De parte de ANRed March 2, 2023 223 puntos de vista

Investigadoras e investigadores de diferentes universidades argentinas y extranjeras y de centros del Consejo Nacional de Investigaciones Cient├şficas y T├ęcnicas (CONICET) denuncian y repudian una ┬źcampa├▒a estigmatizante y racista que se viene produciendo d├şa a d├şa hacia el pueblo originario Mapuche┬╗. ┬źAdem├ís de desconocer y vulnerar la legislaci├│n existente y los tratados internacionales que reconocen derechos particulares a los pueblos ind├şgenas, estos discursos promueven y replican todo tipo de falacias y tergiversaciones mediante la recuperaci├│n de trabajos que carecen de rigurosidad cient├şfica, o bien de entrevistas a personas que no son especialistas en el tema. Sugestivamente, los mismos han cobrado mayor difusi├│n por parte de diversos sectores pol├şticos, funcionarios p├║blicos y medios de comunicaci├│n en plena campa├▒a electoral, en el contexto de la mesa de di├ílogo abierta en San Carlos de Bariloche y del relevamiento en cumplimiento de la Ley nacional N┬░ 26.160 de ÔÇśEmergencia territorial ind├şgenaÔÇÖ en la provincia de Mendoza┬╗, remarcan. Por ANRed.

Ante lo que consideran una ┬źcampa├▒a racista de desinformaci├│n y tergiversaci├│n de la historia┬ź, investigadoras e investigadores de diferentes universidades argentinas y extranjeras y de centros del Consejo Nacional de Investigaciones Cient├şficas y T├ęcnicas (CONICET) denuncian y repudian una ┬źcampa├▒a estigmatizante y racista que se viene produciendo d├şa a d├şa hacia el pueblo originario Mapuche┬╗, a trav├ęs de una declaraci├│n fechada el 24 de febrero, a la que convocan a sumar adhesiones con firmas y a la cual se puede acceder por aqu├ş.

┬źAdem├ís de desconocer y vulnerar la legislaci├│n existente y los tratados internacionales que reconocen derechos particulares a los pueblos ind├şgenas, estos discursos promueven y replican todo tipo de falacias y tergiversaciones mediante la recuperaci├│n de trabajos que carecen de rigurosidad cient├şfica, o bien de entrevistas a personas que no son especialistas en el tema. Sugestivamente, los mismos han cobrado mayor difusi├│n por parte de diversos sectores pol├şticos, funcionarios p├║blicos y medios de comunicaci├│n en plena campa├▒a electoral, en el contexto de la mesa de di├ílogo abierta en San Carlos de Bariloche y del relevamiento en cumplimiento de la Ley nacional N┬░ 26.160 de ÔÇśEmergencia territorial ind├şgenaÔÇÖ en la provincia de Mendoza┬ź, remarcan.

Es por eso que consideran que ┬źcomo especialistas en estas tem├íticas┬╗ se ven en la obligaci├│n ┬źde responder a las falacias que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la poblaci├│n┬ź.

En esa l├şnea, en primer lugar se├▒alan: ┬źes incorrecto y sesgado clasificar mediante categor├şas nacionales a los pueblos originarios, dado que dichas categor├şas niegan su ancestralidad y preexistencia a los Estados. Numerosas investigaciones arqueol├│gicas demuestran la presencia milenaria de pueblos ind├şgenas localizados a ambos lados de la cordillera de los Andes, y evidencian procesos complejos de interacci├│n social de larga data. Asimismo, los estudios hist├│rico-antropol├│gicos han puesto de manifiesto que la cordillera de los Andes se erigi├│ como frontera varias d├ęcadas despu├ęs de la constituci├│n de los Estados nacionales┬╗.

┬źEn segundo lugar ÔÇô agregan ÔÇô otra de las confusiones ampliamente difundidas consiste en considerar a la identidad mapuche como excluyente desconociendo, de este modo, que diversas parcialidades ind├şgenas (entre las que se incluyen los puelches, los pehuenches, los chiquillanes y los huiliches), as├ş como diversas adscripciones territoriales y parentales, fueron integr├índose bajo la denominaci├│n mapuche (como una identidad englobante) a lo largo del tiempo, sin que necesariamente se eliminen las otras formas de identificaci├│n. Tal como han demostrado investigaciones antropol├│gicas e hist├│ricas actualizadas, en el sur de Mendoza coexisten identificaciones mapuches, mapuche pehuenches y pehuenches y, entre ellas, la mapuche es la m├ís generalizada. Las lecturas extremadamente simplistas que se han difundido recientemente conciben a los pueblos originarios y a sus formas organizativas como si fueran entidades est├íticas y fijas. Desde la d├ęcada del sesenta, sin embargo, las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades han demostrado que las identidades se conforman en t├ęrminos procesuales y relacionales, es decir, que se definen en la interrelaci├│n con ÔÇśotrosÔÇÖ. Al desconocer que el pueblo mapuche se ha ido conformando como una identidad abarcativa, que agrupa a las parcialidades arriba mencionadas, dichas lecturas simplistas carecen de validez cient├şfica. Precisamente, al ignorar la complejidad de los procesos de gran profundidad temporal, as├ş como las relaciones entre distintos pueblos y parcialidades ind├şgenas, solo consideran la supuesta ÔÇśinvasi├│nÔÇÖ en sentido Oeste-Este como ├║nica forma de explicar el cambio cultural┬╗.

Los y las acad├ęmicas tambi├ęn repudian y denuncian ┬źla gravedad de atribuir ciertos rasgos del comportamiento de un pueblo (como la violencia) a factores biol├│gicos o gen├ęticos. Esta aseveraci├│n no solo no responde a ning├║n est├índar de rigurosidad cient├şfica, sino que, adem├ís, tiende a construir diferencias sociales y culturales a partir de supuestas diferencias inmanentes e inmutables. Este tipo de razonamientos pseudocient├şficos promueve discursos supremacistas que ya han demostrado su peligrosidad a lo largo de la historia. Tales razonamientos, adem├ís, se contraponen al marco jur├şdico nacional e internacional vigente sobre los derechos de los pueblos originarios (entre cuyas normativas se encuentra el art. 75 inc. 17 de la Constituci├│n Nacional, las Constituciones provinciales, el Convenio 169 de la Organizaci├│n Internacional del Trabajo, la Declaraci├│n de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Ind├şgenas y la Declaraci├│n Americana de Derechos de los Pueblos Ind├şgenas de la Organizaci├│n de Estados Americanos)┬╗, explican.

Ante esta campa├▒a que se muestar en avance constante, como miembros de la comunidad cient├şfica instan ┬źa la opini├│n p├║blica en general, a los medios masivos de comunicaci├│n y a los funcionarios involucrados a abordar la tem├ítica con la complejidad y responsabilidad que se merece, acorde con los avances cient├şficos de las ├║ltimas d├ęcadas┬╗. Y expresan: ┬źreclamamos, asimismo, que los derechos de los pueblos ind├şgenas, que nuestro pa├şs ha reconocido y legislado, se hagan efectivos┬╗.