa, esto es as铆 puesto que tanto el convenio colectivo, como el pacto de empresa establecen la necesidad de cumplir determinados requisitos para acceder a un nivel salarial superior, recogiendo la promoci贸n a nivel superior en funci贸n de los a帽os efectivos de prestaci贸n de servicio. Uno de los sindicatos con representaci贸n en la empresa presenta demanda de conflicto colectivo en la solicita que estos contratos de interinidad sean celebrados con el nivel profesional y salarial correspondiente al trabajador sustituido y, en consecuencia, se condene a la empresa al abono de las de las diferencias entre el salario que hubiera recibido el trabajador sustituido y el efectivamente devengado por el interino. La sala de lo social de la AN estima la demanda y la entidad bancaria interpone recurso de casaci贸n ante el TS.

El TS recuerda que el ET equipara entre los derechos de los/as trabajadores/as con contrato duraci贸n indefinida y de duraci贸n determinada (ET art.15.6), se帽alando que, en caso de apreciar discriminaci贸n, la consecuencia es la nulidad de los preceptos reglamentarios o de las cl谩usulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar a situaciones de discriminaci贸n directa o indirecta desfavorables por raz贸n de edad o discapacidad o a situaciones de discriminaci贸n directa (ET art.17) Asimismo, se帽ala que su doctrina establece cuando es evidente que el contenido y naturaleza de las funciones a desarrollar por los trabajadores interinos se corresponde con aqu茅llas que dejan de desempe帽ar los sustituidos y, siendo, pues, comparables las mismas, nada puede justificar un trato salarial desigual que no venga motivado por razones claramente individualizadas, s贸lo concurrentes en el trabajador sustituido e inexistentes en el trabajador interino.

Aplicando esta doctrina al supuesto enjuiciado el TS se帽ala lo siguiente:

No est谩n en discusi贸n pluses o complementos personales, vinculados con las especiales condiciones y cualificaciones del trabajador/a, sino la discrepancia que se produce en el nivel retributivo que se asigna al interino, es decir, la remuneraci贸n inherente al puesto de trabajo. La aplicaci贸n de un acuerdo de empresa no puede suponer una minoraci贸n de los derechos contemplados en el convenio colectivo, del mismo modo que 茅ste ha de respetar los establecidos en preceptos de rango superior. No se ha acreditado que las personas contratadas en r茅gimen de interinidad lo sean para desempe帽ar un puesto diverso a la de la persona titular. Aunque el convenio colectivo establezca un 煤nico grupo profesional, s铆 aparecen funciones diferenciadas entre los distintos niveles, adem谩s, es contrario a la l贸gica sostener que todo el personal realiza las mismas tareas con id茅ntica responsabilidad, formaci贸n y exigencia pero percibe remuneraciones diversas. Tanto las normas aplicables como la doctrina del TS abocan a la equiparaci贸n En concreto: el nivel retributivo de quien desempe帽a un puesto interinamente ha de ser el propio de ese puesto cuando es desempe帽ado por quien sea su titular. El convenio establece un sistema de clasificaci贸n profesional dentro de un grupo profesional 煤nico y la promoci贸n a un nivel superior, que es una cuesti贸n distinta a la exigencia del respeto al mandato legal que impone mantener el nivel que ven铆a aplic谩ndose cuando el puesto de trabajo pasa a ser desempe帽ado por un trabajador/a interino/a. Aunque lo normal sea el acceso a un nivel superior tras haber desempe帽ado durante un tiempo puestos de trabajo con niveles inferiores asignados, el convenio tambi茅n contempla otras posibilidades (acuerdo individual, decisi贸n empresarial). La equiparaci贸n se refiere al nivel retributivo, pero no o los complementos o condiciones que pueden concurrir en el trabajador/a sustituido/a como insistentemente pretende la parte recurrente.

Como consecuencia de ello, el TS concluye, aplicando esta doctrina, que el contenido y naturaleza de las funciones a desarrollar por los/as trabajadores/as interinos/as debe corresponderse con las que dejan de desempe帽ar los/as sustituidos/as y, en cuanto que ambas son comparables, nada justificar铆a un trato salarial desigual cuando no viene motivado por razones individualizadas que solo concurran en el trabajador sustituido e inexistentes en el trabajador interino.