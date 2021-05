CONTRE LA RÉPRESSION DES MAUVAIS GOUVERNEMENTS. SOUTIEN À L’ÉCOLE NORMALE RURALE MACTUMACTZA AU CHIAPAS ET AUX PEUPLES TEPEHUANO ET WIXARIKA AU JALISCO

–

May262021

CONTRE LA R脡PRESSION DES MAUVAIS GOUVERNEMENTS. SOUTIEN 脌 L鈥櫭塁OLE NORMALE RURALE MACTUMACTZA AU CHIAPAS ET AUX PEUPLES TEPEHUANO ET WIXARIKA AU JALISCO

CNI-CIG ET EZLN.

Mai 2021.

A l鈥櫭ヽole normale rurale Mactumactza, Chiapas,

Aux peuples tepehuano et wixarika de San Lorenzo de Azqueltan, Jalisco,

Aux organisations et collectifs de droits humains,

A la Sexta nationale et internationale,

Aux m茅dias,

En tant que peuples originaires que nous sommes, organis茅s au sein du Congr猫s national indig猫ne-Conseil indig猫ne de gouvernement et de l鈥橢ZLN, nous d茅clarons ce qui suit :

PREMI脠REMENT 鈥 Nous exprimons notre rejet des actions r茅pressives du mauvais gouvernement 脿 l鈥檈ncontre de nos fr猫res et s艙urs de l鈥櫭ヽole normale rurale de Mactumactz谩. Une fois de plus, au moyen de la violence, on cherche 脿 faire taire les justes revendications des 茅tudiants d鈥檜ne 茅cole normale. Le 18 mai, le mauvais gouvernement a arr锚t茅 91 茅tudiants de cette 茅cole normale, dont 74 femmes 茅tudiantes. Elles ont d茅nonc茅 avoir 茅t茅 utilis茅es comme butin de guerre par les forces de police r茅pressives qui les ont harcel茅es sexuellement en les d茅shabillant et en leur faisant subir des attouchements. On accuse les 茅tudiant.e.s de l鈥櫭塩ole Normale d鈥檃voir demand茅 de passer leurs examens en pr茅sentiel et non pas en ligne. Une fois de plus, les autorit茅s 茅ducatives et gouvernementales du Chiapas montrent qu鈥檈lles n鈥檕nt aucune id茅e de la situation g茅ographique, politique et sociale de l鈥櫭塼at. Avec cette action, les mauvais gouvernements r茅sument leur plan pour l鈥櫭ヾucation du Mexique rural : r茅pression, mensonges et simulation. 脌 nos fr猫res et s艙urs de l鈥櫭ヽole normale rurale de Mactumactz谩, nous exprimons notre solidarit茅 totale et sans r茅serve ; et nous appelons tous nos compa帽er@s de la Sexta nationale et internationale 脿 se solidariser avec la lutte des 茅tudiants de l鈥櫭ヽole normale rurale de Mactumactz谩. Nous exigeons la lib茅ration inconditionnelle de toutes les personnes d茅tenues.

DEUXI脠MEMENT : En tant que Congr猫s national indig猫ne-Conseil de gouvernement indig猫ne et EZLN, nous saluons la Campagne nationale et internationale pour la justice et le territoire 脿 Azquetlt谩n, municipalit茅 de Villa Guerrero, dans l鈥櫭塼at du Jalisco, au Mexique. L脿, les s艙urs et les fr猫res Wix谩rika et Tepehuana de la communaut茅 indig猫ne autonome r茅sistent pour la vie.

Nous nous joignons 脿 la demande de justice de la communaut茅 indig猫ne face 脿 la protection que les mauvais gouvernements accordent au violent cacique Fabio Flores S谩nchez, alias 芦la polla芦, qui a non seulement vol茅 les terres communales mais a commis de nombreux actes de cruaut茅 graves 脿 l鈥檈ncontre de cette organisation communautaire digne et exemplaire qui a surpris le monde.

Nous faisons n么tre la rage face 脿 l鈥檌njustice et 脿 l鈥檌mpunit茅 que cherchent 脿 renforcer ceux dont l鈥檕bjectif est de privatiser la terre que, comme vous et comme nos anc锚tres, nous avons r锚v茅e collectivement. Nous faisons n么tre leur douleur, li茅e 脿 la souffrance des anciens qui ont vu comment les riches et les puissants ont p茅n茅tr茅 de mani猫re violente et trompeuse dans les terres communales, ainsi qu鈥櫭 la douleur des enfants et petits-enfants aujourd鈥檋ui confront茅s 脿 la menace de la disparition non seulement de la propri茅t茅 collective au profit de quelques propri茅taires et entreprises, mais 茅galement 脿 celle de leur peuple Tepecano dont l鈥檈xistence m锚me est menac茅e.

Nous exigeons que Fabio Flores Sanchez, alias La Polla, ainsi que le commando qui l鈥檃ccompagne, soient jug茅s et punis pour les crimes qu鈥檌ls ont commis contre la communaut茅, tels que les menaces, les attaques arm茅es, les tentatives de meurtre et les d茅possessions de terres.

Nous r茅cusons les campagnes de diffamation 脿 l鈥檈ncontre de la lutte communale pour la d茅fense de la terre qui ont 茅t茅 entreprises par les serviteurs du gouvernement municipal de Villa Guerrero et de La Polla, car comme en d鈥檃utres occasions, elles ont pour objectif de semer la discorde qui permettra la r茅pression, raison pour laquelle nous serons attentifs 脿 ce qui se passe sur leur territoire et nous tenons le cacique Fabio Flores S谩nchez et les fonctionnaires qui le soutiennent pour responsables des dites campagnes et de toute attaque contre la communaut茅.

Nous appelons les collectifs et les organisations solidaires des droits humains, les collectifs de la Sexta nationale et internationale et les r茅seaux de r茅sistance et de r茅bellion 脿 锚tre attentifs et 脿 r茅pondre avec notre parole, nos signatures, notre conscience et notre attention 脿 la campagne que nos fr猫res et s艙urs d鈥橝zquelt谩n adressent au monde, en brandissant le drapeau de l鈥檈spoir.

MACTUMACTZ脕 ET AZQUELT脕N R脡SISTENT !

Sinc猫rement,

Mai 2021

Pour la reconstitution int茅grale de nos peuples

Plus jamais un Mexique sans nous

Congr猫s national indig猫ne 鈥 Conseil indig猫ne de gouvernement.

Arm茅e zapatiste de lib茅ration nationale.

