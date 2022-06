–

Paul Rocher, autor de Gasear, mutilar, someter (Katakrak) i Sergio Garcia, coautor de Metropolice (Traficantes de Sueños) conversen amb Anaïs Franquesa, advocada penalista i experta en drets humans a Irídia.

En les últimes dècades hem vist com la fase neoliberal del capitalisme es refermava en bona part grà cies a la militarització en l’aplicació de la llei i en la privatització de l’espai públic. Les ciutats contemporà nies, pensades pel capital, han estat construïdes per minimitzar la vida en comú. Això porta a una inevitable lluita pel control de l’espai públic: criminalització de la pobresa i la protesta, redades selectives a joves de barris populars… Això ens obre diferents interrogants: Quin lloc ocupa la seguretat en el nostre imaginari? Quines transformacions ha patit el model repressiu en les darreres dècades? Quines alternatives podem oferir des dels espais comunitaris per fer front a aquest model securitari de control?