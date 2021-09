–

De parte de EZLN September 6, 2021 100 puntos de vista

Sep062021

Contro la xenofobia e il razzismo, la lotta per la vita

COMMISSIONE SEXTA ZAPATISTA

Messico

4 settembre 2021

A chi di dovere:

In accordo con le Giunte di Buon Governo Zapatiste, il CCRI-CG dell鈥橢ZLN e le comunit脿 indigene zapatiste, dichiariamo quanto segue:

Primo.- Nei giorni scorsi abbiamo assistito al trattamento disumano che lo Stato messicano riserva ai migranti che cercano di fuggire dalla trappola, muta e invisibile, in cui si trovano nella citt脿 di Tapachula, Chiapas, Messico.

Secondo.- Come nei governi precedenti a quello attuale, alle denunce e reclami dei cittadini per queste crudelt脿 il governo messicano promette sanzioni per gli 芦eccessi禄 commessi dagli agenti dell鈥橧stituto Nazionale di Migrazione (INM). Questa promessa 猫 solo un鈥檃ltra bugia. Agli agenti viene detto che 猫 questo che sar脿 detto pubblicamente per evitare la pressione della cosiddetta opinione pubblica, ma che devono continuare con i loro metodi di caccia all鈥檜omo senza timore di conseguenze. Nessun migrante deve andare oltre il Chiapas.

Terzo.- Anche tra gli elementi della Guardia Nazionale c鈥櫭 malcontento. Perch茅 猫 stato detto loro che la loro missione sarebbe stata quella di combattere il crimine organizzato, e ora li usano come cani da caccia che inseguono persone dalla pelle scura. Perch茅 questa 猫 la consegna: dare la caccia a qualsiasi persona con la pelle scura: 芦Fermate qualsiasi fottuto negro che trovate禄, 猫 l鈥檕rdine. 脠 piuttosto una dichiarazione di politica estera.

Quarto.- L鈥檌ndottrinamento degli agenti dell鈥橧stituto Nazionale di Migrazione rasenta il ridicolo. Dicono loro che stanno difendendo il Messico da un鈥檌nvasione, come ha affermato con sicurezza un funzionario dell鈥橧NM. Non farebbe male all鈥橧stituto Nazionale di Migrazione seguire alcune lezioni di storia di base 鈥 ora che c鈥櫭 il ritorno a scuola 鈥 per capire che gli invasori sono del governo degli Stati Uniti che impone questa politica migratoria che contraddice l鈥檌ntera storia della politica estera dello Stato Messicano.

Quinto.- Le manovre dell鈥橧NM per incapsulare le organizzazioni per i diritti umani e la stampa, in modo che non documentino le loro azioni, ci ricordano ci貌 che fece il governo di Salinas de Gortari nei primi giorni del 1994, quando chiuse l鈥檃ccesso alla selva Lacandona per impedire che si sapesse quello che stava facendo. E la caccia all鈥檜omo ai migranti ci ricorda il governo Zedillo che, nel 1995, ci fece inseguire dai cani.

Sesto.- 脠 abbastanza vergognoso che un governo, che si dice progressista, si pieghi alla politica estera del governo nordamericano, a imitazione di ci貌 che facevano i finqueros del Chiapas, ancora pochi anni fa, per sottomettere i loro peones. I dettami religiosi, cos矛 cari l脿 sopra, predicano: 芦che il tuo piede sinistro non sappia chi stai prendendo a calci con il piede destro禄.

Settimo.- Invitiamo ogni persona onesta e sensibile a chiedere che questa situazione si fermi, ora. E che, nella misura delle possibilit脿 di ognuno, si forniscano aiuti umanitari ai migranti.

Da parte nostra, le comunit脿 indigene zapatiste, attraverso le loro 12 Giunte di Buon Governo e la Commissione Sexta Zapatista, hanno raccolto una modesta somma di denaro che sar脿 inviata ad alcuni centri di accoglienza o organizzazioni che svolgono attivit脿 umanitarie con i migranti in Chiapas.

Invitiamo la Sexta Nazionale, le Reti in Resistenza e Ribellione, il collettivo 鈥淟leg贸 la Hora de los Pueblos鈥, le Organizzazioni Non Governative e le persone di buona volont脿 in tutto il mondo, a fare ci貌 che nelle loro possibilit脿, in primo luogo, per fermare la caccia all鈥檜omo condotta dall鈥橧NM con il sostegno della Guardia Nazionale e, in secondo luogo, per migliorare le condizioni di vita della popolazione migrante presente in questa geografia chiamata Messico.

-*-

Proprio come questi fratelli migranti e noi estemporanei, un giorno saremo tutt@ migranti ed estemporanei su questo pianeta. E tutti coloro che non avranno il colore del denaro, saranno perseguitati, braccati, confinati, desaparecidos, eliminati.

Quindi, contro la xenofobia e il razzismo, la lotta per la vita.

Dalle montagne del Sudest Messicano.

Subcomandante Insurgente Mois茅s Subcomandante Insurgente Galeano.

Messico, 4 settembre 2021

Collage basato sull鈥檌mmagine di una carovana di migranti, composta principalmente da haitiani, che percorre una strada nel comune di Tapachula, nello stato del Chiapas, in Messico, il 1 settembre 2021. 漏 EFE/Juan Manuel Blanco



