–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga April 3, 2023 27 puntos de vista

Juan Carlos Rois

Tortuga.

Para nadie es ya un secreto que el papel que ocupa el reino de Espa├▒a en la guerra en Ucrania es el de potencia beligerante. Un tanto sui g├ęneris, porque, como veremos, somos de los que tiramos la piedra y escondemos la mano (previamente, claro est├í hemos contribuido a sembrar el escenario de las condiciones para la guerra) pero beligerante y vocinglero como el que m├ís.

Este tipo de presencia de Espa├▒a atizando fuegos, pero haciendo como que no pasaba por all├ş, dicho sea de paso, no es una novedad. El reino de Espa├▒a, am├ęn de haber mandado una divisi├│n a ayudar a Hitler en su d├şa a las fr├şas rusias, ya tras el cambio de r├ęgimen y desde la coronaci├│n del anterior rey hasta la fecha ha participado ya en m├ís de 100 conflictos militares, ha mandado armas a pr├ícticamente todo quisqui, ya sea en donaci├│n o en venta bien lucrativa, y mantiene en la actualidad 17 operaciones militares en el exterior, con un gasto anual descomunal, tanto si miramos la cifra acumulada desde nuestra ┬źprimera┬╗ operaci├│n en el exterior al momento actual (m├ís de 20.000 millones de euros) como si nos fijamos en la utilizada en el ├║ltimo a├▒o ( m├ís de 1200 millones), o la estimada para este a├▒o( superar├í en mucho los 150 o 1600 millones).

Me voy a centrar exclusivamente en inventariar la contribuci├│n que, bien por la prensa, bien por las intervenciones de los portavoces oficiales, bien por los boletines oficiales, conozco.

Ni que decir tiene que la sospecha de que esto es la punta del iceberg y que probablemente la contribuci├│n supera con creces este inventario tiene un s├│lido fundamento, pues la mentira y la manipulaci├│n, sin necesidad de la inteligencia artificial que ahora preocupa, forma parte del discurso oficial hacia lo militar y no parece que tengan ning├║n prop├│sito de la enmienda.

En todo caso, no somos los principales ┬źdonantes┬╗ de armas para mantener la guerra (en concreto estamos en el n├║mero 20 en ayuda militar y en el 15 de ayuda humanitaria a Ucrania) y probablemente el material entregado no es el m├ís moderno del que dispone el ej├ęrcito.

De modo que, tambi├ęn, matamos otro p├íjaro del mismo tiro: detr├ís de la donaci├│n vendr├í la petici├│n de renovaci├│n y m├ís compra de armas, eso s├ş, m├ís caras, m├ís modernas y mort├şferas.

Vamos a ello:

1) Material entregado:

700.000 cartuchos de fusil y ametralladora.



77.000 equipos de invierno ( en otros medios se dice que 100.000 equipos).



Un n├║mero indeterminado de ametralladoras ligeras (probablemente fabricadas por Santa Barbara).



Un n├║mero indeterminado de munici├│n para artiller├şa y carros de 105 y 155 mil├şmetros.



Un n├║mero indeterminado de misiles antia├ęreos Mistral, fabricados por MBDA.



Un n├║mero indeterminado de misiles antibuque Harpoon fabricados por McDonnell Douglas, ahora Boeing Integrated Defense Systems.



Un número indeterminado de máscaras, guantes, medicamentos, alimentos radios portátiles, raciones de combate.



2000 toneladas de Diesel.



1784 chalecos antibala.



1500 chaquetones de invierno.



1370 lanzacohetes C90, fabricados por Istalaza (Espa├▒a).



1300 batas y 800 trajes y detectores NBQ.



55 electrogeneradoreselectros generadores.



20 TOA M 113 (fabricados por FMC Corporation de EE. UU.).



10 veh├şculos ligeros.



10 veh├şculos pesados.



8 obuses remolcados 105/14 M 56 fabricado por Oto Malera (Italia).



6 misiles de artiller├şa antia├ęrea y lanzadores Hawk fabricados por Raytheon (EEUUEE. UU.).



4 ambulancias ligeras.



Un centro de control desplegable para ciberdefensa.



Una bater├şa ASPIDE de defensa a├ęrea, fabricado por MBDA (consorcio de Italia, Francia, Reino Unido y Alemania).



Una ambulancia RG31 (se adquiri├│ por medio de Santa Barbara Sistemas, dependiente de General Dynamics.



Una Ambulancia blindada.



47.9 illones47.9 millones de euros para el Fondo Fiduciario Multidonante del BM en 2022



282 millones de euros al Fondo Europeo de Paz ( el 6,6% del Fondo, que cuenta con 3000 millones) desde donde se compran conjuntamente armas para Ucrania.

2).- Otras colaboraciones militares:

Formaci├│n de 850 militares ucranios en Toledo, Madrid.



Unos El empleo de 31 aviones, entre transporte de material y personal, como heridos y ni├▒os, cerca de 80 camiones y dos barcos.

3) .- Participaci├│n indirecta:

Participaci├│n en la Operaci├│n de vigilancia de la OTAN ┬źPolic├şa A├ęrea del B├íltico┬╗ con aviones F18 y Eurofighter ┬źTyphoon┬╗, normalmente desplegados desde abril a septiembre.



Participaci├│n en la misi├│n ┬źPolic├şa a├ęrea reforzada en Bulgaria y Ruman├şa┬╗ , con el despliegue de 130 efectivos, el control de un radar de control a├ęreo y otros 40 operarios y con aviones Eurofighter.



Participaci├│n en la misi├│n ┬źPresencia Avanzada-Reforzada en Letonia┬╗, con 650 efectivos, carros de combate Leopard 2E, veh├şculos de combate de infanter├şa VCI Pizarro, transportes acorazados, morteros pesados, misiles contra carro, veh├şculos de combate de zapadores y una unidad de defensa antia├ęrea.



Participaci├│n en la operaci├│n de ┬źPresencia naval permanente de la OTAN┬╗; operaci├│n militar que tiene presencia, entre otras, en el mar b├íltico (actualmente sin barcos espa├▒oles) y en el mar negro. Espa├▒a suele participar en estas misiones con la fragata Blas de Lezo, que ahora est├í en Turqu├şa.

4) .- Apoyo diplomático.

Espa├▒a colabora, de forma alineada con la OTAN al apoyo diplom├ítico a la estrategia de guerra y al plan de paz de Ucrania (en realidad en plan de paz de Ucrania, consistente en que Rusia se rinda, pague las indemnizaciones de guerra y llevar a Putin a la justicia internacional por cr├şmenes de guerra, algo que s├│lo es realista si Ucrania gana la guerra por completo y rusia capitula, lo que no parece muy probable).



Prueba de ello ha sido la visita del Presidentepresidente Sánchez a china para explicarle este planteamiento al Presidentepresidente del estado chino.



O, con anterioridad, los paseos de nuestra diplomacia por diversos foros, de la ministra de defensa y su cohorte de palmeros y periodistas agnatol├│gicos y otras autoridades.

5) Compromiso de formaci├│n militar y de entrega de armas

10 tanques Leopard 2 A4 que se empezar├ín a entregar despu├ęs de semana santa.



20 Veh├şculos TOA



Mantener la formaci├│n militar a soldados Ucranios.

6) .- Autorizaci├│n y venta de armas a Ucrania.

Durante 2022, según la última información proporcionada al Parlamento, se exportaron armas a Ucrania por valor de más de 18 millones de euros y se autorizaron otras exportaciones por valor de 209millones, más otros 7 millones en armas de caza.

7) Otros Compromisos adquiridos .

Espa├▒a ha garantizado al Banco Mundial 100 millones para paquete de ayuda a Ucrania constituido por dicho Banco.



Espa├▒a ha acordado aportar otros 45 millones a├▒adidos para el Fondo europeo de Paz conforme a Decisi├│n 2023/231 de 2 de febrero de 203 del Consejo de la Uni├│n europea.



Espa├▒a comprometi├│ ayudascomprometi├│ ayudas de 400 euros mensuales por familia de refugiados en Espa├▒a (no ha cumplido de momento.

8) La apabullante presión mediática y desinformación militarista de la que se encarga el brazo propagandista y los medios de comunicación.

Aqu├ş debemos incluir, junto con el papel de las oficinas de comunicaci├│n del ministerio de defensa y de Presidencia del gobierno, la pl├ęyade de opinantes, militares ┬źexpertos┬╗ y otros engendros que circulan por los medios diciendo la primera perogrullada que se les ocurre y que, en fin, no hace falta que detalle



Y tambi├ęn la ensordecedora invisbilizaci├│n y minorizaci├│n de cualquier expresi├│n cr├ştica y, por supuesto, de las expresiones de resistencia a la guerra que se est├ín produciendo tanto en el escenario b├ęlico de Rusia y Ucrania como en el resto del mundo, incluyendo entre los ninguneados al mism├şsimo papa de Roma que, mira t├║ por d├│nde, se ha posicionado contra la guerra, escrito una enc├şclica (que, dicho sea de paso aunque reconozco que es meterme donde no me llaman, deber├şa hacer mover├ę los culos episcopales y la feligres├şa militante en contra de la guerra al menos con el mismo ardor guerrero con el que piden el voto para los partidos antiabortistas) y hasta un libro contra la guerra en Ucrania que (como es de imaginar) no se ha traducido al menos que sepamos al castellano.

┬┐Esfuerzo de paz o de guerra?

Hecho este inventario apresurado, me parece una obviedad que Espa├▒a no participa en ning├║n esfuerzo de paz, sino en el de atizar la guerra.

Y si no, preg├║ntense por estas cosas:

¿Ha planteado España, más allá de apoyar la visión de la paz que Zelenski pregona, consistente básicamente en que Rusia capitule, pague y encarcele a Putin, alguna medida de paz positiva?

┬┐Ha planteado medidas de desescalada del conflicto?

┬┐Ha planteado medidas de defensa o acogida a los desertores y resistentes a la guerra de ambos bandos?

┬┐Ha planteado alguna estrategia de reconstrucci├│n, reconciliaci├│n y resoluci├│n, como la que la teor├şa de resoluci├│n de guerras y conflictos seguida a partir de la reflexi├│n de Galtung, plantea?

┬┐Ha planteado alguna medida de mediaci├│n y de alto el fuego para facilitarla?

┬┐Ha planteado medidas de reconocimiento de los desmanes en ambos bandos y de reparaci├│n integral tanto a unos como a otros?

┬┐Ha planteado medidas estructurales y culturales para la construcci├│n de una paz positiva y con contenidos y no solo de ausencia de guerra?

┬┐Ha planteado medias de cambio cultural?

┬┐Ha Planteado medidas de desmilitarizaci├│n del conflicto o espacios desmilitarizados y de encuentro?

┬┐ha planteado medias de apoyo a una paz con contenidos que incida en las causas de esta guerra, incluyendo la geopol├ştica de la OTAN y los otros intereses en juego?

En fin, podr├şa seguir haciendo preguntas referidas a los contenidos m├şnimos de una transformaci├│n del conflicto hacia la paz por medios pac├şficos y noviolentos, pero llegan las fiestas semanasantescas y, como cada hijo de vecino, me dispongo a esconderme del horror de los desfiles protagonizados por la legi├│n y otros cuerpos militares y paramilitares y de toda la parafernalia de valores militaristas y violentos con las que nos educan como pueblo embrutecido y no es plan.