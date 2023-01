Un a帽o m谩s, miles de personas acudieron a Bilbo de forma masiva para defender los derechos de los presos y presas. 67.000 manifestantes, casi tantos como en la 煤ltima marcha antes de la pandemia, m谩s que en otros a帽os potentes. El contexto general, empezando por c贸mo ha cambiado el virus las relaciones sociales, las prioridades de la gente y las formas de politizaci贸n, pod铆a hacer dudar de que fuese a ser tan masiva. La cuesti贸n de los presos y presas sigue estando en la agenda de la sociedad y los responsables pol铆ticos, los que apoyan esta causa y los que no, deber谩n atender las demandas de justicia. La nueva realidad en las c谩rceles combina noticias buenas y malas de forma desconcertante. El fin del alejamiento va camino de consumarse y las mejoras en las condiciones y en las perspectivas de vida de los y las presas son evidentes. Sin embargo, una parte de la judicatura espa帽ola ha decidido exprimir hasta el final la excepcionalidad jur铆dica. La revocaci贸n de progresiones de grado, el regreso a la c谩rcel, la denegaci贸n de permisos, la construcci贸n de nuevos sumarios鈥 no responden a un esp铆ritu de justicia, sino a uno de venganza. Su principio rector es la crueldad.

Seg煤n diferentes organismos y tratados internacionales, las condenas de c谩rcel tan largas y tan desproporcionadas respecto a otros delitos similares son contrarias a los derechos humanos. Utilizar la motivaci贸n pol铆tica para establecer una legislaci贸n punitiva excepcional no tiene sentido fuera de una l贸gica de guerra. Esta misma semana sal铆a libre tras 40 a帽os preso Karim Younis, el palestino que m谩s tiempo ha pasado encarcelado. Nadie con un m铆nimo de valores democr谩ticos o humanistas deber铆a plantear estrategias que equivalen a las que Israel lleva en Palestina.

Por eso, especialmente en este momento, defender 芦la legalidad vigente禄 es defender una pol铆tica de guerra. El endurecimiento de las penas se vendi贸 como parte de una estrategia 芦antiterrorista禄, pero la defensa de esas medidas diez a帽os despu茅s de la Conferencia de Aiete y la decisi贸n de ETA constata que algunos no combat铆an la violencia, sino la disidencia. Otro tanto ocurre si se promueve una l贸gica de vencedores y vencidos. Adem谩s, puede que el resultado no sea el esperado, porque cuando por ventajismo se elimina el conflicto del diagn贸stico pol铆tico, es imposible entender al pa铆s y su historia. Aunque lo olviden, la impunidad est谩 del lado del Estado.

Ahora que toca a su fin, no hay que olvidar que la dispersi贸n ha sido una pol铆tica antiinsurgente que desde su inicio viol贸 derechos humanos y gener贸 sufrimiento y v铆ctimas en el eslab贸n m谩s d茅bil de la cadena de responsabilidades del conflicto vasco. 16 familiares murieron y no solo no se ha reconocido su dolor, sino que se desprecia su sufrimiento, tal y como denunci贸 ayer Irantzu Benito, una de ellas.

A diferencia de lo que ha pasado con el alejamiento y el aislamiento, el fin del resto de pol铆ticas y leyes injustas no deber铆a alargarse m谩s de la cuenta. Quienes quieran estar en el lado correcto de la historia deben apostar por la paz y la convivencia.

La situaci贸n actual y los escenarios que se abren generan incertidumbre. Igual que ha ocurrido con el resto de avances pol铆ticos de la 煤ltima d茅cada, en el 谩mbito de las c谩rceles nada va a suceder como se pensaba. Gestionar la nueva fase requerir谩 perseverancia, serenidad, flexibilidad e imaginaci贸n. No ser谩 f谩cil, especialmente para los presos y presas, ni para sus familiares. Pero esto no es una cuesti贸n particular suya, tal y como se pudo comprobar ayer.

En ese esp铆ritu, cabe recuperar las palabras que pronunci贸 ayer Tamara Muruetagoiena: 芦La sociedad de Euskal Herria va muy por delante de sus responsables institucionales. La madurez de la sociedad vasca es incre铆ble. Quiere una mejor convivencia y quiere respeto a los derechos humanos禄. As铆 es.