Desenes d鈥檕rganitzacions i col路lectius impulsen una manifestaci贸 a Barcelona el dissabte 6 de novembre, sota el lema Aturem l鈥檈stafa de la llum.

Desenes d鈥檕rganitzacions i col路lectius de Catalunya, entre els que es troben els sindicats de la Taula Sindical, col路lectius en defensa del dret a l鈥檋abitatge, casals de joves, organitzacions pol铆tiques, ecologistes i altres, estan impulsant una gran mobilitzaci贸 contra la pujada dels preus de la llum i els subministraments, emmarcada en el context de crisi i de deteriorament de les condicions de vida que molta gent est脿 patint.

La manifestaci贸 tindr脿 lloc el dissabte 6 de novembre, a les 18 hores, a Pla莽a Universitat. Les portaveus assenyalen que l鈥檕bjectiu de la manifestaci贸 茅s mostrar el descontentament davant l鈥檃l莽a del preu dels subministraments i afirmen que 鈥渁 l鈥檋ivern s鈥檃guditzar脿 la situaci贸 en qu猫 es troben milers de fam铆lies, ja que en els mesos m茅s freds, el consum s鈥檌ncrementa fins a un 20%鈥.

Els organitzadors assenyalen que els responsables directes s贸n les multinacionals el猫ctriques i afirmen que aquestes 鈥渘o poden seguir fent negoci amb necessitats b脿siques per viure鈥. A m茅s, els organitzadors acusen el govern central i auton貌mic de cedir davant l鈥檕ligopoli i consideren que les mesures proposades per pal路liar la situaci贸, com els bons promesos pel govern espanyol, s贸n insuficients.

El dissabte 6 de novembre posaran sobre la taula la 鈥渘ecessitat de prendre mesures urgents per reduir el preu dels subministraments鈥, per貌 defensen l鈥檈xpropiaci贸 de les el猫ctriques com a mesura m茅s efica莽 per posar fi a la situaci贸 que qualifiquen d鈥檈stafa.