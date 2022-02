Contribución de Juan Sorroche para la iniciativa en solidaridad con lxs prisionerxs chilenxs realizada en el Bencivenga Ocupado el 26 de noviembre de 2021

Hola Compa帽erxs,

Como contribuci贸n a la discusi贸n de esta iniciativa me gustar铆a hacer algunas reflexiones. Son reflexiones que nacen de la relaci贸n con pr谩cticas compartidas, no s贸lo a palabras, y que creo sea conveniente criticar constructivamente. Estoy convencido de que sin estas intenciones constructivas yo tiendo a hundirme en mis errores y en la frustraci贸n. Por eso creo que estas intenciones sean fundamentales para el desarrollo, la evoluci贸n, tanto de m铆 mismo como de aquellos con quienes me organizo para la lucha. Este es un v谩lido enfoque para el bienestar de s铆 mismos y del grupo, para las relaciones, para la calidad del hacer, para otra naturaleza y sustancia cualitativa. Otra visi贸n. Un enfoque que no es sin贸nimo del diluir de las teor铆as-pr谩cticas o de la confrontaci贸n franca y tambi茅n animada. Este enfoque quiere tender al desarrollo de relaciones concretas en la lucha. Relaciones, como escriben Francisco y M贸nica, como praxis de lucha anarquista basada en el choque con la autoridad en un conflicto permanente que tiene como fundamento la libertad individual. El planteamiento de confirmarse y afirmarse positivamente es una forma de crecer y desarrollar, de una forma menos amarga-pesimista, la rebeld铆a y la lucha contra todo lo que me rodea (aquello nocivo, da帽ino, enemigo), la ciudad, la sociedad capitalista-estatal: 芦EL NEGATIVO禄. En cuanto anarquista rebelde busco el bienestar, la liberaci贸n, a nivel pol铆tico, econ贸mico, social, psicol贸gico-introspectivo-espiritual, el que no puede prescindir del liberarse de esta negatividad auto-destructora que son las relaciones capitalistas-estatales y actuando conscientemente se prueba a liberarse de este pesimismo desfavorable en todos los contextos de nuestras vidas-luchas inculcado por la sociedad capitalista-estatal-colonialista.

Hago este discurso porque creo, estoy convencido, que sea fundamental hoy, aqu铆 y ahora, una transformaci贸n paradigm谩tica en el afrontar las relaciones, los acercamientos entre compa帽erxs y no solo, con todxs y todo. No puedo afirmar de solidarizar con la galaxia anarquista en Italia si no la respeto, no puedo llamar a la unidad de intenciones internacionalmente si despu茅s en la vida y relaciones no pruebo a practicarla. Por supuesto, esto no es simple o f谩cil, es m谩s, pero creo que deber铆a ser metido en pr谩ctica todos los d铆as, de lo contrario, 驴Qu茅 sentido tiene?

Hablo de la negatividad de esta sociedad, de la que somos parte, de hecho que nos tratamos y nos relacionemos como nulidades, cosas, objetos, productos, posesiones, herramientas (de lucha, etc.), todo esto es la base fundamental que rige la sociedad, el sistema del capitalismo-estatal-colonialista. La negatividad, la nulidad, el ser objetos, tratar nuestras interacciones y a otrxs como objetos son din谩micas que hemos aprendido desde peque帽os, por eso tengo que empezar con una mirada a m铆 mismo, a mi ser racista, machista, autoritario, as铆 como al nuevo problema de las relaciones tecnol贸gicas, asumi茅ndolo.

Estos problemas toman muchas formas y muchas ramificaciones (en mi opini贸n, todas relacionadas), problemas complicados de resolver que requerir铆an un an谩lisis profundo y mucha, mucha lucha. Inmediatamente. No creo que la cuesti贸n se pueda resolver o ni siquiera liquidar con superficialidad diciendo: 芦Lo haremos despu茅s, cuando se haga la revoluci贸n禄. O que tender a estos aspectos de la lucha no es parte de la lucha de clases. Creo que decir esto es fruto de una visi贸n estrecha de la lucha de clases. Pero no podemos tampoco SOLO encerrarnos en 芦nuestras comunidades禄, o solo hacer an谩lisis, auto-an谩lisis y afrontar el ser objetos, racistas, homof贸bicos, etc. etc. no andando a la ofensiva de la ra铆z general de la lucha: el capitalismo-estatal-colonialista. Es necesaria la inclusi贸n de todos los niveles de la lucha-vida.

Y yo creo, estoy convencido, que todo eso est谩 en interacci贸n. Por esto tiene que ver con la solidaridad activa que es aquello de lo cual quer铆a hablar al principio del texto. Pero me he desviado un poco. El crecimiento de las relaciones y el desarrollo de la solidaridad activa no deber铆an prescindir de estos an谩lisis y de estas reflexiones. As铆 como no se puede prescindir de la acci贸n concreta, multiforme, que en la uni贸n de intenciones trata de transformarse en pr谩cticas de la A a la Z. La multiformidad es muy cualitativa si se practica de la A a la Z, de lo contrario se convierte en predecible. En esto la huelga de hambre que han propuesto lxs compa帽erxs chilenxs ha sido muy cualitativa tanto en la multiformidad de las pr谩cticas como en el esp铆ritu de cohesi贸n y de complicidad en la praxis antiautoritaria, dentro como fuera, y esta es cualidad m谩s all谩 del resultado. Esto es lo que debe mejorarse y desarrollarse. Porque s茅 que esa lucha no era el fin, sino el comienzo de relaciones de solidaridad fraterna. Estoy orgulloso de haber participado en la lucha. Juntos. Aprovecho esta ocasi贸n para enviar un saludo con respeto y afecto a todos los gestos solidarios y a las individualidades que los han puesto en pr谩ctica, aqu铆 en Italia, en 芦vuestra禄 ciudad, como en los otros lugares del mundo. Es necesario seguir CREANDO relaciones con el objetivo del desarrollo de la lucha y de la galaxia anarquista tanto en Italia, y s茅 que hay enormes dificultades, como a nivel general, internacionalmente. La solidaridad es una visi贸n que necesita un equilibrio que, puesto en pr谩ctica alqu铆micamente, una lo universal con lo espec铆fico y viceversa. Las relaciones de Hermandad que se crean en el concreto de la pr谩ctica, con respeto, con las diversidades, el afecto que nace hacia lxs compa帽erxs luchando juntxs en la mutua solidaridad es calidad y no ret贸rica. No es una opini贸n: es un hecho nacido de la pr谩ctica.

Pero creo que para tener unidad de intenciones, tanto a nivel espec铆fico como general, primero hay que tener fuerza de por s铆 mismos. Yo creo en la unidad de intenciones (y nunca me cansar茅 de discutir con lxs compa帽erxs por esto), pero debe suceder cuando se es fuerte y preparadx, no inpreparadx y fr谩gil buscando la unidad a toda costa. Para la lucha y para liberarse es necesario tener tanto modos, m茅todos y medios, as铆 como la voluntad, el coraje, una gran sensibilidad, fe en la lucha anarquista, pasi贸n y creer en aquello que eres y haces, con quien lo haces. Deber铆amos tener una estrategia global que venga del an谩lisis de la historia y de las condiciones actuales, hemos visto en la pr谩ctica que solo la voluntad, el coraje y la fe en la lucha no son suficientes. Para no estar inpreparados, se necesita organizarse.

Por ahora los saludo a todxs, mando un saludo solidario a Francisco que me he enterado que tiene un problema de salud, a Boris en Francia tambi茅n: 隆fuerza! A Pablo Bahamondes condenado a 15 a帽os, 隆coraje! A M贸nica, Marcelo y lxs compa帽erxs chilenxs, a Gabriel Pompo da Silva y todos lxs compa帽erxs prisonerxs en el mundo! 隆Y a aquellxs que fuera contin煤an a luchar!

SALUD Y ANARQUIA

Juan Sorroche

c谩rcel de Terni, secc. AS2. Italia

8/11/2021