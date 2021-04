–

El auge del movimiento antiespecista (en defensa de los animales no humanos) plantea debates nuevos para toda una generaci贸n que se politiza al calor de nuevas luchas. Este art铆culo de El Topo es una conversaci贸n con Marta Tafalla (doctora en filosof铆a y profe en la Universidad Aut贸noma de Barcelona), una de las voces m谩s potentes del antiespecismo en el Estado espa帽ol.

Cada vez que un movimiento da un par de pasitos pa鈥檒ante, tendemos a pensar que se est谩 construyendo Roma por primera vez, especialmente cuando no hay memoria de las luchas ni de las victorias conseguidas. Esto sucede en el antiespecismo aunque, como Marta Tafalla nos cuenta, viene desde Pit谩goras y mucho antes. Tambi茅n existe antitauromaquia desde que los toros empezaron a ser toreados, aunque algunxs (como el que escribe) se pensaba que estar en contra de la sangre en el albero era algo muy de los noventa. De la historia del movimiento hablaremos en otra ocasi贸n, aunque est谩 bien dejar por escrito que a este movimiento le queda mucho hilo del que tirar.

De lo que s铆 hemos profundizado con la doctora Tafalla es sobre uno de los debates actuales en el seno del movimiento. 驴Es la ganader铆a extensiva un parche suficiente ante el cambio clim谩tico y todo lo que la industria ejecuta sobre la tierra? 驴Soluciona el problema del maltrato animal? Tafalla nos explica que la ganader铆a extensiva, al igual que la industrial, es un verdadero desastre. Los animales son modificados y criados pensando en la producci贸n, sus vidas siguen siendo mucho m谩s cortas de lo que podr铆an haber sido y, en realidad, nada garantiza una muerte no violenta. Lo cierto es que la ganader铆a extensiva en Espa帽a se dedica a cargar sus animales vivos en barcos que son enviados a morir a Arabia Saud铆, Egipto o Argelia, donde las leyes de proyecci贸n animal son inexistentes.

芦La ganader铆a extensiva tiene otro inconveniente adem谩s del maltrato al animal que cr铆as para comerlo: fomenta tambi茅n la p茅rdida de biodiverdidad, uno de los problemas m谩s grandes que tenemos ahora禄. Tafalla nos explica c贸mo la extensiva necesita grandes cantidades de territorio. 芦Le estamos quitando el espacio a la fauna salvaje que en el planeta representa ya solo el 4% de los mam铆feros禄. Y es que no solo le quitamos espacio con el terreno que ocupa el ganado, hay que sumar tambi茅n los grandes monocultivos de cereal para engordar a estos animales. Frente al 4% del territorio total que ocupan los mam铆feros salvajes, la ganader铆a se encuentra en un 60%. Los seres humanos, por supuesto, ocupamos el 36% restante禄. Una especie 鈥攍a nuestra鈥 empe帽ada en seguir con dietas c谩rnicas al tiempo que no deja de crecer y se aproxima a los 8 mil millones de humanitxs.

驴Es esto viable en un ecosistema? Marta Tafalla nos explica por qu茅 no: 芦En los ecosistemas naturales siempre hay m谩s herb铆voros que carn铆voros, por eso la cadena tr贸fica鈥╡s una pir谩mide. En la base de la cadena est谩n los vegetales, que existen en mayor cantidad. Luego los herb铆voros, en una cantidad menor y, por 煤ltimo, los depredadores que son poblaciones m谩s peque帽as禄. Este sistema es razonable porque consumir carne es, en t茅rminos energ茅ticos, m谩s caro.鈥獷s por esto que los depredadores nunca son una plaga, porque necesitan a muchos herb铆voros. De forma natural, los depredadores se mantienen en poblaciones peque帽as. En el caso de los seres humanos, tenemos una dieta c谩rnica incongruente con una poblaci贸n tan elevada禄.

Y es que para producir un kilo de pollo necesitamos tres veces m谩s tierra que para obtener un kilo de legumbres. En el caso del cerdo, se necesita 9 veces m谩s tierra y con la ternera nos vamos hasta las 32 veces m谩s de extensi贸n de terreno. 驴Tienen sentido entonces las propuestas de ganader铆a extensiva para cuidar del medio?

芦Los ecosistemas se est谩n agotando y con una dieta vegetal los liberar铆amos para que se recuperaran y evitar as铆 el proceso de desertificaci贸n que est谩n sufriendo禄. Y es que no podemos tenerlo todo. Una poblaci贸n de 8 mil millones de personas bien alimentadas no es compatible con una biodiversidad que se conserve a la vez que cuidas al planeta y, con todo ello, seguir comiendo carne. Es imposible. Si quisi茅ramos una dieta basada en la ganader铆a extensiva necesitar铆amos bajar la poblaci贸n de forma radical.

Con la ganader铆a extensiva no podemos alimentar a toda la poblaci贸n mundial. Defenderla es una soluci贸n local que no aborda un problema mundial. 芦Precisamente la ganader铆a intensiva nace para dar carne a toda la poblaci贸n que estaba creciendo a un ritmo elevad铆simo. Por eso la ganader铆a extensiva ocupa una proporci贸n muy peque帽a al lado de la industrial, porque en t茅rminos relativos est谩 alimentando a muy poca gente禄. No parece que sea una soluci贸n.

Desde el feminismo este debate tambi茅n se afronta. Movimientos como el de Ganaderas en Red defienden una ganader铆a extensiva sostenible frente a quienes promueven dietas basadas en vegetales por un lado y a la industria c谩rnica por otro. La doctora Tafalla se muestra firme al respecto, reivindicando un feminismo que no explote a ning煤n ser ni ejerza ning煤n tipo de violencia: 芦La tentaci贸n en el feminismo de reclamar su lugar imitando la forma de dominaci贸n de los varones siempre ha estado ah铆. Creo que es un error porque entiendo que el feminismo debe renunciar a las pr谩cticas de violencia y crueldad y vivir de otra manera. 驴Qu茅 necesidad hay de imitar esto?禄 Tafalla nos recuerda tambi茅n la moda de hace a帽os de las mujeres torero, que origin贸 un gran debate dentro del feminismo. Bajo la premisa de que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que hagan los hombres, se justificaba la incorporaci贸n de ellas a estos espect谩culos basados en la sangre y la crueldad. Otros sectores del feminismo declaraban entonces que no se trata de imitar todo lo que los varones hagan, sino de reinventar la manera de vivir y estar en el mundo, en cambiar los valores. Al igual que sucede con las mujeres que son altos cargos militares y dirigen aut茅nticas cacer铆as contra poblaciones civiles o con las mujeres CEOs de grandes multinacionales que explotan a mujeres que est谩n en el suelo de sus cadenas de producci贸n.

芦Para estas ganaderas hay tambi茅n una alternativa: la agricultura. Las ganaderas provienen en realidad de familias que son ganaderas pero tambi茅n agricultoras, y esa alternativa laboral est谩 por desarrollar. Hay mucho margen para innovar, para recuperar variedades olvidadas de frutas y hortalizas, para apostar por lo ecol贸gico y de cercan铆a y bucear en nuevas t茅cnicas禄.

En este camino sostenible y antiespecista seguro que nos encontramos.

