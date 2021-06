–

ANRed June 9, 2021

En algo m谩s de 72 horas, al menos 50 mil firmas alcanz贸 el petitorio lanzado por la agrupaci贸n Monotributistas Organizados, con el fin de hacer derogar la medida que aplica retroactivamente un incremento del 35,5% en la cuota de las y los trabajadores aut贸nomos y que fuera lanzada por el gobierno nacional a fines de la semana pasada. En el texto se exige que se retroceda con el aumento de los pagos y su aplicaci贸n retroactiva, tambi茅n se demanda una bonificaci贸n del pago de las cuotas mientras contin煤e la emergencia sanitaria, a la vez que se reclama el pago de un seguro al desocupado con garant铆a de acceso al sistema de obras sociales, entre otras consignas. Sobre estos d铆as, la agrupaci贸n anunciar谩 diversas acciones al respecto que dar谩n forma de lucha a la rotunda adhesi贸n al petitorio. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

El hecho desencadenado tuvo su punto de partida d铆as atr谩s, cuando AFIP notific贸 sobre el acrecentamiento en los topes de las categor铆as y las cuotas del monotributo seg煤n la variaci贸n del haber m铆nimo jubilatorio en 2020. Lo curioso se trat贸 de que la aplicaci贸n del mismo fuera de forma retroactiva a enero del 2021, forjando, as铆, una deuda a millones de monotributistas que se encontraban al d铆a con sus obligaciones.

Es que la demora oficial en la determinaci贸n de la nueva escala -que deber铆a haberse fijado a inicios de a帽o- y la flamante decisi贸n de hacerla retroactiva a enero gener贸 m谩s de un mes y medio de deuda que, seg煤n la escala, pueden llegar hasta a los 26 mil pesos.

Ante la noticia, la agrupaci贸n Monotributistas organizados 鈥揳sociaci贸n que re煤ne a distintos trabajadores y trabajadoras bajo esta modalidad- impuls贸 diversas iniciativas en contra de este aumento. Dentro de ellas, el s谩bado pasado, la difusi贸n por redes de un petitorio dirigido al presidente Alberto Fern谩ndez, al ministro de Trabajo Claudio Moroni y a la titular de la AFIP Mercedes Marc贸 del Pont aun贸 el descontento sobre la medida. Hasta la fecha, la cifra alcanza a alrededor de 50 mil firmantes.

芦Ante la segunda ola de esta pandemia y el consecuente parate econ贸mico derivado de la misma, las y los trabajadores monotributistas nos dirigimos a ustedes para solicitarles medidas urgentes para la protecci贸n del sector, uno de los m谩s golpeados por la crisis econ贸mica y social de los 煤ltimos a帽os, cuyas grav铆simas consecuencias se multiplicaron en el escenario pand茅mico. Exigimos: abajo el 35% de monotributazo retroactivo芦, expres贸 el petitorio que caus贸 鈥搚 causa- revuelo en redes.

鈥淓l a帽o pasado arrancamos con un 51% de aumento que impuso Mauricio Macri durante su gesti贸n. Cuando asumi贸 Alberto Fern谩ndez dijo que no lo pod铆a modificar. Ahora agregaron un 35% m谩s en el peor momento para los monotributistas禄, asegur贸 Adriana Lowy, qui茅n integra la agrupaci贸n Prestadores Precarizados de Salud y Educaci贸n, que dio origen a Monotributistas Organizados.

Seg煤n se estima, son cuatro millones los afectados, entre los que se cuentan profesionales de la salud, cuentapropistas, t茅cnicos, prestadores de servicios, dise帽adores gr谩ficos, todas las 谩reas del arte y hasta en el Estado. Por supuesto, all铆 se encuentran innumerables empleadas y empleados encuadrados fraudulentamente como trabajadores aut贸nomos por sus respectivas patronales.

De ello se desprende que los monotributistas no cuentan con ning煤n derecho laboral, ni vacaciones, ni aguinaldo y, de enfermarse, pierden el trabajo.

芦Somos trabajadores que no tenemos ning煤n derecho, ni siquiera me puedo enfermar. A m铆 el Gobierno de la Ciudad me hizo firmar un acta donde dice que si me contagio de coronavirus o lo que fuere tengo que hacerme cargo de todo. Adem谩s, las obras sociales no te quieren tomar como monotributista, porque dicen que aportamos muy poco禄, declar贸 Adriana Lowy.

Asimismo, la agrupaci贸n denunci贸 que la 煤nica medida para ayudar al sector se trat贸 del IFE para las categor铆as A y B, sin ser renovado el subsidio este a帽o. Adem谩s aclaran que de no contar con trabajo efectivo, estos deben seguir pagando.

Ante la cuesti贸n, Monotributistas Organizados invita a continuar con las adhesiones al petitorio y a acompa帽ar el reclamo que tambi茅n exige: 鈥淏onificaci贸n del monotributo en su totalidad durante la cuarentena para todos los trabajadores monotributistas desempleados, restituci贸n del IFE para todo el sector, seguro de desempleo de 40 mil pesos para los monotributistas independientes, licencias pagas para los contratados en relaci贸n de dependencia encubierta mientras dure la emergencia sanitaria y cobertura inmediata e irrestricta por parte de las Obras Sociales a todos los trabajadores monotributistas, cualquiera sea su actual situaci贸n fiscal鈥, concluye el petotorio con fuerte adhesi贸n.