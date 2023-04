–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 6, 2023 42 puntos de vista





Desde Bomberos Forestales (BBFF) de la Confederación General del Trabajo (CGT) continuamos presionando a expensas de que el Sector Público de la Generalitat Valenciana (GVA) realizo el informe relativo al convenio que llevamos más de 5 años negociando.

A día de hoy 3 convenios, 3 borradores, el último firmado en navidad de 2022 por una mayoría social de más del 90%, con el cual se llegó a un acuerdo con la empresa pública instrumental SOCIEDAD VALENCIANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS (SGISE) y posteriormente trasladado a la Consellería de Presupuestos y a la Consellería de Servicio Público.

Según nos han informado, Presupuestos da viabilidad a lo negociado por la masa social en lo referente a la masa salarial, en cambio, por parte de Sector Público consideran que hay que hacer algunas modificaciones referentes a las categorías, los grupos, la formación y, en definitiva, diferentes cuestiones que entendemos son técnicas.

A estas alturas no tenemos ningún informe que nos detalle estas cuestiones. Durante la concentración

realizada el pasado martes 4 de abril en la Plaza Nápoles y Sicilia de València, frente el edificio de Función pública de la GVA, nos trasladaron que, en un periodo de entre una y dos semanas, a pesar del periodo inhábil correspondiente a las vacaciones de pascua, nos proporcionarían al conjunto de las Bomberas Forestales, el informe de los técnicos del sector público.

Una vez proporcionado este informe, convocaremos de urgencia una negociación de convenio donde, si es necesario, modificaremos los aspectos a considerar en pro de aprobar definitivamente el convenio.

Ya es hora de que las BBFF tengamos un convenio digno despues de 5 años de negociaciones donde nos han llegado a subrogar 2 convenios de colectivos, como es el caso del de FORESMA y del de TRAGSA de BBFF, sin olvidar las compañeras que no tienen convenio y están en el estatuto de los trabajadores.

No podemos continuar otro año, esperando promesas de nuevas legislatura, en una situación en la que el trabajo de las Bomberas Forestales, cada vez más duro. Necesitamos como agua de mayo un convenio de cara a un verano que se prevé muy duro, teniendo en cuenta que el pasado mes de mayo – un periodo que no se considera de especial alerta – se ha producido 1 gran incendio forestal de más 4.000 hectáreas.

Continuaremos luchando, continuaremos presionando. Por el momento, el día 18 de Abril a las 11:00 horas, habrá una concentración en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Las mejoras laborales, las mejoras en nuestros derechos como trabajadoras, también su mejoras en el servicio y, por lo tanto, mejoras a nivel social.

Ni un paso atrás.

Conveni digne com el aigua de maig

Des de Bombers Forestals (BBFF) de la Confederació General del Treball (CGT) continuem pressionant a expenses de que el Sector Públic de la Generalitat Valenciana (GVA) realitze l’informe relatiu al conveni que portem més de 5 anys negociant.

A dia de hui 3 convenis, 3 esborranys, l’últim firmat en nadal de 2022 per una majoria social de més del 90%, amb el qual es va arribar a un acord amb l’empresa pública instrumental SOCIETAT VALENCIANA DE GESTIÓ INTEGRAL DELS SERVEIS D’EMERGÈNCIES (SGISE) i posteriorment traslladat a la Conselleria de Pressupostos i a la Conselleria de Servei Públic.

Segons ens han informat, Pressupostos dona viabilitat a allò negociat per la massa social referent a la massa salarial, en canvi, per part de Sector Públic consideren que cal fer algunes modificacions referents a les categories, els grups, la formació i, en definitiva, diferents qüestions que entenem son tècniques.

A hores d’ara no tenim cap informe que ens detalle aquestes qüestions. Durant la concentració realitzada el passat dimarts 4 d’abril a la Plaça Nàpols i Sicília de València, front l’edifici de Funció publica de la GVA, ens van traslladar que, en un període de entre una i dos setmanes, malgrat el període inhàbil corresponent a les vacances de pasqua, ens proporcionarien al conjunt de les Bomberes Forestals, l’informe dels tècnics del sector públic.

Una volta proporcionat aquest informe, convocarem d’urgència una negociació de conveni on, si es adient, modificarem els aspectes a considerar en pro de aprovar definitivament el conveni.

Ja es hora de que les BBFF tinguem un conveni digne després de 5 anys de negociacions on ens han arribat a subrogar 2 convenis de col·lectius, com es el cas del de FORESMA i del de TRAGSA de BBFF, sense oblidar les companyes que no tenen conveni i estan en l’estatut dels treballadors.

No podem continuar altre any, esperant promeses de noves legislatura, en una situació en la que el treball de les Bomberes Forestals, cada volta més dur. Necessitem com l’aigua de maig un conveni de cara a un estiu va ser molt dur, tenint en compte que el passat mes de maig – un període que no es considera de especial alerta – s’ha produït 1 gran incendi forestal de més 4.000 hectàrees.

Continuarem lluitant, continuarem pressionant. Pel moment, el dia 18 d’Abril a les 11:00 hores, hi haurà una concentració en la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Les millores laborals, les millores en els nostres drets com a treballadores, també son millores en el servei i, per tant, millores a nivell social.

Ni un pas enerrere.