CONTRO LA REPRESSIONE DEI MALGOVERNI APPOGGIO ALLA SCUOLA RURALE NORMAL MACTUMACTZÁ IN CHIAPAS E AI PUEBLOS TEPEHUANO Y WIXÁRIKA IN JALISCO.

CONTRO LA REPRESSIONE DEI MALGOVERNI APPOGGIO ALLA SCUOLA RURALE NORMAL MACTUMACTZ脕 IN CHIAPAS E AI PUEBLOS TEPEHUANO Y WIX脕RIKA IN JALISCO.

CONTRO LA REPRESSIONE DEI MALGOVERNI

APPOGGIO ALLA SCUOLA RURALE NORMAL MACTUMACTZ脕 IN CHIAPAS E AI PUEBLOS TEPEHUANO Y WIX脕RIKA IN JALISCO.



CNI-CIG e EZLN

Maggio 2021

Alla Escuela Normal Rural Mactumactz谩, Chiapas.

Ai pueblos tepehuano y wix谩rika di San Lorenzo de Azquelt谩n, Jalisco.

Alle organizzazione e collettivi dei diritti umani.

Alla Sexta Nazionale e Internazionale.

Ai mezzi di comunicazione.

Come popoli originari quali siamo organizzati nel Congresso Nazionale Indigeno-Consiglio Indigeno di Governo ed EZLN 鈥 dichiariamo quanto segue:

PRIMO 鈥 Esprimiamo la nostra totale condanna delle azioni repressive del malgoverno contro i nostri fratelli della Escuela Normal Rural Mactumactz谩. Ancora una volta, con estrema violenza, si cerca di mettere a tacere le giuste richieste delle studentesse e degli studenti della Normal. Il 18 maggio il malgoverno ha fermato 91 studenti, tra cui 74 studentesse. Le ragazze hanno denunciato di essere state trattate come bottino di guerra dai corpi di polizia repressivi, sono state denudate e abusate sessualmente. Le/Gli student@ sono accusat@ di volere gli esami in presenza e non on-line. Le autorit脿 governative educative e governative del Chiapas mostrano ancora una volta che non hanno la minima idea della geografia e della situazione politica e sociale nello Stato. Con questa azione, i malgoverni riassumono il loro piano per l鈥檈ducazione del Messico rurale: repressione bugie e finzione. Ai nostri fratelli e sorelle della Escuela Normal Rural Mactumactz谩 manifestiamo la nostra completa solidariet脿 senza riserve, e rivolgiamo un appello a tutti i nostri compagni e alle nostre compagne della Sexta Nazionale e Internazionale affinch茅 esprimano la loro solidariet脿 con la lotta de@ student@ di Mactumactz谩. Esigiamo la libert脿 incondizionata di tutt@ le/gli arrestat@.

SECONDO 鈥 Come Congresso Nazionale Indigeno-Consiglio Indigeno di Governo e come EZLN salutiamo la Campagna Nazionale e Internazionale per la Giustizia e il Territorio in Azquetlt谩n, nel municipio di Villa Guerrero, nello stato di Jalisco, Messico. L矛 stanno resistendo per la vita le sorelle e i fratelli della comunit脿 indigena autonoma dei wix谩rika e tepehuana.

Ci uniamo alle rivendicazioni di giustizia della comunit脿 indigena di fronte alla protezione che i malgoverni garantiscono al violento cacicco Fabio Flores S谩nchez, alias La Polla; il quale non solo ha rubato i terreni comunali, ma ha commesso anche numerosi e gravi atti di crudelt脿 contro la degna ed esemplare organizzazione comunitaria con la quale hanno sorpreso il mondo. Facciamo nostra la rabbia di fronte all鈥檌ngiustizia e l鈥檌mpunit脿 che vogliono consolidare quelli che hanno come obiettivo quello di privatizzare la terra, terra che come voi e come i/le nostr@ antenat@ sogniamo collettiva. Facciamo nostro il loro dolore per la sofferenza de@ vecch@ che hanno visto i ricchi e potenti invadere con violenza e inganni i terreni comunali; e per il dolore dei figli e dei nipoti, i quali oggi vedono la minaccia non solo di vedere distrutta la propriet脿 collettiva a beneficio di pochi proprietari terrieri e imprese, ma anche di vedere minacciata l鈥檈sistenza stessa del loro popolo tepecano.

Esigiamo che Fabio Flores S谩nchez, alias La Polla 鈥 insieme al gruppo che lo accompagna 鈥 sia giudicato e punito per i crimini che ha commesso contro la comunit脿, come ad esempio le minacce, gli attacchi armati, i tentati omicidi e la sottrazione di terre.

Respingiamo la campagna di diffamazione in atto contro la lotta comunale in difesa della terra lanciata dai servi del governo municipale di Villa Guerrero e di La Polla. D鈥檃ltronde, come hanno dimostrato in altre occasioni, il loro obiettivo 猫 quello di seminare discordia che favorisca la repressione. Pertanto vigiliamo su quello che succede nel loro territorio e riteniamo il cacicco Fabio Flores S谩nchez e i funzionari pubblici che lo supportano, responsabili di queste campagne e di qualsiasi attacco alla comunit脿.

Rivolgiamo un appello ai collettivi e alle organizzazioni solidali dei diritti umani, ai collettivi della Sexta Nazionale e Internazionale, alle reti di resistenza e ribellione, di vigilare e rispondere con la nostra parola, le nostre firme, la nostra coscienza e attenzione alla campagna che i nostri fratelli e sorelle di Azquelt谩n rivolgono al mondo, innalzando la bandiera della speranza.

隆MACTUMACTZ脕 Y AZQUELT脕N RESISTEN!

Attentamente.

Maggio 2021

Per la Ricostruzione Integrale dei Nostri Popoli

Mai pi霉 un Messico senza di Noi

Congresso Nazionale Indigeno- Consiglio Indigeno di Governo

Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale

Traduzione Elena 鈥 Bergamo

